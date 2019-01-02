Не так страшен «Форт Трамп», как его малюют

Атлантическая нерешимость

В конце прошлого года Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую бригаду, взяв на себя порядка 1,5-2 миллиардов долларов расходов. Президент Польши Анджей Дуда даже название новой базы придумал - «Форт Трамп». Видимо, чтобы у лидера США не было сомнений в лояльности Варшавы. А министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что создание «Форта» - вопрос решенный. На чем основывается такая уверенность — загадка. Между тем, сама идея появления такой базы на территории Польши далеко не у всех находит понимания даже внутри страны.

- Мы 11 раз можем уничтожить жизнь на земле, столько у нас у всех есть оружия. И они спорят про двенадцатый раз. Достаточно, если нас одиннадцать раз убьют, двенадцатый раз уже не нужен, - без особого восторга прокомментировал бывший президент республики, лауреат Нобелевской премии мира 1983 года Лех Валенса.

Не поддержали эту идею, естественно, и в Москве. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что размещение в Польше военной базы США нарушит Основополагающий акт Россия-НАТО. Официальный Минск воспринял планы Вашингтона и Варшавы как источник военной угрозы. Выдвинутое напрямую, в обход НАТО, предложение не поддержали и европейские партнеры по блоку. Но оно стало очередным этапом в попытке нарастить американское присутствие в рамках борьбы с «русской угрозой».

В 2014 году стартовала операция США «Атлантическая решимость», которая подразумевала присутствие в странах Балтии роты американских военнослужащих. В 2016 году Брюссель разместил в Латвии, Литве, Эстонии и Польше четыре многонациональных батальонных тактических группы под руководством США, Германии, Канады и Великобритании. Пентагон, в свою очередь, решил расширить операцию «Атлантическая решимость», и в январе 2017 года в Польшу впервые прибыла ротационная бронетанковая бригадная боевая группа СВ США. Тогда же американский контингент в Германии был усилен ротационной бригадой армейской авиации.

С приходом Дональда Трампа Польша пыталась продвинуть идею постоянного присутствия американцев, но союзники по альянсу блокировали эти порывы. Обама на себя такую ответственность брать не стал. А Трамп - известный хозяин своему слову — поляков поддержал. Но это вовсе не означает, что в Польше вскоре появится «Форт Трамп».

Буквально перед новым годом Атлантический совет (Atlantic Council), вовлеченный в принятие политических решений НАТО, опубликовал проект доклада «Постоянное сдерживание: увеличение американского военного присутствия в Северной и Центральной Европе». Над ним работают аналитики под руководством бывшего главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО Филиппа Бридлава и бывшего посла США в России Александра Вершбоу.

Документ будет готов в январе 2019 года, однако основные его тезисы уже известны и переданы на рассмотрение в Брюссель. О том, что в них содержится, нам на условиях анонимности рассказал бывший сотрудник Информационного бюро НАТО в Москве. Сейчас он ведет Телеграм-канал «Брюссельский стукач», специализирующийся на новостях о Североатлантическом альянсе. Итак, увеличение масштабов проекции американской военной машины специалисты хотят осуществить по следующим направлениям:

Командно-штабная структура

Предлагается трансформировать передовой командный элемент 4-й пехотной дивизии СВ США (г.Познань) в штаб дивизионного уровня, который будет отвечать за координацию воинских перебросок Пентагона в Польшу и страны Балтии во время кризисной ситуации. При этом работу нового элемента планируется тесно интегрировать с деятельностью штабов корпуса (г.Щецин) и дивизии (г.Эльблонг) «Северо-Восток».

Сухопутный компонент

Польскому руководству предписывается профинансировать модернизацию инфраструктуры, обеспечивающей присутствие в стране американской бронетанковой группы. В первую очередь, речь идет о приведении польских полигонов к вашингтонским стандартам.

В рамках Инициативы по сдерживанию в Европе Пентагону советуется ускорить модернизацию транспортной инфраструктуры в Польше и строительство объекта заблаговременного складирования бригадного уровня. Сегодня указанные мероприятия спланированы к выполнению лишь в 2023 году.

Расширение воинского контингента предлагается осуществить за счет размещения в Германии на постоянной или ротационной основе еще одной бронетанковой группы СВ США, по одному батальону которой должны быть отправлены в Польшу и страны Балтии. При этом польскую «дотацию» должны дополнить средства ПВО среднего радиуса действия.

Воздушный компонент

По мнению аналитиков Атлантического совета, Пентагону необходимо расширить авиационный отряд на польской авиабазе Ласк для упрощения ротационного размещения истребителей и транспортных самолетов ВВС США, а также возможного размещения авиации других союзников.

В дополнение к этому предлагается увеличить количество учений ВВС США в регионе и изменить принцип размещения отряда, обслуживающего эскадрилью БПЛА MQ-9 Reaper (авиабаза Мирославец), с ротационного на постоянный.

Военно-морской компонент

В интересах увеличения количества визитов ВМС США в польские и прибалтийские порты, американские аналитики предлагают Брюсселю развернуть в Гдыне небольшой отряд американских военно-морских сил.

Кроме того, в портах Дании должны быть размещены американские эсминцы с управляемым ракетным оружием. Их потенциальной задачей станет патрулирование балтийской морской зоны с возможностью проведения амфибийных операций и мероприятий противолодочной борьбы».

Никто не хотел обострять

Никаким «Фортом Трампом» тут не пахнет. Основной упор, в виде дополнительной бронетанковой бригады, переместился на Германию.

- Если говорить о поляках, то они страстно желают построить базу, - прокомментировал «КП» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. - Но американские военные говорят о том, что ни в коем случае нельзя размещать бронетанковую бригаду в Польше. Потому что она окажется в радиусе досягаемости российских ударных средств, расположенных в Калининградской области. Поэтому они считают, что если ее где-то и размещать, то в Германии. Тем более, что места дислокации там остались еще со времен холодной войны. Требуются небольшие вложения в их модернизацию, ремонт... В Германии в свое время стояли четыре американские дивизии, инфраструктура сохранилась. Тем не менее, военно-политическим руководством США решение пока не принято. В проекте бюджета на 2019 год пока нет средств на развертывание американской бригады в Европе. Вполне возможно, что проект «Форт Трамп» может уйти вместе с самим Трампом. Пока идет операция «Атлантическая решимость» с прибытием на ротационной основе американских бригад в Польшу. Очередная ротация как раз в январе прибудет. Но планов о размещении на постоянной основе пока не прослеживается.

По мнению ведущего канала «Брюссельский стукач», «в европейских политических кругах существуют силы, способные противостоять нерациональным устремлениям Вашингтона и его главного союзника в Восточной Европе – Варшавы. Усугублять отношения с Москвой из-за размещения в Польше постоянной военной базы США никто не захотел».