«Не судите меня строго»: Просил украинский диверсант, пытавшийся взорвать ЛЭП в Крыму

Щелк. Щелк. Щелк. Подсудимый - 25-летний гражданин Украины Геннадий Лимешко - хрустит костяшками пальцев. Монотонный голос секретаря Судакского городского суда, объявляющей участников заседания, не заглушает этот звук.

БЕЗ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И РАБОТЫ

Лимешко известен в крымской прессе как украинский диверсант, который летом прошлого года пытался повредить ЛЭП Судак - Новый Свет. Его задержали сотрудники ФСБ с пилой в руке и взрывчаткой в сумке. Целый год украинец провел в СИЗО и вот, наконец, 8 месяцев спустя, дело рассматривается в суде.

Его обвиняют в «незаконном изготовлении взрывного устройства, незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенных группой лиц по предварительному сговору». Вину свою Геннадий Лимешко полностью признал и попросил рассмотреть дело в особом порядке - без судебного разбирательства.

Клетка подсудимых - место, где не хочет оказаться никтоФото: Анастасия ЖУКОВА

- Вы работаете? - строго спрашивает судья.

- Нет, - отвечает обвиняемый.

- Образование какое у вас?

- Средняя школа.

- Семейное положение? Дети есть у вас?

- Не женат. Есть дочь, 1 год и 4 месяца, - Лимешко опускает глаза в пол.

На нем - черный спортивный костюм, кроссовки без шнурков - так положено в СИЗО. Парень пытается скрыть волнение, но получается не очень хорошо: то и дело ерзает на стуле и настороженно косится на журналистов.

Свою вину подсудимый признал полностьюФото: Анастасия ЖУКОВА

«ДИВЕРСИЮ» НЕ ПРЕДЪЯВЛЯЛИ

Прокурор долго зачитывает обвинение. Хоть журналисты и окрестили задержанного украинца «диверсантом», собственно, по статье «диверсия» (ст. 281 УК РФ) Лимешко не обвиняют. Почему?

- Так решило следствие, мы - гособвинение - поддержали. Он пилил опору, у него нашли взрывчатку, все понимают, для чего, но нельзя забывать о презумпции невиновности. То, что мы можем доказать - мы доказываем. Собственно, диверсия-то не состоялась, его задержали. В любом случае - статьи серьезные, - поясняет позже мне прокурор.

Геннадий Лимешко - уроженец Харьковской области Украины, сельский парень без высшего образования и официального места работы. Как его занесло в диверсанты? Обвинитель говорит - спутался с «Правым сектором» (запрещенная в РФ экстремистская организация, - ред.). Там его научили стрелять, собирать взрывчатки. Несостоявшийся «террорист» признался на допросе, что проходил подготовку в качестве разведчика ВСУ, служил в так называемой «зоне АТО».

Потом Лимешко встретился с Андреем Романюком - замначальника Управления СБУ по Херсонской области. До вхождения полуострова в состав РФ Романюк служил в Крыму, а после - уехал в незалежную и принялся, по всей видимости, готовить диверсантов и отправлять их на полуостров.

В Крыму Романюк подготовил для Лимешко тайники с деталями взрывчатки. Правда, приезжал ли он для этого на полуостров или же действовал через агентов - неизвестно. Сотрудник СБУ пообещал парню денежное вознаграждение - и отправил подрывать ЛЭП под Судаком, устраивать обвал камней на трассу, а еще - поджигать свалку и лесной массив. С собой дал «командировочные» - порядка пяти тысяч гривен (более 11 тысяч рублей). Некоторые журналисты решили, что эти пять тысяч - и есть вознаграждение за «труд», но это не так, награду диверсант должен был получить потом, с собой ему дали немного средств на карманные расходы.

Попытка подрыва ЛЭП благодаря сотрудникам ФСБ оказалась неудачной. Организатор - Андрей Романюк – объявлен в розыск, а исполнитель – Геннадий Лимешко – оказался за в клетке подсудимых.

«СКОРЕЕ БЫ ВСЕ ЭТО ЗАКОНЧИЛОСЬ»

Перед тем, как удалиться на обсуждение приговора, судья дает обвиняемому возможность высказаться. Сначала Лимешко на обращение не реагирует, как будто слишком глубоко ушел в собственные мысли.

