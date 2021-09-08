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Не только Афганистан: Кремль раскрыл детали переговоров Путина с главой Евросовета

08 сентября 2021, 16:30  •  42 • Политика
Глава Евросовета Шарль Мишель обсудил с президентом Путиным события в Афганистане, а также кризис на Украине и Нагорный Карабах. В Кремле поделились подробностями.
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с Председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Пресс-служба Кремля поделилась подробностями разговора двух лидеров.
Сообщается, что в беседе были затронуты три основных темы. Во-первых - это ситуация в Афганистане. Во-вторых - внутриукраинский кризис. И в-третьих - ситуация в Нагорном Карабахе.
Говоря об Афганистане, была подчёркнута важность поддержания гражданского мира и недопущения насилия. Также была отмечена высокая важность налаживания межафганского диалога и обеспечения целостности государства.
По кризису на Украине глава России указал, что Киев по-прежнему не выполняет свои обязательства по Минским соглашениям. В частности, речь идёт о прямых переговорах с ЛНР и ДНР и предоставлении особого статуса Донбасса.
Кроме того, Путин отметил провокационный характер прошедшего на Украине форума "Крымская платформа". Президент России обратил внимание, что ЕС по-прежнему проводит дискриминационную политику в отношении жителей полуострова.
Касательно ситуации в Нагорном Карабахе Владимир Путин, по просьбе Шарля Мишеля, проинформировал его о том, как продвигается реализация трёхсторонних договорённостей, заключённых после конфликта в регионе.

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