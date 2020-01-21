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Не сторговались?

21 января 2020, 14:54  •  169 • Украина
Киевская пресса и телеграм-каналы сообщают, что причины резкого обострения на Донбассе – в том, что Зеленский и его помощник Андрей Ермак не смогли договориться в Омане с некими неназванными «представителями Кремля». Правда, между тем, несколько иная – договориться Ермаку и Зеленскому не удалось не с россиянами, а с командой Виктора Медведчука, по вопросу назначения нового премьер-министра. Алексей Гончарук уже было написал заявление об отставке, но Зеленский его не подписал, нарушив уговор.
На днях мы уже писали об этой поездке Зеленского, и о том, что в результате между ним и Медведчуком состоялись переговоры, суть которых была в назначении премьер-министром Украины одного из ставленников «Оппозиционной платформы» (предположительно, Юрия Бойко, хотя упоминались и другие кандидаты). Всё шло по плану, Гончарук безропотно написал заявление, а вот затем что-то пошло не так. Сказать, что именно, несложно – о замене Гончарука узнал глава МВД Арсен Аваков, давно присмотревшийся к креслу премьера и ожидающий подходящего случая для того, чтобы в нём оказаться. Аваков пригрозил Зеленскому выходом из всех договорных обязательств в случае, если Медведчук назначит своего премьера. И в этом министра поддержал олигарх Коломойский. Таким образом, лучшим решением Зеленскому показалось оставить всё, как есть, чтобы, с одной стороны, не навлечь гнева Авакова, а с другой, сохранить лицо перед Медведчуком («Я намеревался уволить Гончарука, но решил, что сейчас не время»).
Однако, у Медведчука небезосновательно решили, что Зеленский с Ермаком их «кинули». Речь-то шла о том, чтобы получить кресло премьера именно сейчас, до того, как депутаты Рады запустят рынок земли. А фактически договорённости отложили на момент, когда за рынок земли проголосуют и, скорее всего, самые лакомые активы уже обретут официальных владельцев. В общем, Зеленский нарушил договорённости. Едва ли это укрепит его отношения с Кремлём, скорее – напротив. Ну а Медведчук, скорее всего, более не станет участвовать в кулуарных переговорах с Зеленским. Таким образом, время переговоров уходит, приходит время жёстких решений по украинскому вопросу. Что и иллюстрирует эскалация на Донбассе.

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