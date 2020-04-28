Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Удар в спину от Европы. Меркель послала украинского премьера и срочно позвонила ...
Как воюют американцы на Донбассе – рассказывает солдат ВСУ
«На украинском народе лежит родовая карма Владимира Великого»: Печальное предска...
Польские СМИ: Почему русские всегда побеждают?
Главная / В мире

Не только бессмысленно: В ВОЗ разнесли идею "иммунных паспортов" для переболевших COVID-19

28 апреля 2020, 05:10  •  18 • В мире
Идея введения в некоторых странах так называемых "иммунных паспортов" для переболевших COVID-19 не только бессмысленна на сегодняшний день. По словам представителей ВОЗ, она может быть даже вредна и существенно усложнить борьбу против вируса.
В частности, в ВОЗ отметили, что многие государства торопятся возобновить нормальную работу экономики и для этого заявляют о намерении ввести так называемые "иммунные паспорта" - документы, подтверждающие у людей, переболевших коронавирусной инфекцией, наличие антител к заразе.
Однако в ВОЗ отметили, что на данный момент нет никаких доказательств того, что люди, которые переболели COVID-19 и имеют антитела к инфекции, защищены от повторного заражения. В организации отметили, что на эту тему не было проведено ещё ни одного исследования.
Кроме этого, у части переболевших вырабатывается сильный иммунный ответ на инфекцию, а у других людей - слабый. В связи с этим в ВОЗ отметили, что на данном этапе что-либо гарантировать людям в плане отсутствия риска повторного заражения невозможно. Для этого недостаточно данных.
Также в ведомстве отметили, что наличие таких "паспортов" спровоцирует владельцев этих документов расслабиться и перестать соблюдать необходимую защиту от инфекции. А это может существенно усугубить ситуацию с пандемией.
Кроме того, полностью полагаться на тесты сегодня тоже нельзя, отметили в ВОЗ. Ошибочные ответы тестов, последующие за ними ошибочные записи в "паспортах" - за этим в том числе может последовать существенное осложнение ситуации.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



18
Источник
Похожие новости
27 апреля 2020, 23:10
"Джек, так нельзя!" Американский астронавт нарушил правила на МКС. Русским пришлось вмешаться
27 апреля 2020, 21:10
Курс на Находку: Судно "Северного потока - 2" сменило направление
27 апреля 2020, 21:10
Четыре блюда, которые вы не съедите даже за миллион - Sina
27 апреля 2020, 23:10
Младенцев продавали в Китай: Национальная полиция заявила о международной группе преступников на Украине
27 апреля 2020, 23:10
Первая фаза коронавируса пройдена: Италия открывает парки и запускает предприятия
28 апреля 2020, 01:05
Воздушный кризис: к чему может привести разрыв сделки между американской компанией Boeing и бразильской Embraer
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 апреля 2020, 00:10
СМИ: поведение Асада вызывает недовольство в Кремле
28 апреля 2020, 01:10
Элитка с Куршевеля привезла коронавирус в Москву, но сбежать от заразы не успела
28 апреля 2020, 00:10
«Раздвинь границы тупости»: Навальный, Собчак и Соболь (Руслан Осташко)
28 апреля 2020, 01:05
Воздушный кризис: к чему может привести разрыв сделки между американской компанией Bo...
28 апреля 2020, 01:10
Изящная выволочка министров от Путина: "Сказал о проблеме номер два, не называя ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 апреля 2020, 16:35
«Вали пешком до Киева! Надоело терпеть хреновню!»: Соловьев окончательно изгнал Ковтуна с шоу
25 апреля 2020, 08:01
Путин оскорбил Обаму, Навального и Францию! Три раза!
24 апреля 2020, 03:10
«Суки нерусские. Рада кишит коронавирусом» – депутат
25 апреля 2020, 18:10
В Киеве призвали снести памятник герою-освободителю
22 апреля 2020, 07:10
На три части: сценарий развала Украины расписан и утверждён постранично
22 апреля 2020, 16:10
СМИ: наследный принц Саудовской Аравии угрожал Путину войной
26 апреля 2020, 07:39
Плохая новость для США: на каждом корабле РФ — «сюрприз» от Шойгу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.