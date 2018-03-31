«Не свойственно чувство благодарности»: к чему могут привести попытки властей Польши избавиться от советских памятников

Согласно поправкам к закону о декоммунизации, к 31 марта в Польше должны снести все памятники бойцам Красной армии, которые якобы «пропагандируют тоталитарные режимы». Под угрозой уничтожения находятся даже монументы, возведённые над местами захоронений. Между тем на западе страны идёт восстановление мемориалов и названий, связанных с немецким и нацистским прошлым этих земель. К чему могут привести попытки Варшавы переписать историю — в материале RT.

Последние две недели марта местные органы власти Польши в усиленном порядке сносят памятники воинам Красной армии. Сообщения о разрушении того или иного мемориала проходят почти ежедневно. Причина проста: согласно принятым в 2017 году поправкам в закон о декоммунизации, до 31 марта 2018 года местные органы власти должны снести все памятники, пропагандирующие «тоталитарные режимы». К ним специалисты польского Института национальной памяти относят около 230 сохранившихся к началу марта 2018 года памятников бойцам Красной армии, погибшим при освобождении Польши.

Снос монументов шёл и раньше, но до принятия поправок в закон о декоммунизации местные власти могли сами определять судьбу памятников. Теперь решение о том, что сносить, а что — нет, принимает Институт национальной памяти — организация, считающая мемориалы советским военнослужащим символами оккупации.

«Польское правительство старается использовать финансовый фактор для того, чтобы повлиять на местные власти, — отметил в интервью RT польский политолог, вице-президент Европейского центра геополитического анализа Конрад Рекаш. — Те муниципалитеты, которые не снесут монументы до 31 марта 2018, позже должны будут снести памятники за свой счёт. Нет никакой возможности избежать этого процесса, хотя это вызывает всё больше возражений со стороны местных жителей».

Среди недавно снесённых памятников — монумент советскому и польскому солдатам в городе Легница на западе страны, против разрушения которого ещё в 2009 году проголосовали жители города, памятник благодарности Красной армии в городе Иновроцлав в Центральной Польше, обелиск в городе Стшегом. В списке населённых пунктов, убравших памятники советским воинам в последний месяц, также города Скерневице, Пулавы, Хощно, Олесница, Злоторыя, Щецин, Челядзь.

Обыкновенный цинизм

Хотя польские власти при принятии закона заявляли, что он не коснётся мест захоронений, сейчас под угрозой сноса находится памятник советским воинам в городе Стараховице, под которым погребены семь советских воинов. Польские власти намереваются провести эксгумацию останков и после этого снести «символ советского господства». Против выступил МИД России, подчеркнув, что, согласно российско-польскому соглашению о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 1994 года, подобное возможно лишь в исключительных случаях.

«Аргументация, приведённая в оправдание переноса останков — якобы власти не могут оградить мемориал в Стараховице от повторяющихся случаев вандализма — поражает своим цинизмом. Сначала создаётся благоприятный информационный фон для действий вандалов, а потом следует признание в бессилии остановить их», — подчёркивается в заявлении МИД России. Ранее, в сентябре 2017 года, власти города Тшчанка в Великопольском воеводстве снесли мавзолей красноармейцев, хотя, по словам местных жителей, не все останки советских солдат были должным образом эксгумированы.

«Во время кампании по сносу памятников Польша противоречит многим своим обязательствам, в том числе действительно сносятся памятники, под которыми есть захоронения, а это считается недопустимым», — отметил в интервью RT ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский.

Хотя есть и те, кто поддерживает снос памятника, многие поляки восприняли новость об эксгумации в Стараховице с недоумением: «Право и Справедливость» (правящая партия Польши. — RT) жить не может без эксгумаций», — прокомментировал новость о сносе мемориала в Страховице на сайте http://wiadomosci.gazeta.pl пользователь fakiba.

