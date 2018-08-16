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Не стоит испытывать терпение Трампа: США решили намеками «вразумить» Турцию
16 августа 2018, 00:39 • 31 • В мире
Вице-президент США Майкл Пенс призвал власти Турции быстрее освободить американского пастора Эндрю Брэнсона.
Властям Турции «не следует испытывать терпение Трампа». Об этом на странице в соцсети написал вице-президент США Майкл Пенс. Он заявил, что Анкаре следует быстрее освободить американского пастора Эндрю Брэнсона.
Пенс подчеркнул, что на родине пастора считают невиновным в тех преступлениях, в которых его обвиняет турецкая сторона.
Отметим, что президент США Дональд Трамп ранее выступил в поддержку пастора, призвав к немедленному его освобождению. После этого он пригрозил Анкаре ввести санкции, что и было реализовано в начале августа.
В ответ на это Турция в два раза подняла пошлины на американские товары. Однако из-за конфликта между странами курс турецкой лиры серьезно обесценился.
«Турции лучше не испытывать терпение президента Трампа в вопросе возвращения домой американцев, ошибочно арестованных за границей», - напомнил Пенс, подчеркнув, что США продолжат всеми силами добиваться освобождения Брэнсона.
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