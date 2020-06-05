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Не страна - цирк: Прожорливые украинские мыши вывели французов из себя

05 июня 2020, 23:55  •  43 • Политика
В Госрезерве Украины "мыши съели" почти 2,7 тысячи вагонов зерна. "Если в Киеве выдадут нечто ещё более безумное, пора будет задуматься о том, чтобы переквалифицировать всю страну в гигантскую цирковую школу", - комментируют французские СМИ.
Почти 2700 вагонов зерна, которое должно находиться на хранении в Госрезерве Украины, "съели мыши", сообщил во вторник советник министра внутренних дел Михаил Апостол. После такого заявления не выдержали даже французские СМИ.
"Если в Киеве выдадут нечто ещё более безумное, пора будет задуматься о том, чтобы переквалифицировать всю страну в гигантскую цирковую школу", - пишет AgoraVox.
Журналист издания отмечает, что после заявлений украинских официальных лиц хочется ущипнуть себя и убедиться, что не спишь, потому что их ложь выглядит невероятно бредовой. Однако сообщение Михаила Апостола выделяется даже на их фоне.
Отмечается, что мышь в среднем съедает 3 грамма в день. Поэтому либо Госрезерв Украины разорили грызуны-мутанты из Чернобыля, либо была целая орда мышей. Потому что в каждом из вагонов было 70 тонн зерна. К тому же на одном зерне грызуны не остановились, а также уничтожили масло, спиртное, медицинские маски и консервы.
"Если украинские мыши начали открывать зубами консервы и распивать водку, пора задуматься о будущем человечества", - иронизирует AgoraVox.
Впрочем, что произошло на самом деле, догадаться не трудно. В разгар эпидемии коронавируса Украина продолжила продавать зерно за границу и вышла далеко за пределы установленных квот. Её экспорт увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом другие страны, включая Россию, напротив, ограничили продажу своего зерна.
"Почему Украина продала зерновые, вместо того чтобы складировать их на случай роста спроса и потенциального неурожая в этом году в связи с мерами против коронавируса и плохой погодой? Ответ прост: рост цен", - без обиняков указывает французское издание.

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