"Не суйте свой нос": Таллинн попытался испугать Москву

На сей раз главным спикером эстонского государства выступил министр обороны Юри Луйк. Обращаясь к новобранцам по видеосвязи, он заявил, что Россия – "враг" и ей не следует "совать нос" в Эстонию. Он призвал новоиспеченных защитников отечества прилежно учиться военному делу, чтобы быть готовыми противостоять "российской угрозе". В заключение он прозрачно намекнул, что противник, замысливший вторжение, может потерять больше, чем приобрести. Более того, Эстония в состоянии защитить себя сама до прибытия союзников. Несмотря на то, что она меньше, чем ее "восточный сосед".

Здесь логика господина Луйка явно подвела. Он указал на тот факт, что на территории его страны находится батальон НАТО, защищающий Эстонию и весь западный военный блок от возможной агрессии. Тогда почему же маленькая Эстония готова делать это самостоятельно? Она не верит, что союзники за нее "впрягутся" и вообще будут спешить ей на помощь? Речь то идет не о тысячах, а о десятках километров, которые нужно преодолеть натовским солдатам и офицерам, чтобы вступить в бой с "агрессором". То есть это вопрос очень короткого промежутка времени. Похоже, министр обороны Эстонии невольно выдал истинные настроения местной элиты по поводу готовности Брюсселя и Вашингтона встать горой за маленькую, но гордую североевропейскую демократию.

На самом деле абсолютно ничего нового Юри Луйк не сказал. Ему просто надо было отработать стандартную пропагандистскую программу во время призывной кампании. Ни больше, ни меньше. Что он и сделал, как сумел. Слова министра прекрасно вписываются в общий тренд государств Прибалтики и Польши, которые постоянно пытаются представить себя последним и самым главным форпостом западного мира на пути "русских варваров". И получить под этим соусом финансовые вливания и в целом особое внимание старших "братьев". Технология отработанная, но не сказать, что чересчур эффективная. Впрочем, за неимением другой торгуют тем, что есть: "российской угрозой".

Автор Сергей Ильин, Радио Sputnik.