Не террористы, а патриоты: Трамп не дал в обиду Байдену своих избирателей

Действующий президент США Дональд Трамп встал на защиту граждан страны, которые поддержали его на выборах. Речь идёт о 75 миллионах американцев, которых сейчас пытаются дискредитировать его оппоненты после беспорядков в Вашингтоне.

"75 миллионов великих американских патриотов, которые голосовали за меня, за "Америка важнее всего" и "Сделаем Америку снова великой", будут иметь мощнейший голос в будущем", - написал Трамп в Twitter.

Ранее избранный президент США Джо Байден назвал сторонников Трампа "чернью" и "террористами". Он также обвинил самого Трампа в подстрекательстве толпы к беспорядкам.

Байдена поддержала и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая требует отстранить Трампа за "подрывные действия". Она считает политика "крайне опасным человеком" и "инструментом Путина".

Согласно предварительным данным, около 200 членов Конгресса США поддерживают инициативу об импичменте Дональда Трампа, который должен покинуть Белый дом после 20 января.