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Не та страна, не тот народ: Оскорбившему Россию Дмитрию Глуховскому ответил Ольшанский

20 сентября 2021, 03:30  •  95 • Политика
Россия не угодила Дмитрию Глуховскому, так же как и народ, который не хочет идти против "фруктов". Публицист Ольшанский отреагировал на сказанное в Facebook, оппонируя тезису "не та страна, не тот народ".
Писатель Дмитрий Глуховский сделал оскорбительное для народа России заявление в ходе премии GQ. Писатель сам был отмечен премией и в ходе своей речи неожиданно для большинства призвал "не врать и не бояться".
"Не улюлюкать, когда других пинают ногами, и не притворяться - это уже акт гражданского мужества", - заявил Глуховский и закончил свою речь призывом дать свободу "политзаключённым".
С точки зрения Глуховского, в России живёт народ-овощ, которым помыкают фрукты. Это сравнение со сказкой "Джельсомино в Стране лжецов", где режим фруктов борется с режимом овощей. Глуховский заметил, что отдал бы эту премию Джанни Родари, а ему самому награда досталась незаслуженно. В целом же реальность в России, как считает Глуховский, напоминает сюжеты из книг Оруэлла. Поэтому, мол, премию можно было бы дать и этому писателю. Дальше сравнений дело не пошло - безусловно, статуэтку Глуховский забрал себе.
На сказанное Глуховским критически отреагировал публицист Дмитрий Ольшанский. На личной странице в Facebook он написал:
Когда фальшивый человек и бездарный литератор [...], а теперь гоняющийся за успехом у кого надо рассказывает с премиальной трибуны, что уступил бы-де свою премию Оруэллу, так как сочинения Оруэлла лучше других соответствуют происходящему в России, следует помнить о том, что если бы происходящее в России действительно было хоть немного похоже на Оруэлла, то этот же самый литератор, как и положено конформисту, не разоблачал бы с трибуны режим такими заезженными метафорами, а сиял бы от верноподданнического счастья, низко кланялся и благодарил бы партию и правительство за вдохновение и доверие. Но люди кушают, кушают эту трёхкопеечную пропаганду и всерьёз думают, что они умнее зрителей Киселёва.

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