Не судиться надо, а работать: Путин поставил условие Киеву по цене за газ

Президент России Владимир Путин в беседе с журналистами накануне напомнил, что Москва готова идти на уступки Киеву - в том числе при расчёте цены за газ, однако для этого придётся работать напрямую. При прямых поставках скидка может составить 25 процентов.

О скидке в 25 процентов российской стороне в ходе визита в Москву говорили украинские политики Виктор Медведчук и Юрий Бойко, напомнил Путин. Тогда в ходе переговоров с ними премьер-министр России Дмитрий Медведев отмечал:

"...ну вам-то что, вы же не входите в правительство и вряд ли войдёте".

На что гости парировали: скидка - это их главная цель. А политические амбиции второстепенны. В целом же, как передаёт позицию Путин, они сказали о снижении цены за газ:

"Для нас важно, чтобы Украина и украинский потребитель получали газ более дешёвый - на 25%, на четверть - и если мы это сделаем, толкнём этот процесс, мы будем счастливы".

Путин, приводя эту цитату, сказал, что считает такую позицию весьма зрелой. С другой стороны, как добавил президент России, иск "Нафтогаза" к "Газпрому" только ухудшает ситуацию. В этом случае есть риски прекращения транзита газа через территорию Украины.