- Гражданин Лимешко, вам слово. Вы хотите что-то сказать? – уже громче повторяет служитель Фемиды.

- Что я могу сказать? - Подсудимый замялся. - Прошу строго не судить, - Лимешко говорит тихо, неуверенно. Нервно дергает плечом, вздыхает: - Никакой вражды к России и Крыму не испытываю. При вынесении приговора прошу помнить, что исправительные учреждения никого лучше не сделали. Скорее бы это все закончилось... – снова вздох, - выйду, уеду и никогда сюда больше не вернусь.

Судья кивает и выходит - обдумать решение. Подсудимого тоже выводят.

ПО ДУРОСТИ?

Обвинение просит в общей сложности 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. В качестве смягчающих обстоятельств у подсудимого – маленький ребенок и активное содействие следствию. Вот только есть и отягчающее - политическая вражда в качестве мотива.

- Так как дело рассматривается в особом порядке, должны дать не более двух третей от срока, - отмечает адвокат в перерыве.

- Но это если суд не признает наличие отягчающего, - вмешивается прокурор. – Если признает, то положение по поводу двух третей срока не применяется.

- Но политическая вражда – дело такое… вот сейчас он заявил, что никакой вражды не испытывает. Это как-то влияет? - интересуюсь.

- Вряд ли. Если он на допросах говорил одно, а сейчас – совершенно другое, суд может и не поверить. Все протоколы допросов подсудимый подписывал, никаких возражений не имел, - подчеркивает гособвинитель.

- Зачем он это сделал? – спрашиваю у адвоката.

- Говорит, что по дурости, - вздыхает защитница.

РОДНЫЕ НЕ НАВЕЩАЛИ

В зале – пусто, на заседание в Судак приехали только двое журналистов. Кроме нас, на скамейке в углу сидит какая-то женщина. В клетку возвращают подсудимого.

- Простите, а вы кто? - вдруг спрашивает у нее Лимешко, подаваясь вперед. Голос его становится громче и звонче, чем во время заседания. На секунды передо мной - обычный парень, у которого нет за спиной тренировок в «Правом секторе»* и попытки диверсии в Крыму.

- Общественный наблюдатель, - отвечает женщина, стараясь не смотреть подсудимому в глаза.

На лице Лимешко - тень разочарования от недружелюбного тона собеседницы. Он откидывается на спинку стула и отворачивается от фотографа.

- Родные, друзья вас не навещали в СИЗО? Не писали, не звонили? - спрашиваю.

Диверсант вздрагивает от звука моего голоса.

- Нет, - отвечает хрипло. - Пока нет. Какая связь в СИЗО? Только через адвоката, государственного, его мне назначили здесь. Я просил эсэмеску отправить семье, что меня задержали. Но адвокат не захотел.

Разговор пришлось прервать - в зале появляется судья, всем встать.

Судья бесстрастно огласил итоговый срок наказанияФото: Анастасия ЖУКОВА

ПРИГОВОР ПЛАНИРУЕТ ОСПОРИТЬ

Оглашение приговора длится минут 20. Лимешко закрывает глаза и что-то бормочет. Молится?

- Суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, признание вины и раскаяние в содеянном, наличие малолетнего ребенка на иждивении, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. В качестве отягчающих обстоятельств суд учитывает совершение преступления по мотивам политической вражды, - говорит судья. - Исходя из того, что подсудимый Лимешко совершил три тяжких преступления…. Путем частичного сложения назначить Лимешко Геннадию Геннадьевичу окончательный срок - 8 лет лишения свободы с отбытием наказания в колонии общего режима.

Когда зачитывали приговор, несостоявшийся диверсант что-то бормотал себе под носФото: Анастасия ЖУКОВА

Срок пребывания под стражей с 13 августа 2017 года по 9 мая 2018 года диверсанту зачтут в качестве отбытия наказания.

- Буду подавать апелляцию, - заявил осужденный после заседания.

«Общественный наблюдатель» общаться с прессой отказалась.

- Откуда вы? - останавливаю ее у здания суда.

- Из общественной организации.

- А из какой?

- Ну, мне не хотелось бы говорить… - замялась женщина, села в дорогой блестящий Mercedes и уехала.

В суде шептались, что это, наверное, шпион от СБУ.

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