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«Не стоит ждать перехода к реализму»: почему Байден заговорил о правах человека в преддверии саммита с Путиным

01 июня 2021, 01:25  •  84 • В мире
Президент США Джо Байден заявил, что намерен поднять вопрос нарушения прав человека в ходе грядущего саммита с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, «Америка уникальна в своём роде», поскольку она была создана «с опорой на идею», в частности о всеобщем равенстве. Комментируя эти слова, глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что у Москвы «нет никаких запретных тем». Он добавил, что российское государство и общество строится на следовании серьёзным принципам, которые своей деятельностью нарушают власти западных стран. По мнению экспертов, заявление Байдена говорит о том, что от новой администрации не стоит ждать перехода к реализму во внешней политике.
 
Президент США Джо Байден AFP © ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
 

Президент США Джо Байден заявил, что намерен поднять тему прав человека в ходе запланированного на 16 июня саммита со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Во время выступления в Нью-Касле (штат Дэлавер) он добавил, что обсуждал этот вопрос с китайским лидером Си Цзиньпином.

«Через несколько недель я встречусь в Женеве с президентом Путиным, чтобы прояснить, что мы не будем оставаться в стороне и позволять ему нарушать эти права, — сказал Байден, не уточнив, что он имеет в виду. — Недавно я провёл длинную беседу... с председателем Си и дал ему ясно понять, что мы не можем не обсуждать соблюдение прав человека в мире, потому что такова наша природа».

В этом контексте глава Белого дома заявил, что «Америка уникальна в своём роде».

«(Америка. — RT) — это идея. В отличие от других стран мира, она была создана с опорой на идею. Практически все остальные страны основаны на вероисповедании, религии, географии, этнической принадлежности, — но не мы. В основе нашей страны лежит идея о том, что мы считаем очевидной истиной то, что все мужчины и женщины с рождения равны. Мы такие единственные в мире», — сказал Байден.

В Москве уже отреагировали на его слова. Как подчеркнул глава МИД Сергей Лавров, у России также есть ценности, на которых построено государство и общество и которые предполагают следование достаточно серьёзным принципам, «нарушаемым в практической деятельности... западными коллегами».

«Мы готовы разговаривать, у нас нет никаких запретных тем, мы будем обсуждать всё, что считаем нужным, и будем готовы ответить на те вопросы, которые затронет американская сторона. Это касается и прав человека», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Португалии Аугусту Сантушем.

Прокомментировала слова Байдена и бывший конгрессмен США Донна Эдвардс, по словам которой говорить о лидирующей роли Штатов на мировой арене «становится проблематично» с учётом событий 6 января и их расследования.

«Трудно представить себе восстановление роли США, когда мы не можем вполне разобраться, что происходит с нашей собственной демократией», — отметила она в эфире MSNBC.

Политический контекст

Как констатируют эксперты, в преддверии российско-американского саммита в Вашингтоне предприняли целый ряд шагов, не направленных на сближение с РФ. Так, 27 мая Госдепартамент уведомил МИД России о решении не возвращаться в Договор по открытому небу.

«Своё деструктивное решение американская сторона, как и год назад, попыталась оправдать надуманными политизированными обвинениями в адрес России, не имеющими ничего общего с действительностью», — пояснили в МИД, добавив, что этот шаг стал «грубой политической ошибкой», а также «пренебрежением не только к европейской безопасности, но и к интересам собственных союзников».

21 мая Вашингтон ввёл рестрикции в отношении российских организаций и судов, задействованных в реализации проекта «Северный поток — 2». В частности, в санкционном перечне оказались ФГБУ «Морская спасательная служба», ООО «Мортранссервис», АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд» и 13 судов.

Комментируя этот шаг, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил: «У коллег всё как всегда. Говорят об одном, делают другое».

  • Белый дом
  • AFP
  • © SAUL LOEB

Ранее госсекретарь Энтони Блинкена отмечал, что Вашингтон продолжит противостоять завершению «Северного потока — 2». До этого он в разговоре с Сергеем Лавровым «подтвердил решимость президента Байдена защищать граждан США и стойко оберегать интересы страны в ответ на действия России», которые якобы «причиняют вред» Соединённым Штатам или их союзникам.

