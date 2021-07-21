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Не стоит ожидать российского военного вторжения, – уверяет Дмитрий Козак, – Украина покончит с собой сама

21 июля 2021, 16:15  •  33 • Украина
Интервью Козака французскому изданию «Политик Интернасьональ» примечательно тем, что в нём замглавы президентской администрации приводит сценарий украинского ближайшего будущего, весьма, надо признать, незавидного. Что примечательно, этот сценарий не предполагает российского военного вмешательства – Козак указывает, что «разрушительными для Украины» станут «разочарование во власти и глубокий раскол в обществе», которые «Украина вряд ли сможет пережить», «играя со спичками на пороховой бочке».
«Глубоко убеждён, – отмечает чиновник, – что попытки разрешить конфликт на Донбассе военным путём будут иметь разрушительные последствия для Украины. И причиной таких последствий будет не внешнее вмешательство, а внутриполитическая ситуация на Украине». На Донбассе, как известно, восьмой год идёт гражданская война. Конца-края ей не видно, а Киев, судя по его действиям, не намерен прекращать кровопролитие. Но активизация действий приведёт к тому, что процессы, аналогичные тем, что имели место на Донбассе, будут запущены одновременно в нескольких украинских регионах (от Одессы до Харькова). И для Украины они будут иметь «разрушительные последствия», безо всякого военного вторжения России. Украинскому руководству следовало бы перечитать то, что сказал Козак – чтобы иметь представление о последствиях бряцания оружием на Донбассе.
Другой неприятный сценарий для Украины может повлечь за собой безнаказанность радикалов-националистов – «их действиям украинское государство сегодня противостоять не может». Если националисты продолжат «править бал», то для украинского государства «это станет трагедией»«безучастными к ней не будет не только Россия, но и всё мировое сообщество». То есть, Козак прямо указывает, что у мирового сообщества имеются договорённости касательно Украины, нелицеприятные для Зеленского и его окружения. Но прекратить гражданскую войну власть Зеленского не в состоянии – «Ре-интеграция Донбасса повлечёт изменения, электоральные последствия которых могут оказаться не в пользу действующей власти». Тем не менее, – указывает Козак, – «уклонение от принятия решения может приобрести необратимые последствия для действующих украинских властей, как во внутриполитической, так и во внешнеполитической сферах».
Ну, и ещё несколько примечательных купюр из интервью Козака. За Украиной признаётся суверенное право на вступление в НАТО (в России пересмотрели подход и противиться не станут, вот только едва ли в альянс вступит вся Украина целиком в её сегодняшнем виде, скорее – половина страны, разделённой гражданской войной). Ещё пассаж – Зеленский для России хуже Порошенко, и это политический сигнал для юго-востока, где на Зеленского ещё возлагают надежды, как на миротворца. Договариваться с Зеленским России не о чем. Киевская пресса пишет, что Козак, фактически, признаёт – Россия меняет стратегию на украинском направлении, ведя дело к завершению гражданской войны и самоопределению украинских регионов. Видимо, с Западом эта стратегия уже согласована.

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