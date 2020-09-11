«Не стоит воспринимать всерьёз»: что стоит за словами Трампа о наличии у США новых «невероятных» вооружений

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у США есть «невероятные» системы вооружений, о которых «никто не знает». По его словам, у КНР и России «нет ничего подобного». По мнению экспертов, заявление Трампа о якобы существовании секретного оружия продиктовано предвыборной гонкой. Аналитики уверены, что сохранить в тайне разработку принципиально нового оружия невозможно — это требует привлечения слишком больших ресурсов, что неизбежно ведёт к утечкам информации.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты обладают «невероятными» системами вооружений, о которых «никто не знает».

«Есть системы (вооружений. — RT), о который никто не знает, и вы (журналисты. — RT) в том числе. Честно говоря, мне кажется, будет лучше, если всё так и останется. У нас есть невероятные системы», — сказал глава Белого дома.

По его словам, такого оружия, как у Вашингтона, нет ни у Москвы, ни у Пекина.

«У нас есть системы, которых вы никогда раньше не видели. У председателя КНР Си Цзиньпина и у президента России Владимира Путина нет ничего подобного», — подчеркнул Трамп.

45-й президент США также назвал «больными» тех, кто считает, что такого рода высказываниями он разглашает секретную информацию.

«Они (СМИ. — RT) заявили, что он (Трамп. — RT), возможно, выдаёт секретную информацию. Эти люди больны. Никогда не отзываются хорошо о наших технологиях... Я просто хочу, чтобы (наш. — RT) народ знал, что у нас самые лучшие системы, лучшее оборудование и лучшие специалисты в мире. Американским военным нет равных», — сказал Трамп в ответ на вопрос, делился ли он засекреченными сведениями о системе ядерного оружия с журналистом Бобом Вудвордом, чья книга, содержащая интервью американского лидера, на следующей неделе выйдет в продажу.

Трамп также подчеркнул, что он не говорит о каких-либо секретных данных, а лишь заявляет, что США создают «отличное вооружение».

«Наши Вооружённые силы сейчас сильнее, чем когда-либо. За последние три с половиной года мы потратили на них $2,5 трлн. Теперь у нас есть новые ракеты. И, честно говоря, надеюсь, нам никогда не придётся задействовать наш ядерный (арсенал. — RT), но сейчас он находится в лучшем за последние десятилетия состоянии», — заявил Трамп.

История вопроса

Напомним, ранее выдержки из книги Боба Вудворда опубликовала газета The Washington Post. В них, в частности, говорилось, что Трамп якобы заявил о существовании у Соединённых Штатов системы ядерных вооружений, которой страна никогда прежде не располагала.

При этом содиректор программы «Ядерная политика» Фонда Карнеги за международный мир Джеймс Эктон сомневается в том, что «США действительно могли тайно создать новое ядерное оружие».

«Слишком много денег ушло бы на засекреченные бюджеты. В дело вовлечено слишком много людей, чтобы не допустить утечки информации», — отметил Эктон в своём Twitter.

I don't believe that the US could build an actually new nuclear weapon in secret. Too much money for classified budgets. Too many people involved for it not to leak. — (((James Acton))) (@james_acton32) September 9, 2020

Он также предположил, что Трамп имел в виду анонсированный в 2017 году план по снижению мощности ядерных боеголовок на ракетах подводных лодок.

«Сроки держались в секрете. Предполагаю, что Трамп рассказал (Роберту. — RT) Вудворду о начальном этапе развёртывания (этих ракет. — RT) до того, как это стало достоянием общественности. Такие боезаряды обычно называют «маломощными D5» (так как доставляются они ракетой морского базирования Trident II (D5)). Используемая боеголовка — W76-2», — отметил он.

О том, что США развернули боезаряды малой мощности W76-2 на баллистических ракетах Trident II, которые несут подлодки США, Пентагон сообщил в феврале текущего года. Такой шаг в американском оборонном ведомстве объяснили необходимостью сдерживать «потенциальных противников», в том числе и Россию.

Пентагон

Reuters

© Jason Reed

Не первое заявление

Стоит отметить, что Трамп не первый раз заявляет о новейших вооружениях, которыми якобы обладают Соединённые Штаты.

Так, в середине мая он сообщил, что США ведут разработки «супер-пупер-ракеты», которая будет в 17 раз быстрее существующих в стране аналогов. Кроме того, по словам американского лидера, это оружие сможет поражать цели на расстоянии 1 тыс. миль с отклонением лишь в 14 дюймов. Как утверждал Трамп, ракета станет самой быстрой в мире и превзойдёт по скорости российские или китайские аналоги.