Кроме того, в середине апреля Байден подписал указ, предусматривающий введение санкций против 32 российских физических и юридических лиц и шести технологических компаний. Такую меру Вашингтон мотивировал намерением возложить на РФ «издержки за действия, направленные против суверенитета и интересов США». Кроме того, в Вашингтоне сообщили о высылке десяти российских дипломатов.

«Образ не соотносится с реальностью»

Как отметил политолог-американист Малек Дудаков, последние антироссийские действия Вашингтона, а также заявление Байдена, в котором он практически противопоставляет США и Россию, говорят о том, что не стоит ждать от новой администрации «перехода к реализму во внешней политике».

«В американском дискурсе доминирует идея о том, что Америка — это уникальное государство, построенное на принципе идеи. Под этой идеей подразумевается и соблюдение прав человека. В данном контексте Вашингтон нередко прибегает к приёму противопоставления США другим государствам, которые, по мнению американской стороны, попирают чьи-то права. То же самое делает сейчас и Байден», — рассказал эксперт в беседе с RT.

Дудаков полагает, что новое заявление американского лидера с обвинениями в адрес Москвы — чёткий сигнал российской стороне: «В преддверии двустороннего саммита глава Белого дома хочет задать общий вектор встречи и показать, что вопрос прав человека будет подниматься».

По мнению ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, заявления об «уникальности» США — это ещё и элемент сдерживания своих геополитических конкурентов.

«Вашингтон всерьёз полагает, что лишь США уникальны. Однако, если покопаться в истории и посмотреть на географическую карту мира, найдётся множество других не менее уникальных государств. К ним относятся, конечно же, и Россия с Китаем, которых США пытаются сдерживать, заявляя о мнимых угрозах и бездоказательно обвиняя во всех грехах», — отметил Блохин в разговоре с RT.

Он пояснил, что Байден делает акцент на особой миссии и роли Соединённых Штатов, поскольку Вашингтон не может предложить миру что-то конструктивное.

«Многие идеи Вашингтона потерпели крах. Объективно американская модель во многих других странах не работает. Противостояние России и Китаю необходимо США, чтобы навязать миру ту парадигму, которая существовала в годы холодной войны. Ничего нового Байден не делает, но американская элита думает, что если получилось тогда, то получится и сейчас», — считает эксперт.

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Блохин подчеркнул, что нарисованный Байденом в своём выступлении образ США «никак не соотносится с реальностью».

«Сейчас многие аналитики говорят, что американская мечта умерла, о чём свидетельствует колоссальное неравенство, а также крайне низкий показатель доверия правительству. Байден озвучил догму, от которой боятся отходить американские политики. Используя антироссийские заявления и шаги, он позиционирует себя как объединителя всего Запада и поляризованного американского общества», — заявил эксперт.

  • Флаги США и России
  • Reuters
  • © Anton Vaganov

В свою очередь, Дудаков отметил, что в США есть множество примеров отступления от своих же конституционных принципов и прав, в том числе со стороны администрации Байдена.

«Вашингтон проводит достаточно жёсткую политику внутри страны, арестовывая людей, участвовавших в акции протеста 6 января. Кроме того, сейчас предлагается провести реформы для конфискации оружия, что нарушает Вторую поправку к Конституции. На этом фоне странно слышать от Байдена обвинения в адрес России о нарушении прав человека», — подчеркнул эксперт.

Как резюмируют аналитики, с учётом последних заявлений американской стороны и предпринятых США недружественных шагов в отношении Москвы можно сделать вывод, что предстоящий саммит вряд ли будет прорывным для российско-американских отношений.

«Байден не скрывает, что в его внешнеполитическом курсе относительно России существует два столпа. Один из них — это сдерживание Москвы по всем фронтам, а второй — сотрудничество с РФ в сферах, выгодных для США. Исходя из такого курса понятно, что особых перспектив в области двухсторонних отношений между странами нет, точек соприкосновения очень мало. Однако сотрудничество всё-таки будет продолжаться в тех областях, где это ещё возможно», — заключил Блохин.

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