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«Не теряя ни секунды»: в России упростили процедуру поиска пропавших детей

24 июля 2019, 23:39  •  74 • В России
Депутаты Госдумы РФ в окончательном чтении приняли поправки к закону «Об оперативно-розыскной деятельности», которые направлены на упрощение поиска попавших детей. Теперь правоохранительные органы смогут получать доступ к данным о звонках и геолокации мобильных устройств ребёнка после соответствующего запроса от родителей. Парламентарии объяснили, что поправки позволят изменить порядок проведения разыскных мероприятий: все необходимые бюрократические процедуры будут осуществляться уже после начала поиска. В родительских организациях России инициативу поддержали.
 
© Moment / Getty Images
 

В среду, 24 июля, депутаты Госдумы РФ в третьем, окончательном чтении приняли поправки в федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности». Внесённые коррективы направлены на упрощение поиска пропавших без вести детей с использованием данных, полученных с их мобильных устройств.

В пресс-службе нижней палаты парламента пояснили, что в случае пропажи ребёнка его родители или законные представители смогут подать письменное заявление в органы полиции, которые в течение суток должны начать поиски, «в том числе с возможностью получить доступ к данным геолокации мобильных устройств ребёнка — например, его телефона или планшета».

«Допускается получение информации о соединениях абонентского устройства, находящегося у несовершеннолетнего, с иными абонентами и (или) их абонентскими устройствами, иным оборудованием, а также о местоположении данного абонентского устройства путём снятия информации с технических каналов связи», — говорится в документе.

О начале таких оперативно-разыскных мероприятий правоохранители должны будут уведомить суд и в течение 48 часов получить судебное разрешение. В противном случае проводимые действия должны быть прекращены.

Принятый Госдумой законопроект направлен в Совет Федерации и в случае одобрения будет передан на подпись президенту.

Комментируя актуальность вносимых поправок, председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что предоставление доступа к данным геолокации телефона или планшета пропавшего ребёнка серьёзно ускорит его розыск.

«Это время может оказаться бесценным, если, например, ребёнок заблудился, потерялся или с ним случилась беда», — подчеркнул Володин.

По словам члена профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошева, вступление в силу этого закона позволит изменить порядок проведения разыскных мероприятий: «Не сначала — бумаги и согласования, а потом поиск; а сначала — поиск, а потом всё остальное».

«Сразу, не теряя ни одной секунды, ни одной минуты, сразу начинается поиск со стороны правоохранительных органов... Речь идёт о том, что, возможно, мы сейчас предупреждаем многие беды, которые могут произойти с детьми. Через несколько лет у нас будет возможность сравнить статистику, которую мы имеем сейчас, и ту, которая будет в ходе реализации этого закона», — отметил собеседник RT.

Ранее один из авторов законопроекта, зампред Госдумы Ирина Яровая отмечала, что, согласно статистике, 10% из всех возбуждаемых разыскных дел приходится на исчезновение несовершеннолетних. Только за последние пять лет правоохранительные органы рассмотрели 40 тыс. заявлений по исчезновению несовершеннолетних.

«Из 40 тысяч детей 13% — это малолетние дети, то есть это ребятишки, которые вообще оказываются в беспомощном положении, если они оказались без присмотра старших и в трудной ситуации», — поясняла Яровая.

  • © Максим Блинов / РИА Новости

«Давно пора использовать геолокацию при поисках детей»

По словам главы Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольги Летковой, организация очень позитивно оценивает внесённые поправки, поскольку они расширят возможности правоохранительных органов по поиску пропавших детей.

«Если это поможет делу, кто же будет против? Конечно, мы целиком и полностью поддерживаем и не видим никаких препятствий к тому, чтобы реализовать это положение. Давно пора использовать геолокацию при поисках детей», — заявила Леткова RT.

В свою очередь, глава Национального родительского комитета Ирина Волынец также выступила в поддержку этой инициативы, если будет соблюдена законность и родители будут сами решать, предоставлять ли доступ к данным о геолокации гаджетов своих детей.

«У нас все эти новшества принимаются на добровольной, на заявительной основе. Многие родители, кстати, и сейчас используют геолокацию, чтобы контролировать своих детей, организуют группы, в которые включают всех членов семей, и при наличии интернета у них появляется возможность наблюдать, кто где находится», — рассказала Волынец RT.

«Конечно, при согласии родителей это хорошо. Но родители, если что-то случается с их ребёнком, это согласие и так дают. В любом случае в законе это нужно прописать, иначе найдутся и противники этой инициативы», — добавила глава Национального родительского комитета.

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