«Вы, католики, мечтаете о монументе в Смоленске и стремитесь вытащить из-под земли кости тех, кто... воевал за нашу стараховицкую землю и людей? Что бы почувствовали матери этих мальчиков?» — задаётся вопросом пользователь под ником matkapolka на сайте издания Echodnia.eu

Удар по своим

Под угрозой сноса находятся не только мемориалы советским воинам, но и памятники деятелям Польской народной республики, а также борцам с фашизмом, сражавшимся на стороне левых сил — Армии Людовой, а также Крестьянским батальонам (повстанческим формированиям польских селян).

Массово уничтожаются памятники генералу Каролю Сверчевскому — военачальнику Красной армии и Войска польского. Среди уже снесённых монументов — памятник на месте гибели Сверчевского, убитого боевиками УПА* в местности Яблонки на юго-востоке Польши.

Памятник генералу Каролю Сверчевскому в Яблонках

© Wikipedia

«Монументы генералу Сверчевскому, убитому на поле брани бандеровцами в 1947 году, раздражали в особенности их последователей — необандеровское современное правительство Украины», — отмечает Конрад Рекаш. По его словам, польское правительство пошло на разрушение этих памятников, чтобы смягчить отношения с Киевом после принятия закона о запрете бандеровской пропаганды.

23 марта 2018 года в городе Стшельце-Краеньске местные власти снесли монумент бойцам коммунистической Армии Людовой. Под угрозой разрушения памятник Народному войску польскому в соседнем местечке Гардзко. Под снос должен пойти и монумент погибшим в столкновениях с антисоветской Армией Крайовой бойцам Армии Людовой в городе Влощова.

В Люблинском воеводстве в списки объектов, идущих под снос, попала мемориальная доска в деревне Бойки, посвящённая бою отрядов Крестьянских батальонов и Армии Людовой с дивизией СС «Викинг», и памятник в городе Острув-Любельский, посвящённый боям Крестьянских батальонов.

В эти списки ранее Институт национальной памяти включил и памятник партизанской «Пиньчувской республике», созданной в 1944 году на юге Польши силами партизан Армии Крайовой, Армии Людовой и Крестьянских батальонов. Местные власти уговорили Институт национальной памяти не сносить памятник, однако с мемориальных плит исчезнут имена «неполиткорректных фигур», участвовавших в освобождении района, в первую очередь полковника Армии Людовой Зигмунта Бесщанина, солдаты которого во время войны спасли от немецкой расправы тысячи местных жителей.

Однако изменение таблички не всегда работает. Институт национальной памяти Польши настаивает на сносе памятника 74 советским и польским партизанам в деревне Жомбец Свентокшиского воеводства, убитых боевиками Свентокшинской бригады националистических Народных вооружённых сил в 1944 году, несмотря на попытки местных властей путём компромисса сохранить мемориал.

Память Свентокшинской бригады, перешедшей на сторону немцев в конце войны, почитается руководством современной Польши. Так, 17 февраля 2018 года польский премьер Матеуш Моравецкий возложил венки к памятнику коллаборантам в Мюнхене.

Premier @MorawieckiM zapalił znicz i złożył wieniec pod pomnikiem poświęconym robotnikom przymusowym różnych narodowości. pic.twitter.com/hNIz7NftsT — Kancelaria Premiera (@PremierRP) 17 февраля 2018 г.

Немцы возвращаются

«Разрушение польских и советских памятников в Западной Польше можно считать элементом политики деполонизации», — считает Конрад Рекаш. Эти земли стали частью Польши после Второй мировой войны, а до этого почти 500 лет находились под властью немцев.

«Монументы польским солдатам и Красной армии были иногда первыми символами возвращения поляков в Нижнюю Силезию, Западную Померанию, Вармию и Мазурию», — подчёркивает эксперт.

В то же время, по его словам, местные муниципалитеты в тех же воеводствах, где сносят памятники Красной армии, активно стремятся восстановить названия и мемориалы, связанные с немецким господством над этими землями и даже гитлеровским периодом истории региона.

