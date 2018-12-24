Не там, не те и не тогда: Эксперт скорректировал американский прогноз на начало третьей мировой

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в разговоре с Царьградом уточнил прогноз по поводу возможных точек возникновения Третьей мировой войны, названных американским журналом The National Interest. По его мнению, в США преувеличивают опасность возможных угроз и преуменьшают масштабы уже развязанной войны.

Американский журнал The National Interest в преддверии Нового года порадовал своих читателей "праздничным" прогнозом по поводу возможного начала Третьей мировой войны. Эксперты издания, заявив о "кризисе гегемонии США", назвали пять точек на карте мира, с которых может начаться глобальный кризис. Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в разговоре с Царьградом напомнил о необъективности Вашингтона и особенностях военной стратегии с США и предложил уточнить прогноз с учетом этих вводных.

Украина в "горящей пятерке"

Так, полагает NI, в следующем году самыми "горячими" регионами, с которых может начаться Третья мировая война, могут стать Украина, Корейский полуостров, а также Южно-Китайское море и Персидский залив.

В Южно-Китайском море развернулось противостояние США и Китая, которые продолжают вести друг с другом торговую войну. На Украине готовятся к наступлению на Донбасс и обещают России новую провокацию.

В Персидском заливе напряженность растет из-за экономического давления США на Иран. А с учетом стратегического значения региона любое проявление нестабильности здесь может привести к серьезным столкновениям, в которых будут участвовать США, Россия и Китай. В этом же регионе есть еще одна точка напряженности — Йемен.

На Корейском полуострове в любой момент могут испортиться окончательно отношения между США и КНДР. Кроме того, вокруг есть заинтересованные стороны — Япония, например.

У кого кнопка крупнее

Американские эксперты преувеличивают опасность разгорания конфликтов на Ближнем Востоке, уверен Алексей Леонков. Там основной конфликт происходит в Сирии, при этом он практически заканчивается, а американцы уже объявили, что выводят войска.

В Южно-Китайском море происходит не военный конфликт, а торговая война, и тут аргументы Вашингтона пока не исчерпаны, отмечает эксперт. По его мнению, США вряд ли отважатся на полномасштабную войну с Китаем, " потому что могут получить тот ответ, который они меньше всего хотят получить" — баллистическими ракетами.

"Северная Корея – мы знаем, чем закончилось. Трамп с Ким Чен Ыном долго мерялся, у кого крупнее кнопка. В результате, сели за стол переговоров", - отметил собеседник Царьграда, напомнив об информационной тишине на Корейском полуострове.

Что же касается Украины, то в этом случае, согласен Леонков, конфликт разворачивается на глазах, Киев сосредотачивает силы на границе с ЛНР и ДНР.

" Но… Нужно понимать, что американцы вряд ли пойдут на открытый конфликт с Россией. Потому что Россия все-таки ядерная держава. Вряд ли пойдут на открытый конфликт с Китаем, по той же самой причине. Но попытаются провести некий элемент гибридной войны, связанный, в том числе, с вбрасыванием в информационное пространство различной информации", - уверен военный эксперт.

Война уже идет

В прошлом веке, напоминает Леонков, американцы участвовали в нескольких масштабных войнах. И всегда они ввязывались в конфликт только в том случае, когда было гарантировано, что ни одна бомба, ни один снаряд не упадет на американскую территорию. При этом пропаганда Вашингтона, напротив, говорила об угрозе для Америки.

"Вспомните, например, Ирак, у которого якобы было оружие массового поражения. Пробирка Колина Пауэлла, известная. Но Ирак как бы и даже в страшном сне никогда бы не пошел воевать против Америки. Там был трезвомыслящий правитель, Саддам Хуссейн, у которого не было возможностей вести полномасштабную войну против Соединенных Штатов Америки. Вот, нужно с этой стороны и рассматривать заявления National Interest", - настаивает собеседник Царьграда.

Поэтому, полагает он, скорее можно говорить о том, что Третья мировая война уже идет, но в гибридной форме, элементами которой стали и провокация в Керченском проливе, и давление на членов ООН при принятии резолюции по Крыму, и шумиха с "делом Скрипаля" или так называемым "российским вмешательством" в американские выборы.

"Вероятность Третьей Мировой с применением ядерного оружия в данный момент низкая. Но вероятность возникновения локальных конфликтов посредством такого вот гибридного вбрасывания информации и влияния на умы – высокая. Но не во всех тех регионах, которые перечислили авторы вот этой статьи", - скорректировал прогноз эксперт.

Паника в Британии

"Страшилку" по поводу Третьей мировой с участием Украины охотно подхватила Великобритания, которая в своей русофобии, пожалуй, даже обошла США в уходящем году.

Таблоид Daily Express в минувший уикенд опубликовал материал с громким заголовком: "Третья мировая война: Россия перебросила ракетный военный корабль в Азовское море и готовится к столкновению".

Британские журналисты не стали уточнять, что фрегат "Адмирал Григорович", о котором идет речь, находился в российских территориальных водах и выполнял плановые операции. Зато, путаясь в цифрах, расписали захват российскими пограничниками украинских военных судов — вновь не уточняя, что те нарушили госграницу.

Фрегат "Адмирал Григорович", который иногда еще называют сторожевым кораблем, является головным сторожевым кораблем проекта 11356. У него на вооружении стоят противокорабельные ракеты "Оникс" и ракеты семейства "Калибр".

Во время учений в Средиземном море, прошедших в августе этого года на фоне американских угроз Сирии, "Адмирал Григорович" участвовал в акциях психологического противостояния с западными военными, отмечалось ранее. Тогда этот фрегат сумел показать, что Средиземное море принадлежит вовсе не 6-му флоту США.