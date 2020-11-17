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Не сумев свалить Михалкова, заказчики нашли новых жертв. И снова прогадали

17 ноября 2020, 05:45  •  28 • Политика
Сеанс разоблачения в прямом эфире организовал ведущий "Первого русского" Юрий Пронько. В рамках программы "Царьград. Главное" он обратил внимание на волну фейков о телеканале Царьград. В том числе, об учредителе "Первого русского" Константине Малофееве и лично Юрии Пронько. Впрочем, если уж на то пошло, касаются фейки всей большой команды Царьграда.
Безымянные авторы по заказу (мы догадываемся - кого) заявили, что Юрий Пронько якобы лично берёт деньги за размещение статей на сайте в обход "кассы". А в сочинении о Константине Малофееве добавили, что наша общая цель во главе с учредителем - раскол в Русской Православной Церкви, что выглядит совсем уж смешно. Даже беглый просмотр содержания материалов Царьграда говорит об обратном. В эфире авторской передачи Пронько показал лишь два примера фейков и отметил, что всем известны расценки на подобные публикации. Лично от себя ведущий "Первого русского" добавил:
Ребят, конечно, можете и дальше сочинять сказки, но вы же не приводите ни одного факта, ни одного аргумента. Я знаю, по чьему заказу вы работаете. Бьют по нам те, кого мы разбираем предметно, защищая интересы Отечества и каждого из нас, потому что Россия для нас - это дом. Чего не скажешь о персонажах, сидящих в советах директоров западных компаний и корпораций. Или российских компаний, которые имеют западных акционеров и в своей зависимости пробивают лбом землю, поклоняясь западной туфтовой витрине.
Обращаясь к заказчикам и исполнителям, Юрий Пронько напомнил, что точно такая же травля продолжается и в отношении режиссёра, автора передачи "Бесогон" Никиты Михалкова. И примеры вбросов он показывает во многих своих эфирах. Но наличие подобного вранья - это даже хорошо. Ведь чем больше таких вбросов, тем яснее становится, что мы не прекращаем говорить правду. Неудобную правду, мешающую тем, кого нам удаётся разоблачить.
Между нами пытаются вбить клин. А мы такие, какие есть. У нас нет второго дна. И всё, что говорят Малофеев, Михалков, всё, что говорю я и мои коллеги по "Первому русскому", - это то, о чём мы думаем. У нас нет двойного дна. А эти бездонные! Они дна достигают, а потом снизу им вновь стучат. Наверняка атаки на нас будут продолжаться. А если они прекратятся, это будет означать, что с нами что-то стало не так. А пока мы не боимся говорить правду и общаться со своим зрителем в режиме реального времени, - подчеркнул Юрий Пронько.

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