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Не стоит "засекречивать": После разоблачения в СМИ Навальный решился на признание о Меркель
28 сентября 2020, 14:45 • 217 • Политика
После разоблачения в СМИ якобы отравленный блогер Алексей Навальный решился на признание о канцлере ФРГ Ангеле Меркель. Не стоит засекречивать, призывает он.
Напомним, по данным еженедельника Spiegel, Меркель тайно посетила Навального, когда он находился в клинике Charite в Берлине. При этом каких-то свидетельств издание не привело.
После того как по СМИ широко разошлась эта информация, Навальный решился на признание.
"Встреча была, но не стоит называть ее "секретной", - написал он в своём Twitter-аккаунте, комментируя материал издания.
Он отметил, что эта была "скорее частная встреча и разговор с семьёй".
"Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице", - подчеркнул Навальный.
Отметим, что, по мнению политолога Марата Баширова, визит Меркель к Навальному опровергает вброс об отравлении блогера "Новичком".
Баширов обратил внимание на факт, что "ни одна спецслужба не пустит руководителя своей страны в помещение, где есть угроза его жизни". "Тем более для пожилой женщины - госпожи Меркель", - подчеркнул он.
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