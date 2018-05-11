Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Не осознавал опасности своих действий»: напавшего на радиоведущую Фельгенгауэр ...
Михеев: ситуация с Ираном - наша возможность для сближения и продажи оружия
Источник: пособничество введению санкций против РФ предлагается карать тремя год...
В ЕС рассказали о перспективах членства Украины
Главная / В России

«Не судите меня строго»: Просил украинский диверсант, пытавшийся взорвать ЛЭП в Крыму

11 мая 2018, 19:09  •  137 • В России

Щелк. Щелк. Щелк. Подсудимый - 25-летний гражданин Украины Геннадий Лимешко - хрустит костяшками пальцев. Монотонный голос секретаря Судакского городского суда, объявляющей участников заседания, не заглушает этот звук.

БЕЗ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И РАБОТЫ

Лимешко известен в крымской прессе как украинский диверсант, который летом прошлого года пытался повредить ЛЭП Судак - Новый Свет. Его задержали сотрудники ФСБ с пилой в руке и взрывчаткой в сумке. Целый год украинец провел в СИЗО и вот, наконец, 8 месяцев спустя, дело рассматривается в суде.

Его обвиняют в «незаконном изготовлении взрывного устройства, незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенных группой лиц по предварительному сговору». Вину свою Геннадий Лимешко полностью признал и попросил рассмотреть дело в особом порядке - без судебного разбирательства.

Клетка подсудимых - место, где не хочет оказаться никтоФото: Анастасия ЖУКОВА

- Вы работаете? - строго спрашивает судья.

- Нет, - отвечает обвиняемый.

- Образование какое у вас?

- Средняя школа.

- Семейное положение? Дети есть у вас?

- Не женат. Есть дочь, 1 год и 4 месяца, - Лимешко опускает глаза в пол.

На нем - черный спортивный костюм, кроссовки без шнурков - так положено в СИЗО. Парень пытается скрыть волнение, но получается не очень хорошо: то и дело ерзает на стуле и настороженно косится на журналистов.

Свою вину подсудимый признал полностьюФото: Анастасия ЖУКОВА

«ДИВЕРСИЮ» НЕ ПРЕДЪЯВЛЯЛИ

Внезапность и комплексный подход: МЧС предлагает изменить правила проведения проверок ТРЦ

Прокурор долго зачитывает обвинение. Хоть журналисты и окрестили задержанного украинца «диверсантом», собственно, по статье «диверсия» (ст. 281 УК РФ) Лимешко не обвиняют. Почему?

- Так решило следствие, мы - гособвинение - поддержали. Он пилил опору, у него нашли взрывчатку, все понимают, для чего, но нельзя забывать о презумпции невиновности. То, что мы можем доказать - мы доказываем. Собственно, диверсия-то не состоялась, его задержали. В любом случае - статьи серьезные, - поясняет позже мне прокурор.

Геннадий Лимешко - уроженец Харьковской области Украины, сельский парень без высшего образования и официального места работы. Как его занесло в диверсанты? Обвинитель говорит - спутался с «Правым сектором» (запрещенная в РФ экстремистская организация, - ред.). Там его научили стрелять, собирать взрывчатки. Несостоявшийся «террорист» признался на допросе, что проходил подготовку в качестве разведчика ВСУ, служил в так называемой «зоне АТО».

Потом Лимешко встретился с Андреем Романюком - замначальника Управления СБУ по Херсонской области. До вхождения полуострова в состав РФ Романюк служил в Крыму, а после - уехал в незалежную и принялся, по всей видимости, готовить диверсантов и отправлять их на полуостров.

В Крыму Романюк подготовил для Лимешко тайники с деталями взрывчатки. Правда, приезжал ли он для этого на полуостров или же действовал через агентов - неизвестно. Сотрудник СБУ пообещал парню денежное вознаграждение - и отправил подрывать ЛЭП под Судаком, устраивать обвал камней на трассу, а еще - поджигать свалку и лесной массив. С собой дал «командировочные» - порядка пяти тысяч гривен (более 11 тысяч рублей). Некоторые журналисты решили, что эти пять тысяч - и есть вознаграждение за «труд», но это не так, награду диверсант должен был получить потом, с собой ему дали немного средств на карманные расходы.

Попытка подрыва ЛЭП благодаря сотрудникам ФСБ оказалась неудачной. Организатор - Андрей Романюк – объявлен в розыск, а исполнитель – Геннадий Лимешко – оказался за в клетке подсудимых.

Из правительства бегут министры-бизнесмены

«СКОРЕЕ БЫ ВСЕ ЭТО ЗАКОНЧИЛОСЬ»

Перед тем, как удалиться на обсуждение приговора, судья дает обвиняемому возможность высказаться. Сначала Лимешко на обращение не реагирует, как будто слишком глубоко ушел в собственные мысли.

- Гражданин Лимешко, вам слово. Вы хотите что-то сказать? – уже громче повторяет служитель Фемиды.

- Что я могу сказать? - Подсудимый замялся. - Прошу строго не судить, - Лимешко говорит тихо, неуверенно. Нервно дергает плечом, вздыхает: - Никакой вражды к России и Крыму не испытываю. При вынесении приговора прошу помнить, что исправительные учреждения никого лучше не сделали. Скорее бы это все закончилось... – снова вздох, - выйду, уеду и никогда сюда больше не вернусь.

Судья кивает и выходит - обдумать решение. Подсудимого тоже выводят.