Танненбергский мемориал, 1934 год

© Bundesarchiv

Одним из наиболее невинных примеров стало переименование Народного зала во Вроцлаве в Зал столетия (Jahrhunderthalle). Так этот зрительно-спортивный зал был назван в 1913 году ещё при кайзере. Другой случай — попытки восстановить в 2017 году часть Танненбергского мемориала — памятника, воздвигнутого в 1924—1927 годах на месте, где немецкие войска под командованием генерал-фельдмаршала Пауля фон Гинденбурга в 1914 году разбили войска Российской империи.

В Веймарской Германии мемориал, отмечавший также место Грюнвальдской битвы Тевтонского ордена с поляками и литовцами в 1410-м году, стал местом сбора сторонников военного реванша. После прихода нацистов к власти там был погребён сам Гинденбург, заслуживший особый почёт как герой войны и фигура, в 1933 году назначившая Адольфа Гитлера рейхсканцлером.

«Острое недовольство местных жителей»: как действия США в сирийской Ракке привели к гуманитарному кризису «Во Вроцлаве, Зелёне-Гуре, Торуни и Гливице местные власти стремятся восстановить немецкие надписи и названия улиц. В 2016 году против такой практики протестовали люди в Свебодзине», — отмечает Рекаш.

В городе Рацибуж Силезского воеводства, в свою очередь, даровали почётное гражданство Герберту Гупке — депутату бундестага, выступавшему против признания современных границ Польши и Германии.

В той же Силезии, в городе Ополе в рамках декоммунизации местные власти решили расправиться с памятником «Героям советской армии». Изначально это монумент был воздвигнут при нацистах как памятник немецким солдатам Первой мировой. После 1945 года он стал мемориалом советским воинам. А теперь, по словам Конрада Рекаша, может быть возвращён к изначальному состоянию. Табличка с надписью «Героям советской армии, погибшим в борьбе за свободу славянских народов», с него уже исчезла.

Новые герои

«Все памятники благодарности Красной армии в Польше будут снесены. По этому вопросу есть общенациональный консенсус — ни одна из крупных политических сил не выступает против, — утверждает Олег Неменский. — Полякам не свойственна благодарность за освобождение, что их спасли, не свойственно чувство благодарности за присоединённые бывшие немецкие земли».

Но не везде в Польше готовы пойти на уничтожение советских памятников. Так, власти города Ольштын на севере страны отказываются сносить «Монумент освобождения», изначально установленный как памятник благодарности Красной армии. Они утверждают, что памятник не пропагандирует тоталитарные идеи. Сохранить память о бойцах Красной армии, сражавшихся за свободу и независимость Польши, стремится и общественная организация «Курск». Как заявил в социальной сети Facebook его глава Ежи Тыц, организация планирует создать мемориальный парк на принадлежащей ей земле в Варьминско-Мазурском воеводстве, куда переместят часть сносимых статуй.

Место старых памятников занимают монументы новым героям: «проклятым солдатам» — бойцам антикоммунистического Сопротивления 1940-х — 1950-х годов — и экс-президенту Леху Качиньскому, погибшему при катастрофе правительственного ТУ-154 10 апреля 2010 года под Смоленском.

Объявление победителей конкурса проекта памятника жертвам смоленской катастрофы, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский

globallookpress.com

© DAMIAN BURZYKOWSKI/imago stock&people

Ещё одна фигура, заслужившая увековечивания от польских властей, — агент ЦРУ Рышард Куклинский, с 1972 по 1981 год передавший США тысячи секретных документов. Памятник ему откроется 14 апреля 2018 года в Кракове.

«Послушный инструмент американской политики «Право и Справедливость» (правящая партия Польши. — RT) стремится создать полностью новую польскую идентичность, полностью прозападную, оторванную от реальной истории, забывшую собственных героев. Нацией без корней легче управлять, — считает Конрад Рекаш. — Когда мы забудем, на какой стороне воевали и победили во Второй мировой наши деды, их внуков будет легче отправить на другую войну просто как пушечное мясо».

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).