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«Не теряя ни секунды»: в России упростили процедуру поиска пропавших детей
24 июля 2019, 23:39 • 74 • В России
Депутаты Госдумы РФ в окончательном чтении приняли поправки к закону «Об оперативно-розыскной деятельности», которые направлены на упрощение поиска попавших детей. Теперь правоохранительные органы смогут получать доступ к данным о звонках и геолокации мобильных устройств ребёнка после соответствующего запроса от родителей. Парламентарии объяснили, что поправки позволят изменить порядок проведения разыскных мероприятий: все необходимые бюрократические процедуры будут осуществляться уже после начала поиска. В родительских организациях России инициативу поддержали.
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В среду, 24 июля, депутаты Госдумы РФ в третьем, окончательном чтении приняли поправки в федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности». Внесённые коррективы направлены на упрощение поиска пропавших без вести детей с использованием данных, полученных с их мобильных устройств.
В пресс-службе нижней палаты парламента пояснили, что в случае пропажи ребёнка его родители или законные представители смогут подать письменное заявление в органы полиции, которые в течение суток должны начать поиски, «в том числе с возможностью получить доступ к данным геолокации мобильных устройств ребёнка — например, его телефона или планшета».
О начале таких оперативно-разыскных мероприятий правоохранители должны будут уведомить суд и в течение 48 часов получить судебное разрешение. В противном случае проводимые действия должны быть прекращены.
Принятый Госдумой законопроект направлен в Совет Федерации и в случае одобрения будет передан на подпись президенту.
Комментируя актуальность вносимых поправок, председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что предоставление доступа к данным геолокации телефона или планшета пропавшего ребёнка серьёзно ускорит его розыск.
«Это время может оказаться бесценным, если, например, ребёнок заблудился, потерялся или с ним случилась беда», — подчеркнул Володин.
По словам члена профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошева, вступление в силу этого закона позволит изменить порядок проведения разыскных мероприятий: «Не сначала — бумаги и согласования, а потом поиск; а сначала — поиск, а потом всё остальное».
«Сразу, не теряя ни одной секунды, ни одной минуты, сразу начинается поиск со стороны правоохранительных органов... Речь идёт о том, что, возможно, мы сейчас предупреждаем многие беды, которые могут произойти с детьми. Через несколько лет у нас будет возможность сравнить статистику, которую мы имеем сейчас, и ту, которая будет в ходе реализации этого закона», — отметил собеседник RT.
Ранее один из авторов законопроекта, зампред Госдумы Ирина Яровая отмечала, что, согласно статистике, 10% из всех возбуждаемых разыскных дел приходится на исчезновение несовершеннолетних. Только за последние пять лет правоохранительные органы рассмотрели 40 тыс. заявлений по исчезновению несовершеннолетних.
«Давно пора использовать геолокацию при поисках детей»
По словам главы Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольги Летковой, организация очень позитивно оценивает внесённые поправки, поскольку они расширят возможности правоохранительных органов по поиску пропавших детей.
«Если это поможет делу, кто же будет против? Конечно, мы целиком и полностью поддерживаем и не видим никаких препятствий к тому, чтобы реализовать это положение. Давно пора использовать геолокацию при поисках детей», — заявила Леткова RT.
В свою очередь, глава Национального родительского комитета Ирина Волынец также выступила в поддержку этой инициативы, если будет соблюдена законность и родители будут сами решать, предоставлять ли доступ к данным о геолокации гаджетов своих детей.
«У нас все эти новшества принимаются на добровольной, на заявительной основе. Многие родители, кстати, и сейчас используют геолокацию, чтобы контролировать своих детей, организуют группы, в которые включают всех членов семей, и при наличии интернета у них появляется возможность наблюдать, кто где находится», — рассказала Волынец RT.
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