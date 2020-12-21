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Не Тихановская и не Цепкало: политолог назвал преемника Лукашенко

21 декабря 2020, 09:15  •  171 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Президент республики является главным провокатором гражданского конфликта, уверен эксперт
За белорусскими протестами стоят четыре центра, включая действующую власть, которые формируются своими "командирами". Такое заявление сделал политолог Андрей Суздальцев.
Специалист заявил, что ни о каком "лидерстве" Светланы Тихановской говорить не приходится. Речь идет о "командирах" четырех центров, которые и являются главными фигурами белорусских протестов. Сама оппозиция далеко не едина – внутри ее рядов продолжаются распри.
"Ни Тихановская, ни Цепкало, ни Латушко, ни Координационный совет не являются символами протеста. Зачастую они просто подставляют людей", - считает Суздальцев.
Основную угрозу для населения, добавил политолог, представляет сам действующий глава республики Александр Лукашенко, который провоцирует гражданский конфликт. Специалист уверен, что таким образом лидер пытается удержать власть. Однако вариант полноценной гражданской войны исключен – речь идет не об отстаивании внешних иностранных интересов с "майданным" сценарием, передает "Украина.ру".
"Тут нет такого. Они просто хотят убрать Лукашенко и считают его убийцей. Не надо воровать голоса", – поделился мнением эксперт.
Во главе государственной власти, заключил Суздальцев, окажется одна из центральных фигур, которая "первая явится".
Ранее политэксперт Алексей Дзермант заявил, что после отставки Лукашенко Минск возьмет курс на укрепление взаимодействия с РФ.

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