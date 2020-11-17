Не сумев свалить Михалкова, заказчики нашли новых жертв. И снова прогадали

Безымянные авторы по заказу (мы догадываемся - кого) заявили, что Юрий Пронько якобы лично берёт деньги за размещение статей на сайте в обход "кассы". А в сочинении о Константине Малофееве добавили, что наша общая цель во главе с учредителем - раскол в Русской Православной Церкви, что выглядит совсем уж смешно. Даже беглый просмотр содержания материалов Царьграда говорит об обратном. В эфире авторской передачи Пронько показал лишь два примера фейков и отметил, что всем известны расценки на подобные публикации. Лично от себя ведущий "Первого русского" добавил:

Ребят, конечно, можете и дальше сочинять сказки, но вы же не приводите ни одного факта, ни одного аргумента. Я знаю, по чьему заказу вы работаете. Бьют по нам те, кого мы разбираем предметно, защищая интересы Отечества и каждого из нас, потому что Россия для нас - это дом. Чего не скажешь о персонажах, сидящих в советах директоров западных компаний и корпораций. Или российских компаний, которые имеют западных акционеров и в своей зависимости пробивают лбом землю, поклоняясь западной туфтовой витрине.

Обращаясь к заказчикам и исполнителям, Юрий Пронько напомнил, что точно такая же травля продолжается и в отношении режиссёра, автора передачи "Бесогон" Никиты Михалкова. И примеры вбросов он показывает во многих своих эфирах. Но наличие подобного вранья - это даже хорошо. Ведь чем больше таких вбросов, тем яснее становится, что мы не прекращаем говорить правду. Неудобную правду, мешающую тем, кого нам удаётся разоблачить.