Через две недели глава Белого дома анонсировал появление «величайшего вооружения» в истории. По словам Трампа, он уже ознакомился с разработками и даже не может поверить в то, что увидел. Впрочем, о деталях президент умолчал.

В августе американский генерал Нил Тёргуд сообщил изданию Defense News, что США намерены провести три лётных испытания гиперзвукового парящего блока C-HGB (Common Hypersonic Glide Body) в следующем году, чтобы успеть принять его на вооружение в 2023-м. По его словам, соответствующая программа будет «очень агрессивная». Он объяснил это тем, что Вашингтону необходимо «составить конкуренцию ближайшим соперникам» — России и Китаю. Генерал также подчеркнул, что разработку и тестирование гиперзвукового оружия необходимо «радикально» ускорить.

Впрочем, об отставании США в области гиперзвука от РФ и КНР говорил не только Тёргуд.

Спецпосланник по вопросу контроля за вооружениями Маршалл Биллингсли выступил с аналогичным заявлением в июле.

«Мы, можно сказать, отстаём — если сравнивать наши успехи, в частности, с реализацией китайской программы испытаний. А Россия уже дополнила свой арсенал межконтинентальных ракет тяжёлого класса двумя гиперзвуковыми ядерными блоками», — отметил он.

В подобном ключе высказывался и помощник директора по гиперзвуковым программам Пентагона Майк Уайт. По его словам, Соединённые Штаты оказались позади России и Китая после того, как эти два государства перешли от разработок гиперзвуковых технологий к их практическому применению.

Гиперзвуковой парящий блок C-HGB

© Oscar Sosa / US Navy

«В рамках предвыборной кампании»

Как отметил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, громкие заявления главы Белого дома о наличии у США новейшего оружия «не стоит воспринимать всерьёз».

Чем грозит Украине "арест" 65 российских самолётов: Политолог выступил с разоблачением «Трамп может заявлять всё что угодно в рамках предвыборной кампании — лишь бы привлечь на свою сторону колеблющийся электорат и сплотить ядерный. Тем более не стоит забывать: у действующего американского лидера есть такая черта, как максимизация происходящего, преувеличение. Он обычно довольно гипертрофированно передаёт реальную действительность — по его версии, США чуть ли не в одиночку победили ИГИЛ*, выиграли во Второй мировой войне и всё в таком духе», — напомнил Блохин в разговоре с RT.

По его словам, заявление Трампа «ничем не подкреплено», и в него могут поверить лишь «пламенные сторонники» президента.

«Помимо слов ведь нужна ещё какая-то фактура, доказательства. Пока же выходит, что глава Белого дома буквально говорит: хотите верьте, а хотите нет», — добавил аналитик.

При этом Константин Блохин, как и Джеймс Эктон, полагает, что Вашингтон действительно не мог «тайно создать новое ядерное оружие».

«Это невозможно сделать так, чтобы об этом не узнал весь мир. Ведь для создания таких вооружений требуются целые производственные цепочки, задействование огромной доли тяжёлой промышленности, а также симбиоза технологий из других сфер», — считает Блохин.

При этом он допустил, что у США действительно могут быть засекреченные проекты в этой сфере, однако все они находятся на стадии разработки.

«Для их реализации необходимо главное — время, тут не хватит только денег. Кроме того, потребуется модернизация производственных мощностей и многое другое», — подчеркнул аналитик.

Президент США Дональд Трамп с американскими военными

AFP

© Tasos Katopodis / Getty Images

Военный эксперт, старший научный сотрудник ВШЭ Василий Кашин придерживаемся схожей точки зрения.

«Это слишком большие программы, чтобы их реализация могла полностью оставаться в тайне. Кроме того, на протяжении длительного времени американцы не уделяли достаточного внимания модернизации ядерного оружия. И это как раз одна из сфер, где они по многим направлениям оказались позади России», — отметил аналитик в комментарии RT.

По словам Кашина, есть множество примеров «гигантских программ США», которые при «многомиллиардных расходах не давали ощутимого эффекта».

«США, несомненно, на потраченный доллар военного бюджета получают меньше, чем Россия и Китай. Несмотря на то, что Пентагон это осознаёт, пока данную проблему в Вашингтоне решить не могут», — заключил эксперт.





* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.