Не та страна, не тот народ: Оскорбившему Россию Дмитрию Глуховскому ответил Ольшанский

Россия не угодила Дмитрию Глуховскому, так же как и народ, который не хочет идти против "фруктов". Публицист Ольшанский отреагировал на сказанное в Facebook, оппонируя тезису "не та страна, не тот народ".

Писатель Дмитрий Глуховский сделал оскорбительное для народа России заявление в ходе премии GQ. Писатель сам был отмечен премией и в ходе своей речи неожиданно для большинства призвал "не врать и не бояться".

"Не улюлюкать, когда других пинают ногами, и не притворяться - это уже акт гражданского мужества", - заявил Глуховский и закончил свою речь призывом дать свободу "политзаключённым".

С точки зрения Глуховского, в России живёт народ-овощ, которым помыкают фрукты. Это сравнение со сказкой "Джельсомино в Стране лжецов", где режим фруктов борется с режимом овощей. Глуховский заметил, что отдал бы эту премию Джанни Родари, а ему самому награда досталась незаслуженно. В целом же реальность в России, как считает Глуховский, напоминает сюжеты из книг Оруэлла. Поэтому, мол, премию можно было бы дать и этому писателю. Дальше сравнений дело не пошло - безусловно, статуэтку Глуховский забрал себе.

На сказанное Глуховским критически отреагировал публицист Дмитрий Ольшанский. На личной странице в Facebook он написал: