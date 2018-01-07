Не связан с терроризмом: что известно о взрыве в столице Швеции

Причиной взрыва в Стокгольме, вероятно, была ручная граната. Об этом заявил офицер полиции Ларс Алваршё. Он также отметил, что этот тип оружия часто попадает в страну из республик бывшей Югославии. В результате инцидента один мужчина погиб, находившаяся с ним женщина получила ранения. Что известно о взрыве в столице Швеции — в материале RT.

Два человека пострадали при взрыве неизвестного предмета в пригороде Стокгольма. 60-летний мужчина и его 45-летняя спутница получили серьёзные ранения и были доставлены в больницу, где потерпевший позднее скончался от полученных ранений.

Инцидент произошёл в 11:07 по местному времени (13:07 мск) у наземной станции метро «Ворбю горд» в нескольких километрах к юго-западу от шведской столицы. По сообщению полиции, мужчина подобрал неопознанный пока объект, после чего произошёл взрыв.

«На земле было что-то, мужчина поднял это, а затем раздался взрыв», — цитирует полицейского Свена-Эрика Олссона новостное агентство TT.

На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов и кареты скорой помощи. Пострадавшие были доставлены в больницу, где мужчина скончался спустя пару часов. У 45-летней женщины диагностированы рваные раны лица и повреждения нижней части тела

Станция метро «Ворбю горд» была закрыта и поезда проезжали её без остановок. Район происшествия оцеплен, на месте ЧП работают сапёры и криминалисты.

В полиции уже поспешили сообщить, что инцидент не связан с терроризмом. Там также полагают, что погибший вряд ли был преднамеренной целью взрыва, кто бы ни оставил взрывное устройство возле станции, передаёт The Local.

«Не имеет никакого отношения к терроризму», — заявил ABC News представитель полиции.

Вместе с тем газета Aftonbladet сообщила, что взрыв был вызван детонацией ручной гранаты, однако силовики пока официально не подтвердили и не опровергли этих данных.

«У меня нет такой информации, но очевидно, что это был достаточно мощный заряд, чтобы мужчина так серьёзно пострадал, — заявил Олссон. — Насколько я знаю, нет конкретных сведений, указывающих на то, что взрыв был нацелен на этих двух людей».

«Мы не можем быть на 100% уверены, что это ручная граната, но это рабочая гипотеза», — заявил позднее офицер стокгольмской полиции Ларс Алваршьё.

Он также сообщил, что старые боевые гранаты «часто завозятся» из стран бывшей Югославии.

«Часто они завозятся из бывшей Югославии, возможно, пролежали где-нибудь в подвале много лет и представляют опасность. Но мы удивлены, что она не взорвалась раньше», — приводит слова Алвершьё РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных органов начали предварительное следствие по делу об убийстве и преступлении против общественной безопасности.

На страницу галереи

На момент публикации материала по этому делу нет ни подозреваемых, ни задержанных.

При этом, по словам одного из очевидцев инцидента, это первый подобный инцидент в районе Худдинге за много лет.

«Я прожил здесь 40 лет, и впервые такое происходит, — цитирует Aftonbladet Драгана Станковича. — Я слышал мощный взрыв».

Ранее издание Dagens Nyheter сообщало, что правительство Швеции планирует провести оружейную амнистию. В период с 15 декабря 2018 года по 11 января 2019-го жителям страны предложат добровольно сдать незарегистрированные взрывчатые вещества, в том числе гранаты.

Власти страны надеются, что таким образом им удастся изъять часть взрывчатых веществ, которые могут быть использованы преступными группировками.

«Этот шаг связан с тем, что преступные группировки в целом получили более широкий доступ к оружию, который они используют как в борьбе друг с другом, так и против системы правосудия. Мы должны изъять это оружие из обращения», — заявил министр юстиции Морган Юханссон.

При этом он отметил, что опыт проведения оружейных амнистий у властей имеется, однако в отношении гранат и взрывчатых веществ правительство применяет эту меру впервые.

«В ходе предыдущих оружейных амнистий были сданы тысячи единиц оружия, но такого опыта (в отношении гранат. — RT) у нас ещё не было. Это будет первый раз», — подчеркнул Юханссон.

По информации Dagens Nyheter, в Швеции в 2016 году было зарегистрировано 27 случаев разрывов гранат. В 2015-м — всего 10.