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«Не то же самое, что сдача внаём»: гостиницы запретили размещать в жилых помещениях

15 ноября 2019, 20:24  •  82 • В России
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое запрещает использовать жилые помещения в многоквартирных домах для предоставления гостиничных услуг. В Минстрое пояснили, что новый документ касается только правил пользования жилыми помещениями и не затрагивает сферу аренды жилья, поскольку это понятие не связано с термином «гостиничные услуги». В Госдуме указали, что речь идёт о приведении законодательных норм в соответствие друг с другом, и напомнили, что гостиницы можно размещать только в нежилых помещениях. Эксперты отмечают, что хостелы часто злоупотребляют формулировками, которые используются в действующих правилах, и фактически сдают клиентам квартиры в аренду.
 
Gettyimages.ru © Jacek Kadaj
 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.

В опубликованном на официальном портале правовой информации документе говорится, что жилое помещение в многоквартирном доме нельзя использовать для предоставления гостиничных услуг.

В российском законодательстве понятие гостиничных услуг прописано в федеральном законе «Об основах туристской деятельности в РФ». В документе указано, что под этим определением понимается «комплекс услуг по предоставлению физическим лицам средства размещения и иных услуг».

В Минстрое пояснили, что новое постановление правительства не направлено на ограничение прав граждан на аренду квартир.

«Постановление направлено исключительно на применение правил пользования жилыми помещениями», — заявил РИА Новости замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

Он отметил, что аренда не является предоставлением гостиничных услуг.

Новое постановление гласит, что в жилых помещениях не допускается размещение промышленного производства и ведение миссионерской деятельности (за исключением случаев, предусмотренных законом о религиозных объединениях).

Вместе с тем в документе говорится, что жилые помещения можно использовать для ведения профессиональной или индивидуальной предпринимательской деятельности, если это не нарушает права и интересы других людей.

Комментируя пункт о запрете предоставления гостиничных услуг, зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев рассказал RT, что речь идёт не о нововведениях, а о приведении законодательных норм в соответствие друг с другом.

«Сегодня разрешено использовать под предоставление гостиничных услуг — посуточно, почасово — только нежилые помещения, в жилых помещениях этого делать нельзя. Если помещение оформляется как нежилое — тогда пожалуйста, хоть посуточно, хоть поминутно используйте, с соответствующим, конечно, оформлением», — пояснил RT Качкаев.

Он добавил, что в Жилищном кодексе чётко говорится о том, что жилые помещения используются для постоянного проживания граждан, а для временного проживания есть общежития, специализированный жилищный фонд.

«Когда обычную квартиру, в которой прописан тот или иной человек, используют для суточного размещения, это, конечно, нарушение Жилищного кодекса», — отметил парламентарий.

«Гостиницы могут размещаться только в нежилых помещениях»

Исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, член Общественной палаты России Светлана Разворотнева подчеркнула, что постановление правительства — это подзаконный акт, который следует за уже внесёнными в закон изменениями.

«Как мы знаем, в федеральное законодательство были внесены изменения, в которых содержался запрет на размещение в жилых помещениях гостиниц, хостелов», — рассказала эксперт в беседе с RT.

По её словам, это «была очень больная тема» и депутаты поставили точку: такие гостиницы и мини-гостиницы могут размещаться только в нежилых помещениях.

Она обратила внимание на то обстоятельство, что понятие «гостиница» подразумевает следование определённым требованиям, в частности наличие перечня предоставляемых клиенту услуг и служб.

«Совершенно не то же самое, что сдача своей комнаты внаём. К сожалению, этим очень часто пользуются хостелы, которые располагаются в жилых домах. Они убрали служащих, онлайн принимают заявки, как-то передают ключи, и ты фактически снимаешь квартиру», — продолжила Разворотнева.

Привести определения в соответствие

Параллельно с этими событиями группа депутатов Госдумы от нескольких фракций выступила с инициативой запретить использование жилых помещений для временного размещения и пребывания там постояльцев. Документ внесён на рассмотрение нижней палатой парламента.

Его авторы отталкиваются от трактовки понятия «средства размещения», упомянутого в описании термина «туристические услуги».

Согласно текущему законодательству, средство размещения — это имущественный комплекс, включающий в себя здание или часть здания, помещения, оборудование и иное имущество и используемый для временного размещения и обеспечения временного проживания физических лиц.

Парламентарии утверждают, что сейчас в это понятие входит как жилой, так и нежилой фонд. По их мнению, эта ситуация позволяет вести в рамках правового поля бизнес по предоставлению услуг размещения в жилых помещениях, а это противоречит действующему жилищному законодательству. Напомним, подобные услуги можно предоставлять только в нежилом фонде.

«Законопроектом предлагается внести изменение в определение понятия «средства размещения», указав на возможность их размещения только в нежилом фонде, тем самым привести определение в соответствие с действующими нормами жилищного и гражданского законодательства», — говорится в пояснительной записке к разработанному депутатами документу.

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