«Не стремится расширять географию конфликта»: как Китай ответил на закон США по Гонконгу

Пекин ввёл ограничения в отношении ряда неправительственных организаций США, а также на неопределённый период приостановил рассмотрение заявок на прибытие самолётов и военных кораблей Соединённых Штатов в Гонконг. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. По словам дипломата, так Китай ответил на вмешательство Белого дома во внутренние дела страны. Ранее конгресс принял закон, предусматривающий санкции за нарушение прав человека в Гонконге. Эксперты отмечают, что обострение в отношениях двух государств произошло на фоне переговоров о соглашении, которое могло бы положить конец торговой войне между державами.

КНР ввела санкции против США из-за вмешательства Вашингтона во внутренние дела республики. Об этом заявила на брифинге официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин.

«В ответ на неразумные действия США правительство Китая решило приостановить с сегодняшнего дня рассмотрение заявок на прибытие военных кораблей и самолётов США в Гонконг и ввести санкции в отношении НПО, сыгравших особо значительную роль в гонконгских волнениях по поводу поправок к закону», — сказала дипломат.

По словам Хуа Чуньин, ограничительные меры коснутся таких неправительственных организаций, как Национальный фонд в поддержку демократии*, Национальный демократический институт международных отношений**, Международный республиканский институт***, Freedom House и Human Rights Watch, имеющих штаб-квартиры в США.

«Китай призывает Соединённые Штаты исправить свои ошибки и прекратить любые заявления и действия, представляющие собой вмешательство во внутренние дела Гонконга и Китая», — заявила Хуа Чуньин.

Ранее в США вступил в силу закон «О защите прав человека и демократии в Гонконге», который Дональд Трамп подписал 26 ноября. В соответствии с этим документом Белый дом, в частности, должен предоставить конгрессу список лиц, ответственных на нарушения прав человека в ходе подавления волнений в Гонконге. Закон предусматривает введение санкций против этих людей. Кроме того, Госдепартамент должен ежегодно предоставлять конгрессу доклад о том, сохраняет ли Гонконг достаточную степень автономии.

Напомним, Великобритания передала Гонконг Китаю в 1997 году. В составе КНР город получил статус специального административного района, при этом здесь сохранилась та же система самоуправления и судопроизводства, которая существовала во времена британского господства над этими территориями.

Волнения в городе начались прошлым летом. Их причиной стали планы гонконгских властей принять закон, позволяющий, в случае получения соответствующего запроса из КНР, экстрадировать подозреваемых в совершении преступлений в материковый Китай. Эта инициатива так и не была принята, однако протесты продолжаются до сих пор. В них участвуют главным образом студенты местных вузов.

Новый этап торговой войны

Эксперты полагают, что объявленные Китаем санкции — не что иное, как часть торговой войны, развернувшейся между Пекином и Вашингтоном. Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов в беседе с RT обратил внимание на то, что и американский закон «О защите прав человека и демократии в Гонконге», и информация о китайских санкциях появились именно тогда, когда выросла вероятность обострения торговых споров между государствами.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин

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Аналитик напомнил, что 15 декабря США планировали ввести дополнительные пошлины в 10% на некоторые категории импортируемых из Китая товаров. В качестве ответной меры Комитет по тарифам и сборам при Госсовете КНР также собирался ввести дополнительные импортные пошлины в 5% на ряд наименований американской продукции.

«С этого момента торговая война войдёт в очень затяжную фазу. В США и Китае это понимают. Поэтому обе страны продумывают свои ходы», — сказал Маслов.

По его мнению, КНР до последнего момента не хотела превращать торговую войну в идеологическое противостояние, но у азиатской державы просто не осталось другого выхода.

Маслов полагает, что закон «О защите прав человека и демократии в Гонконге» можно назвать провокационным: в Вашингтоне прекрасно осознавали, что Китай так или иначе отреагирует на эту инициативу.

«Этот закон — по сути уже вмешательство во внутренние дела КНР. США нигде не опротестовывают статус Гонконга как территории Китая, но при этом берут на себя право защищать его жителей. Этот закон объективно способствует усилению волнений в городе. Протестующие видят, что за них заступается Вашингтон, поэтому будут действовать ещё активнее. Таким образом, Гонконг станет постоянным раздражителем для Китая. Отмечу, что ответ КНР коснулся организаций, которые, по мнению Пекина, представляют искажённую картину того, что происходит в Гонконге. Думаю, список этих организаций будет расширен», — говорит Маслов.

С его точки зрения, текущие действия КНР носят предупреждающий характер.

«КНР демонстрирует, как именно она намерена действовать в дальнейшем», — говорит Маслов.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT отметил, что китайские контрсанкции носят крайне ограниченный характер.

«Китай показывает, что односторонних мер он не потерпит, что он будет реагировать, но отношений с Соединёнными Штатами окончательно рвать не собирается. Посмотрим, оценят ли этот жест в США», — говорит эксперт.

По мнению аналитиков, наиболее серьёзным следствием взаимных санкций для двух стран может стать срыв всеобъемлющего торгового соглашения, над которым сейчас работают США и КНР.

«Его планировали заключить уже в этом году. Но теперь очевидно, что до конца декабря соглашение не будет подписано. Переговоры по нему, скорее всего, не будут прерваны, но продолжатся уже только в следующем году», — полагает Маслов.

«Усиление китайской экспансии»

Политологи также не исключают, что американцы попытаются интернационализировать свою торговую войну против Китая.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп

Reuters

© Jonathan Ernst

«Мы видим, что целый ряд государств со стороны США уже так или иначе участвуют в их антикитайских действиях. Это прежде всего Австралия, Новая Зеландия, некоторые страны Европы, Япония, Южная Корея. Китай же, наоборот, не стремится расширять географию конфликта», — говорит Маслов.

Впрочем, как полагает Владимир Брутер, ни Вашингтон, ни Пекин не станут пытаться заручиться поддержкой России в этом противостоянии.

«Трамп не будет обращаться к Москве в рамках этой проблемы, у него нет для этого инструментов и возможностей, зато есть тотальное сопротивление со стороны политической элиты с точки зрения любых шагов навстречу России. Что касается сближения РФ и Китая, то оно идёт по плану, и форсировать его стороны не станут», — полагает Брутер.

При этом Алексей Маслов полагает, что непосредственным результатом нового этапа «войны санкций» между США и Китаем будет обострение конкуренции между этими странами на внешних рынках.

«КНР будет давить на Америку не через политику. Он расширяет своё влияние там, где США когда-то были лидерами. Например, ожидается усиление китайской экспансии на рынки Латинской Америки и Африки. Китай также ведёт переговоры со странами Юго-Восточной Азии. Пекин будет ещё более активно вытеснять Вашингтон оттуда, где раньше доминировали американцы», — считает Маслов.

* «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.

** Национальный демократический институт международных отношений (National Democratic Institute for International Affairs) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 10.03.2016.

*** Корпорация «Международный республиканский институт» (International Republican Institute) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 18.08.2016.