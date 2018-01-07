«Не стоит ворошить прошлое»: Пхеньян призвал Южную Корею к нормализации отношений и примирению нации

КНДР и Южная Корея должны примириться. С таким заявлением выступил глава Северной Кореи Ким Чен Ын. Пхеньян и Сеул завершают подготовку к первым за два года переговорам на высоком уровне, уже определены составы делегаций. Президент США Дональд Трамп отметил, что Вашингтон готов принять участие в консультациях. Более того, американский лидер подчеркнул, что он мог бы провести телефонный разговор с Ким Чен Ыном. О первых шагах к деэскалации на Корейском полуострове — в материале RT.

Северная Корея передала Сеулу список дипломатов, которые примут участие в переговорах с Югом. Делегацию Пхеньяна возглавит председатель Комитета по мирному объединению Кореи Ли Сон Гван. Южную Корею будут представлять пять переговорщиков во главе с министром по делам национального объединения Чо Мен Гюном, сообщает РИА Новости.

Кроме того, глава КНДР Ким Чен Ын поручил создать все необходимые условия для нормализации отношений Пхеньяна и Сеула. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на обращение лидера к нации.

«Глава государства чётко обозначил, что нашей стране необходимо решительно придерживаться политики, которая позволила бы совершить прорыв в деле самодовлеющего объединения. Не стоит ворошить прошлое и вспоминать о (специфике взаимоотношений. — RT) с Сеулом.

Вместо этого нужно улучшать связи между Севером и Югом», — приводит ЦТАК позицию Ким Чен Ына.

Бинокли, установленные со стороны Южной Кореи у границы двух стран

Reuters

КНДР, как отмечается, стремится к деэскалации напряжённости на Корейском полуострове. «Речь идёт не только о нормализации межкорейских отношений, но и о примирении нации, её добровольном объединении», — подчёркивается в сообщении.

При этом северокорейская сторона называет ряд причин, которые, по её мнению, препятствуют сближению двух стран, в частности «наличие всевозможных неподобающих оговорок, а также юридических и политических инструментов».

В среду, 3 января, Сеул и Пхеньян восстановили линию специальной связи в деревне Пханмунджом на границе. В пятницу, 5 января, Министерство объединения Республики Корея сообщило, что представители КНДР согласились провести переговоры на высоком уровне. Встреча должна состояться во вторник, 9 января, в Пханмунджоме. Такие переговоры не проводили с декабря 2015 года. Как ожидается, на повестке дня будет участие спортсменов КНДР в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

В России приветствуют развитие диалога между двумя странами. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Приветствуем, что состоялись первые контакты между Сеулом и Пхеньяном. Считаем, что прямой диалог будет способствовать снижению напряжения на Корейском полуострове», — сказала дипломат.

Трамп не отстаёт

В субботу, 6 января, президент США Дональд Трамп также заявил, что Вашингтон готов к переговорам с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По словам американского лидера, он готов провести телефонную беседу с главой Северной Кореи.

«Уравновешенный гений»: почему Трамп убеждает американцев в своём психическом здоровье «Я всегда верю в диалог, — заявил Трамп. — Но мы занимаем очень твёрдую позицию. Мы очень решительны. Но, конечно же, я бы это сделал. С этим нет никаких проблем».

При этом Дональд Трамп рассказал, что США будут налаживать связи с КНДР только на определённых условиях.

Как подчеркнул президент США, Вашингтон приветствует переговоры между Пхеньяном и Сеулом. По словам Трампа, такой диалог будет способствовать нормализации ситуации в регионе.

Президент США Дональд Трамп

globallookpress.com

«Он (Ким Чен Ын. — RT) знает, что я не шучу. Я не шучу ни капли, ни на 1%, он это понимает. В то же время, если мы сможем прийти к мирному и очень хорошему решению (а мы работаем над этим с Рексом (Тиллерсоном, госсекретарём США. — RT) и со многими другими)... Если что-то произойдёт и что-то получится благодаря этим переговорам, то это будет прекрасным событием для всего человечества», — отметил Трамп.

Более того, американский лидер заявил, что Белый дом готов принять участие в диалоге Севера и Юга. «И когда настанет подходящее время, мы примем участие. Но мне нравится, что обсуждение Олимпиады идёт между этими двумя странами», — сказал президент США.

В пятницу, 5 января, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон ещё раз предупредил Пхеньян, что Вашингтон готов применить силу для решения Корейского кризиса.

«Думаю, Северная Корея понимает: хотя нашей целью, как ясно сказал президент (США Дональд Трамп. — RT), является денуклеаризация путём дипломатических усилий, эти дипломатические усилия в случае необходимости будут иметь крепкую военную поддержку», — заявил Тиллерсон в интервью CNN.

Олимпиада двух Корей

В субботу, 6 января, представитель КНДР в Международном олимпийском комитете Чан Ун заявил, что в Играх в Пхёнчхане могут принять участие северокорейские фигуристы. В частности, речь идёт о Тхэ Ок Рем и Чу Сик Киме, которые завоевали право выступить в Пхёнчхане на соревнованиях спортивных пар. Они заняли шестое место на турнире Nebelhorn Trophy в Германии и отобрались на ОИ.

Фигуристы из КНДР Тхэ Ок Рем и Чу Сик Ким

globallookpress.com

Ранее сообщалось, что спортсмены не смогут поехать в Пхёнчхан из-за того, что власти не оформили соответствующие документы.

Японские СМИ также сообщили, что представитель Северной Кореи Чан Ун поехал в Швейцарию для встречи с официальными лицами МОК.