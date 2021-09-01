Не строить, а расширять: Трутнев предложил альтернативу новым городам на Дальнем Востоке

Юрий Трутнев, вице-премьер и полпред президента России на Дальнем Востоке выступил с собственной версией развития региона. Он считает, что предложение о строительстве новых городов преждевременно.

Вице-премьер и полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сделал альтернативное предложение. Он считает, что прежде, чем строить новые города, стоит привести в порядок то, что уже есть. На Дальнем Востоке, несмотря на значительные траты из федерального бюджета и массы разработанных программ по привлечению людей, социально-экономическая обстановка остается напряженной. На это и указал Юрий Трутнев в своём выступлении на радио "Комсомольская правда".

Людей надо обеспечивать не только жильем, но и работой. Поэтому строить новый город есть смысл тогда, когда возникают огромные новые экономические мощности,

– заявил вице-премьер.

По его мнению, стоит подумать о расширении и развитии уже имеющихся городов, таких как Владивосток, Хабаровск, Анадырь, Магадан и Благовещенск. В данном случае Юрий Трутнев скорее соглашается с высказанным ранее предложением вице-премьера Марата Хуснуллина, который заявил, что будущее России – в развитии крупных агломераций, а депрессивные регионы надо упразднять и присоединять к более успешным.

В том же тренде делает предложение и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунов. Его команда разработала проект по расширению Владивостока, который он намерен представить Владимиру Путину, сообщает URA.RU.

Министр обороны России Сергей Шойгу наоборот предложил создать новые точки экономического роста в Сибири и построить пять городов – миллиоников. Первым может стать город на основе Электрограда.

В любом случае, и расширение, и создание новых городов – стратегическая задача, на решение которой уйдет несколько лет, так как и в том, и в другом варианте требуется вложение колоссальных ресурсов, финансовых и человеческих.