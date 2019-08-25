Не такая уж большая Семерка: почему G7 перестала быть самым влиятельным клубом мира

Те, кого сильно волнуют колебания звуковых волн на тему «вернут Россию в G7 или не вернут», скорее всего не очень хорошо помнят состав ее участников. Более того, если предложить сейчас навскидку назвать членов нынешней Большой Семерки, то подавляющее большинство этого сделать не сможет по вполне понятным причинам — ее содержание не соответствует названию.

США, Великобритания, Германия, Франция, Япония, Канада, Италия.

Вы замучаетесь формулировать, что объединяет эти страны в 2019 году, и объяснять, что делают в «клубе великих» Италия и Канада. Просто семь государств, чьи главы собрались в этот уикэнд в Биаррице, когда-то провозгласили себя главными в мире по демократии, и делают вид, что с тех пор ничего не изменилось.

В действительности же изменилось все, и застывшая в своем охранительстве G7 с каждым годом все сильнее отстает от ситуации, не замечая, что сегодня она не такая уж и большая Семерка.

Если бы G7 действительно хотела сохранить не один лишь статус группы самых влиятельных держав планеты, то ей были бы нужны куда более смелые изменения, чем изгнание России, которая «так и не смогла стать демократией». Нужно было бы посмотреть правде в глаза, взять на вооружение спортивный принцип, отчислить с пляжа Канаду с Италией, ввести в состав Россию, Китай и Индию. И тогда это в самом деле была бы Большая восьмерка - структура, которая могла бы реально обсуждать, куда катится мир и что с этим делать. И это в самом деле сильно пошло бы на пользу планете Земля, потому что появилась бы площадка для разъяснения противоречий и поиска компромиссов.

Но тогда участникам G7 пришлось бы мириться с необходимостью терпеть другое мнение, от чего они давно отвыкли. Сегодня страны Семерки объединяет только одно: готовность смотреть в рот президенту США, даже если это Дональд Трамп, которого они презирают, а некоторые даже и ненавидят.