|
Не стреляйте в анархиста
14 июля 2020, 06:00 • 49 • Аналитика
Конфедерата век недолог
Сегодня официальная Америка, да и не только Америка, готова навесить всех собак за вселенский раздрай именно на анархистов. Однако авторы вовсе не собираются выдавать индульгенцию тем, кто сейчас готов сокрушать всё и вся. В том числе и государства. Однако не ждите и никакого оправдания, особенно морального, по поводу преследования за идеи, а не за конкретные преступления.
«Мы не позволим анархистам оккупировать Сиэтл», «Анархисты жаждут хаоса», «В Греции снова бьют анархистов и троцкистов», «Майкл Пенс: мы будем противостоять мародёрам, мятежникам и анархистам», «Дональд Трамп: ультралевыми маньяками были анархисты».
Кричащие заголовки в СМИ и жёсткие заявления политиков отнюдь не помогают понять, почему же сейчас так востребована сама идея анархии. Увы, но её по-прежнему в большинстве случаев воспринимают как вседозволенность. Но да простят нас читатели за очередной повтор тезисов из прошлой статьи, в основе вновь востребованных анархических идей лежит в первую очередь приоритет более низких уровней власти по сравнению с более высокими.
Если же этот расклад применить к самому высшему властному уровню, то как узаконенную форму анархии надо рассматривать конфедеративное государственное устройство. Кто-то уже успел в связи с последними событиями назвать Соединённые Штаты страной тотального анархизма, хотя тут, конечно, имелось в виду совершенно иное.
Как известно, в США большинство законов отдельных штатов имеют преимущество над федеральными, но спустить такого рода практику до уровня округов у отцов-основателей 13 Соединившихся Штатов ума, к счастью, не хватило. Отнюдь не исключено, что тогда бы Гражданская война, точнее, сразу множество войн в штатах, могли начаться и раньше, чем через 80 лет после основания государства.
Примирение с конфедератами, на которое у сторонников единых США ушло почти сто лет, сейчас может быть просто отправлено в исторический утиль. А снос памятников под благими лозунгами борьбы с расизмом ещё обязательно аукнется большими проблемами И вряд ли в Штатах хоть что-то как-то устаканится после президентских выборов.
Впрочем, уже во времена Бенджамина Франклина, Джорджа Вашингтона и Джона Адамса обычно шериф, а не мэр, был в своём городке и ближайшей округе, что называется, и царь, и бог, и воинский начальник. Даже если он сам беспрекословно подчинялся шерифу и побаивался судью или окружного прокурора.
По ту сторону анархии
Другое дело, что по ту сторону анархии, скорее всего, был реально востребован отнюдь не «ложный карантин», поскольку настоящими и весьма опасными, нельзя этого не признать, его нарушителями оказались в большинстве случаев представители так называемой элиты: и властной, и бизнеса, и примкнувшей к ним культурной. Будем верить, что после оперативного и, надеемся, безболезненного выхода из «антикризисного сидения» в России не потребуется новых жёстких мер.
Из либеральной тусовки по этому поводу, безусловно, посетуют в адрес законопослушного электората, грамотно подготовленного к тому, чтобы подписаться под поправками в Конституцию. Но любые сравнения широкой российской публики с так милыми сердцу всякого либерала жителями стран явно будет не в их пользу. Сколько бы они ни кичились своей цивилизованностью и толерантностью.
Впрочем, чего ещё ждать от тех, кто так легко клюёт на первую же наживку? Наживку, моментально раздувшую огонь ненависти, причём ненависти не важно к кому. В США, а вслед за ними и в Европе массовому порыву всё получать, ничего не отдавая, кто-то очень вовремя придал форму антирасистского протеста.
Западный полупролетариат тут же наживку сглотнул. А разве могло быть иначе при его претензиях на статус среднего класса и с полным отсутствием классового сознания – не анархистского, а марксистского. Однако режиссёры цветной революции, неожиданно случившейся «совсем не там», похоже, глубоко ошиблись по адресу своего безыдейного электората. Да, фейк-новости для него давно заменили правду, но думать он не совсем разучился.
Западная публика сейчас действительно смотрится вполне управляемой, к тому же с абсолютно размытыми представлениями о социальной справедливости и вечных ценностях. Диванные революционеры теперь не способны воспринимать даже святой ещё недавно образ команданте Че. Однако и они не смогут долго пребывать в состоянии «не ведают, что творят».
И. В. Сталин в своей программной статье 1906 года «Анархизм или социализм» вынес предельно жёсткий приговор идеям едва ли не главных на тот момент конкурентов марксистов:
«Дело не в том, за кем сегодня идет большая или меньшая “масса”, – дело в существе учения. Если “учение” анархистов выражает истину, тогда оно, само собой разумеется, обязательно проложит себе дорогу и соберет вокруг себя массу. Если же оно несостоятельно и построено на ложной основе, оно долго не продержится и повиснет в воздухе».
Анархисты, из которых в наше время вообще мало кто известен широкой публике, больше ста лет пытаются опровергнуть этот сталинский постулат, но получается как-то плохо. Однако в нарастающем противостоянии «кто-то против кого-то» рано или поздно проявятся противоречия «верхов и низов», изначально обозначенные и марксистами и анархистами в партийных программах.
Не потому ли и сейчас понадобилась срочная прививка анархии? Причём не важно в какой форме, но достаточно мощная, поскольку востребованная. Прививка, кажется, уже сделана, в ход уже пущены и антидоты. По всем признакам, после игр в «чёрный передел» может проявить уже антагонизм не только низов и верхов, но и периферии и центра. Если, конечно, за верхи или же центр считать благополучные Европу и США вместе с несколькими примкнувшими к ним или тот самый пресловутый «золотой миллиард».
