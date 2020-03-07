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Не суд в Гааге, а "судилище": Гаспарян отказал в объективности в процессе по делу о крушении MH17

07 марта 2020, 08:35  •  18 • Политика
Писатель Армен Гаспарян отказал в объективности процессу по делу о крушении MH17. Он уверен в том, что суд в Гааге в реальности станет "судилищем".
Голландская сторона пытается оказать давление на судебный процесс по делу о крушении самолёта Boeing в Донбассе в 2014 году. Ситуацию РИА ФАН прокомментировал публицист Армен Гаспарян.
Как пояснила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, перед стартом слушаний в Окружном суде Гааги усилились попытки вброса фейков и манипулирования информацией. Подобной активности не препятствует прокуратура Голландии.
Комментируя ситуацию, Гаспарян отметил, что не верит в то, что голландская сторона изменит манеру поведения. Он также не верит в объективность самого суда. Проблема заключается в том, что на протяжении последних шести лет идёт демонстративная фальсификация всей истории. При этом следователи до сих пор не потребовали от украинцев отчётов по "Букам".
"Очевидно, что это будет "судилище". Причём я больше чем уверен, что в ближайшие дни там начнётся обострение по фейкам, потому что эту тему всё время нужно поддерживать в тренде", - уверен он.
Как сообщает "Политэксперт", в конце февраля полиция Австралии официально признала утечку документов о крушении рейса MH17. Одним из них стала текстовая трансляция беседы немецкого журналиста Билли Сикса с полицией Австралии по поводу очевидцев, которые в день авиакатастрофы видели самолёты ВВС Украины.

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