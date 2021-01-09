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Не террористы, а патриоты: Трамп не дал в обиду Байдену своих избирателей

09 января 2021, 14:20  •  107 • Политика
Дональд Трамп не дал в обиду Джо Байдену своих избирателей, назвав их не террористами, а патриотами страны.
Действующий президент США Дональд Трамп встал на защиту граждан страны, которые поддержали его на выборах. Речь идёт о 75 миллионах американцев, которых сейчас пытаются дискредитировать его оппоненты после беспорядков в Вашингтоне.
"75 миллионов великих американских патриотов, которые голосовали за меня, за "Америка важнее всего" и "Сделаем Америку снова великой", будут иметь мощнейший голос в будущем", - написал Трамп в Twitter.
Ранее избранный президент США Джо Байден назвал сторонников Трампа "чернью" и "террористами". Он также обвинил самого Трампа в подстрекательстве толпы к беспорядкам.
Байдена поддержала и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая требует отстранить Трампа за "подрывные действия". Она считает политика "крайне опасным человеком" и "инструментом Путина".
Согласно предварительным данным, около 200 членов Конгресса США поддерживают инициативу об импичменте Дональда Трампа, который должен покинуть Белый дом после 20 января.

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