Почему русский пазл не сходится
А вообще-то, России сейчас выпадает редкая возможность отстоять прежде всего своё моральное лидерство, которое из либеральной тусовки могут обзывать как угодно. На данный момент львиная доля нашего населения – откровенные традиционалисты, если хотите, даже консерваторы, что и в подтверждении больше не нуждается.
Российский опыт несколько анархического подхода к борьбе с коронавирусом, по всем признакам, оказался весьма удачным, не исключено, что и за счёт сочетания с предельно жёсткими конкретными мерами. Принципиально даже не пришлось опускаться на уровни власти ниже регионального. При этом опыт губернаторского всевластия, пусть и не бесспорный, после почти двадцатилетнего скрупулёзного выстраивания вертикали власти, показателен уже сам по себе.
Помните, что вроде-то карт-бланш получили в дни карантина и многие федеральные ведомства, причём не только силовые. Не совсем понятно, почему практически никак не был задействован потенциал законодателей всех возможных уровней. Но нельзя исключать, что показательное унижение московских и питерских либеральных гордумцев, причём через суд, как раз и было вызвано необходимостью прочертить границу, где же кончается анархия.
Россия же с её чуть более продвинутым именно в политическом отношении электоратом, пока явно не вписывается в цветной (во всех смыслах) протестный сценарий. Свою прививку анархизма, совсем слабенькую, она получила, но уже готова потребовать следующую. Бессилие, напрямую связанное с безденежьем, властей на местах, причём чем ниже, тем более отчётливое, кажется, начинает противоречить уже элементарному здравому смыслу. Да и инстинкту самовыживания тоже.
Хотя, казалось бы, именно России кто-то очень хотел прописать рецепт внепланового майдана, особенно с учётом напряжённости в целом ряде периферийных регионов. Заметьте — напряжённости с вполне очевидным национальным подтекстом. Но русский пазл как-то не сходится, и надо надеяться, что никогда не сойдётся, потому что объединяющих ценностей при всех скрытых противоречиях у населяющих нашу страну народов по-прежнему намного больше, чем разделяющих.
Бескровная прививка анархизма здесь тоже может быть востребована, уже потому, что ситуация с материальным размежеванием и нарастающий отрыв элитных кланов от широких масс таят в себе, по всем признакам, куда большую угрозу. Впрочем, на удивление изящный выход из карантинного тупика убедительно показал, что и у нас умеют «выпустить пар», когда уже явно перекипело.
И ещё о Ленине и «его» кухарке
В завершение снова напомним о том, что истинный анархизм делает прямую ставку как раз на низы – на ту самую ленинскую кухарку. А Ленин, вспомнив про кухарку, вряд ли опирался на бесцеремонно презрительные оценки простого народа, которые делали французские просветители или же немецкие философы с их неизменным Kinder, Küche, Kirche.
В этом смысле авторитетом для Ленина, наравне с Марксом и Энгельсом, и, быть может, Плехановым, были как раз Бакунин и Кропоткин, а также основоположник русского народничества Пётр Лавров. И как самый настоящий анархист, Ленин, этот вождь мировой революции, ничуть не смущался и ничего не боялся в своей готовности опираться на массы.
Бакунин, Кропоткин, Чернышевский, Лавров. Конкуренты Марксу и Энгельсу?
Великий Кропоткин, кстати, как минимум дважды встречался с Лениным, когда тот уже возглавлял правительство народных комиссаров. 75-летний потомок Рюриков, не признававший классовую теорию, раскритиковал Ленина. Князь громил Ильича не только за «красный террор», Гражданскую войну и нетерпимость к инакомыслящим, но и за то, что большевики взращивают новый класс — совбюрократию.
Живя в последние годы в заштатном Дмитрове, Кропоткин отказал Ленину в издании собрания своих сочинений, считая неприемлемой монополию государства в сфере печати. И это несмотря на предложенный вождём пролетариата немыслимый по тем временам гонорар, на который вполне можно было перебраться за границу и жить там безбедно.
Историки утверждают, что П. Кропоткин намного лучше относился к А. Керенскому, он по его приглашению даже выступал на Государственном совещании в августе 1917 года, но войти в состав Временного правительства отказался категорически. Старый анархист заявил министру-председателю, что считает «ремесло чистильщика сапог более честным и полезным».
Кропоткина, кстати, также полностью разочаровали и многие молодые последователи, те самые, киношные, которых их «гуру» назвал «грубыми развязными молодыми людьми, принявшими за основу принцип вседозволенности». Не слишком вдохновило старика и знакомство с самым знаменитым из анархистов-практиков – Нестором Махно.
На встрече с Кропоткиным в 1918 году хозяин крестьянской вольницы Гуляй-Поля хотел просить советов у того, кого почитал как своего учителя, относительно революционной деятельности среди украинских крестьян. Старый князь не стал давать Нестору Ивановичу никаких советов и лишь посетовал, что «этот вопрос связан с большим риском… и только вы сами можете его разрешить».
Тем не менее, есть достаточно достоверные сведения, что именно Нестор Махно содержал семью Кропоткина вплоть до 1921 года, когда тот умер, а сам «батька» удрал от 1-й Конной армии С. Будённого в Румынию. Нельзя не признать, что современному анархизму явно не хватает своего Кропоткина. А вот разномастных махно там даже многовато.
Алексей Подымов, Анатолий Иванов
Подпишитесь на нас
Загрузка...
49
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 июля 2020, 22:00
|
07 июля 2020, 07:00
|
09 июля 2020, 00:00
|
09 июля 2020, 06:00
|
11 июля 2020, 19:00
|
12 июля 2020, 08:00
|
08 июля 2020, 21:00