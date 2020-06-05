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Не страна - цирк: Прожорливые украинские мыши вывели французов из себя
05 июня 2020, 23:55 • 43 • Политика
В Госрезерве Украины "мыши съели" почти 2,7 тысячи вагонов зерна. "Если в Киеве выдадут нечто ещё более безумное, пора будет задуматься о том, чтобы переквалифицировать всю страну в гигантскую цирковую школу", - комментируют французские СМИ.
Почти 2700 вагонов зерна, которое должно находиться на хранении в Госрезерве Украины, "съели мыши", сообщил во вторник советник министра внутренних дел Михаил Апостол. После такого заявления не выдержали даже французские СМИ.
Журналист издания отмечает, что после заявлений украинских официальных лиц хочется ущипнуть себя и убедиться, что не спишь, потому что их ложь выглядит невероятно бредовой. Однако сообщение Михаила Апостола выделяется даже на их фоне.
Отмечается, что мышь в среднем съедает 3 грамма в день. Поэтому либо Госрезерв Украины разорили грызуны-мутанты из Чернобыля, либо была целая орда мышей. Потому что в каждом из вагонов было 70 тонн зерна. К тому же на одном зерне грызуны не остановились, а также уничтожили масло, спиртное, медицинские маски и консервы.
Впрочем, что произошло на самом деле, догадаться не трудно. В разгар эпидемии коронавируса Украина продолжила продавать зерно за границу и вышла далеко за пределы установленных квот. Её экспорт увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом другие страны, включая Россию, напротив, ограничили продажу своего зерна.
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