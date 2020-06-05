Не страна - цирк: Прожорливые украинские мыши вывели французов из себя

Почти 2700 вагонов зерна, которое должно находиться на хранении в Госрезерве Украины, "съели мыши", сообщил во вторник советник министра внутренних дел Михаил Апостол. После такого заявления не выдержали даже французские СМИ.

"Если в Киеве выдадут нечто ещё более безумное, пора будет задуматься о том, чтобы переквалифицировать всю страну в гигантскую цирковую школу", - пишет AgoraVox.

Журналист издания отмечает, что после заявлений украинских официальных лиц хочется ущипнуть себя и убедиться, что не спишь, потому что их ложь выглядит невероятно бредовой. Однако сообщение Михаила Апостола выделяется даже на их фоне.

Отмечается, что мышь в среднем съедает 3 грамма в день. Поэтому либо Госрезерв Украины разорили грызуны-мутанты из Чернобыля, либо была целая орда мышей. Потому что в каждом из вагонов было 70 тонн зерна. К тому же на одном зерне грызуны не остановились, а также уничтожили масло, спиртное, медицинские маски и консервы.

"Если украинские мыши начали открывать зубами консервы и распивать водку, пора задуматься о будущем человечества", - иронизирует AgoraVox.

Впрочем, что произошло на самом деле, догадаться не трудно. В разгар эпидемии коронавируса Украина продолжила продавать зерно за границу и вышла далеко за пределы установленных квот. Её экспорт увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом другие страны, включая Россию, напротив, ограничили продажу своего зерна.