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Не судиться надо, а работать: Путин поставил условие Киеву по цене за газ

15 ноября 2019, 17:24  •  63 • Политика
Президент России Владимир Путин напомнил, что Москва готова предоставить Киеву скидку на газ в 25 процентов. Однако для этого надо работать напрямую. Кроме того, понимать, что судебные тяжбы только усугубляют процесс - так можно и транзита лишиться. 
Президент России Владимир Путин в беседе с журналистами накануне напомнил, что Москва готова идти на уступки Киеву - в том числе при расчёте цены за газ, однако для этого придётся работать напрямую. При прямых поставках скидка может составить 25 процентов.
О скидке в 25 процентов российской стороне в ходе визита в Москву говорили украинские политики Виктор Медведчук и Юрий Бойко, напомнил Путин. Тогда в ходе переговоров с ними премьер-министр России Дмитрий Медведев отмечал:
"...ну вам-то что, вы же не входите в правительство и вряд ли войдёте".
На что гости парировали: скидка - это их главная цель. А политические амбиции второстепенны. В целом же, как передаёт позицию Путин, они сказали о снижении цены за газ:
"Для нас важно, чтобы Украина и украинский потребитель получали газ более дешёвый - на 25%, на четверть - и если мы это сделаем, толкнём этот процесс, мы будем счастливы".
Путин, приводя эту цитату, сказал, что считает такую позицию весьма зрелой. С другой стороны, как добавил президент России, иск "Нафтогаза" к "Газпрому" только ухудшает ситуацию. В этом случае есть риски прекращения транзита газа через территорию Украины.

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