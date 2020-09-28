Не стоит "засекречивать": После разоблачения в СМИ Навальный решился на признание о Меркель

Напомним, по данным еженедельника Spiegel, Меркель тайно посетила Навального, когда он находился в клинике Charite в Берлине. При этом каких-то свидетельств издание не привело.

После того как по СМИ широко разошлась эта информация, Навальный решился на признание.

"Встреча была, но не стоит называть ее "секретной", - написал он в своём Twitter-аккаунте, комментируя материал издания.

Он отметил, что эта была "скорее частная встреча и разговор с семьёй".

"Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице", - подчеркнул Навальный.

Встреча была, но не стоит называть ее «секретной». Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице https://t.co/8d8vnEe23z — Alexey Navalny (@navalny) September 28, 2020

Отметим, что, по мнению политолога Марата Баширова, визит Меркель к Навальному опровергает вброс об отравлении блогера "Новичком".

Баширов обратил внимание на факт, что "ни одна спецслужба не пустит руководителя своей страны в помещение, где есть угроза его жизни". "Тем более для пожилой женщины - госпожи Меркель", - подчеркнул он.