Украинского диверсанта, попавшегося в Крыму, отправили в тюрьму на восемь лет

Лимешко намерен оспорить решение судаФото: Анастасия ЖУКОВА

ПО ДУРОСТИ?

Обвинение просит в общей сложности 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. В качестве смягчающих обстоятельств у подсудимого – маленький ребенок и активное содействие следствию. Вот только есть и отягчающее - политическая вражда в качестве мотива.

- Так как дело рассматривается в особом порядке, должны дать не более двух третей от срока, - отмечает адвокат в перерыве.

- Но это если суд не признает наличие отягчающего, - вмешивается прокурор. – Если признает, то положение по поводу двух третей срока не применяется.

- Но политическая вражда – дело такое… вот сейчас он заявил, что никакой вражды не испытывает. Это как-то влияет? - интересуюсь.

- Вряд ли. Если он на допросах говорил одно, а сейчас – совершенно другое, суд может и не поверить. Все протоколы допросов подсудимый подписывал, никаких возражений не имел, - подчеркивает гособвинитель.

- Зачем он это сделал? – спрашиваю у адвоката.

- Говорит, что по дурости, - вздыхает защитница.

РОДНЫЕ НЕ НАВЕЩАЛИ

В зале – пусто, на заседание в Судак приехали только двое журналистов. Кроме нас, на скамейке в углу сидит какая-то женщина. В клетку возвращают подсудимого.

- Простите, а вы кто? - вдруг спрашивает у нее Лимешко, подаваясь вперед. Голос его становится громче и звонче, чем во время заседания. На секунды передо мной - обычный парень, у которого нет за спиной тренировок в «Правом секторе»* и попытки диверсии в Крыму.

- Общественный наблюдатель, - отвечает женщина, стараясь не смотреть подсудимому в глаза.

На лице Лимешко - тень разочарования от недружелюбного тона собеседницы. Он откидывается на спинку стула и отворачивается от фотографа.

- Родные, друзья вас не навещали в СИЗО? Не писали, не звонили? - спрашиваю.

Губернатор Кубани пообещал Путину выполнить Майский указ

Диверсант вздрагивает от звука моего голоса.

- Нет, - отвечает хрипло. - Пока нет. Какая связь в СИЗО? Только через адвоката, государственного, его мне назначили здесь. Я просил эсэмеску отправить семье, что меня задержали. Но адвокат не захотел.

Разговор пришлось прервать - в зале появляется судья, всем встать.

Судья бесстрастно огласил итоговый срок наказанияФото: Анастасия ЖУКОВА

ПРИГОВОР ПЛАНИРУЕТ ОСПОРИТЬ

Оглашение приговора длится минут 20. Лимешко закрывает глаза и что-то бормочет. Молится?

- Суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, признание вины и раскаяние в содеянном, наличие малолетнего ребенка на иждивении, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. В качестве отягчающих обстоятельств суд учитывает совершение преступления по мотивам политической вражды, - говорит судья. - Исходя из того, что подсудимый Лимешко совершил три тяжких преступления…. Путем частичного сложения назначить Лимешко Геннадию Геннадьевичу окончательный срок - 8 лет лишения свободы с отбытием наказания в колонии общего режима.

Движение над водой: Путин примет участие в открытии Крымского моста

Когда зачитывали приговор, несостоявшийся диверсант что-то бормотал себе под носФото: Анастасия ЖУКОВА

Срок пребывания под стражей с 13 августа 2017 года по 9 мая 2018 года диверсанту зачтут в качестве отбытия наказания.

- Буду подавать апелляцию, - заявил осужденный после заседания.

«Общественный наблюдатель» общаться с прессой отказалась.

- Откуда вы? - останавливаю ее у здания суда.

- Из общественной организации.

- А из какой?

- Ну, мне не хотелось бы говорить… - замялась женщина, села в дорогой блестящий Mercedes и уехала.

В суде шептались, что это, наверное, шпион от СБУ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
137
Источник
Похожие новости
11 мая 2018, 02:54
Захар Прилепин: Мы уже хотим смотреть на героев нашего времени
11 мая 2018, 01:09
Внезапность и комплексный подход: МЧС предлагает изменить правила проведения проверок ТРЦ
11 мая 2018, 19:09
Появилось фото салона автомобиля проекта "Кортеж", созданного для Президента Путина

10 мая 2018, 20:24
Украинского диверсанта, попавшегося в Крыму, отправили в тюрьму на восемь лет
10 мая 2018, 20:24
Путин забросил шайбу с "лопаты" и получил приз лучшему игроку
11 мая 2018, 19:09
«Не судите меня строго»: Просил украинский диверсант, пытавшийся взорвать ЛЭП в Крыму
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
05 мая 2018, 08:39
Украинский адмирал призвал готовиться к блокаде Керченского пролива
08 мая 2018, 16:24
Что стоит за гибелью российских вертолета Ка-52 и истребителя Су-30СМ в Сирии
09 мая 2018, 16:39
«При попустительстве властей»: как националисты пытались сорвать празднование Дня Победы на Украине
10 мая 2018, 09:09
Будущее России — это Медведев
09 мая 2018, 15:09
День Победы в Киеве: И на нынешней Украине есть место подвигу
11 мая 2018, 09:24
"Эту ракету невозможно было сбить, тактический просчет военных". Эксперт прокомментировал видео уничтожения армией Израиля комплекса "Панцирь"
07 мая 2018, 04:39
Инаугурация президента России 7 мая 2018. Прямая онлайн-трансляция
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.