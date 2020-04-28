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Не только бессмысленно: В ВОЗ разнесли идею "иммунных паспортов" для переболевших COVID-19
28 апреля 2020, 05:10 • 18 • В мире
Идея введения в некоторых странах так называемых "иммунных паспортов" для переболевших COVID-19 не только бессмысленна на сегодняшний день. По словам представителей ВОЗ, она может быть даже вредна и существенно усложнить борьбу против вируса.
В частности, в ВОЗ отметили, что многие государства торопятся возобновить нормальную работу экономики и для этого заявляют о намерении ввести так называемые "иммунные паспорта" - документы, подтверждающие у людей, переболевших коронавирусной инфекцией, наличие антител к заразе.
Однако в ВОЗ отметили, что на данный момент нет никаких доказательств того, что люди, которые переболели COVID-19 и имеют антитела к инфекции, защищены от повторного заражения. В организации отметили, что на эту тему не было проведено ещё ни одного исследования.
Кроме этого, у части переболевших вырабатывается сильный иммунный ответ на инфекцию, а у других людей - слабый. В связи с этим в ВОЗ отметили, что на данном этапе что-либо гарантировать людям в плане отсутствия риска повторного заражения невозможно. Для этого недостаточно данных.
Также в ведомстве отметили, что наличие таких "паспортов" спровоцирует владельцев этих документов расслабиться и перестать соблюдать необходимую защиту от инфекции. А это может существенно усугубить ситуацию с пандемией.
Кроме того, полностью полагаться на тесты сегодня тоже нельзя, отметили в ВОЗ. Ошибочные ответы тестов, последующие за ними ошибочные записи в "паспортах" - за этим в том числе может последовать существенное осложнение ситуации.
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