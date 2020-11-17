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Не сумев свалить Михалкова, заказчики нашли новых жертв. И снова прогадали
17 ноября 2020, 05:45 • 28 • Политика
Сеанс разоблачения в прямом эфире организовал ведущий "Первого русского" Юрий Пронько. В рамках программы "Царьград. Главное" он обратил внимание на волну фейков о телеканале Царьград. В том числе, об учредителе "Первого русского" Константине Малофееве и лично Юрии Пронько. Впрочем, если уж на то пошло, касаются фейки всей большой команды Царьграда.
Безымянные авторы по заказу (мы догадываемся - кого) заявили, что Юрий Пронько якобы лично берёт деньги за размещение статей на сайте в обход "кассы". А в сочинении о Константине Малофееве добавили, что наша общая цель во главе с учредителем - раскол в Русской Православной Церкви, что выглядит совсем уж смешно. Даже беглый просмотр содержания материалов Царьграда говорит об обратном. В эфире авторской передачи Пронько показал лишь два примера фейков и отметил, что всем известны расценки на подобные публикации. Лично от себя ведущий "Первого русского" добавил:
Обращаясь к заказчикам и исполнителям, Юрий Пронько напомнил, что точно такая же травля продолжается и в отношении режиссёра, автора передачи "Бесогон" Никиты Михалкова. И примеры вбросов он показывает во многих своих эфирах. Но наличие подобного вранья - это даже хорошо. Ведь чем больше таких вбросов, тем яснее становится, что мы не прекращаем говорить правду. Неудобную правду, мешающую тем, кого нам удаётся разоблачить.
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