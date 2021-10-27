Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Серый кардинал на шахматной доске Путина. Кто он?
"Зеленский перешел черту": на Украине заявили о невозможности диалога с ...
"Вонючие тряпки": Американский журналист высказался о детали гардероба...
"Нас просто надули": Экс-нардеп в прямом эфире рискнул разоблачить США...
Главная / В мире

«Не ставит под угрозу безопасность поставок газа в ЕС»: в Германии высказались о сертификации «Северного потока — 2»

27 октября 2021, 01:05  •  77 • В мире
Министерство экономики Германии заявило, что сертификация газопровода «Северный поток — 2» не создаст угрозы поставкам газа в ФРГ. Об этом сообщается по итогам проведённого ведомством анализа, которому предшествовали консультации с соседями из стран Евросоюза. Между тем Украина предложила продлить контракт на транзит российского газа, не дожидаясь окончания соглашения в 2024 году.
 
РИА Новости © Дмитрий Лельчук
 

В министерстве экономики Германии заявили, что сертификация газопровода «Северный поток — 2» не создаст угрозы поставкам газа в ФРГ. 

В своём анализе ведомство пришло к выводу, что выдача сертификата «не ставит под угрозу безопасность поставок газа в Германию и Европейский союз». В немецком минэкономики отметили, что анализу предшествовали консультации с соседями из стран ЕС. Согласно заявлению, возможность принять участие в консультациях была предоставлена Эстонии, Италии, Латвии, Литве, Австрии, Польше, Словакии, Чехии и Венгрии.

Вместе с тем министерство продолжит процесс сертификации и изучит другие юридически необходимые нормативные условия, говорится в заявлении.

Ранее в бундестаге выступили за скорейший ввод в эксплуатацию трубопровода в связи с высоким спросом на газ.

Напомним, что строительство «Северного потока — 2» было окончательно завершено 10 сентября. Газовая магистраль идёт из России в Германию через Балтийское море и исключительные экономические зоны и территориальные воды ФРГ, Дании, РФ, Финляндии и Швеции. В середине октября первую нитку магистрали заполнили техническим газом, объём которого составил около 177 млн куб. м.

Также на russian.rt.com «Пожинают плоды самоуверенности»: почему в Европе продолжают обвинять Россию в провоцировании энергокризиса

Ранее глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен в ходе телеконференции с инвесторами заявил, что рассчитывает на стабилизацию в ситуации с ценами на газ после запуска «Северного потока — 2» и поставок топлива в Европу.

«Конечно, как только «Северный поток — 2» будет запущен и российский газ сможет в больших количествах поступать с российских месторождений, это стабилизирует ситуацию с предложением на рынке газа», — цитирует Мерена ТАСС. По его словам, дополнительный газ крайне необходим для достижения «климатических целей».

Днём ранее посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр заявил, что сертификация газопровода «Северный поток — 2» должна пройти «легитимно и чисто» для его ввода в эксплуатацию. По его словам, с технической точки зрения «Северный поток — 2» достроен, сейчас стоит вопрос сертификации магистрали.

«Когда процедура будет пройдена, тогда можно будет говорить о приёме «Северного потока — 2» в эксплуатацию», — сказал посол в ответ на вопрос, когда регулятор Германии разрешит поставки по «Северному потоку — 2». 

Транзит российского газа через Украину

В то же время глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил что украинская сторона предложила России продлить контракт на транзит газа.

Напомним, что между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» 30 декабря 2019 года был заключён контракт на транзит российского газа. Соглашение действует до 2024 года.

«Мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт — не дожидаясь 2024 года. Возможность есть», — сказал он в интервью ТСН. По словам Макогона, Россия пока не ответила на это предложение.

Отметим, что ранее «Оператор ГТС Украины» подал заявку германскому энергетическому регулятору на участие в процедуре сертификации «Северного потока — 2».

Макогон добавил, что украинская сторона готова «хоть сегодня» подписать контракт на следующие 10—15 лет с объёмами транзита не менее 45 млрд куб. м газа в год.

Кроме того, Макогон отметил, что к настоящему времени украинская газотранспортная система (ГТС) потеряла около 4,5 млрд куб. м от газового договора России и Венгрии. 1 октября начало действовать новое долгосрочное соглашение о поставках газа, заключённое между Москвой и Будапештом.

«Мы потеряли около 4,5 млрд куб. м транзита точно, а есть риск потери вплоть до 10 млрд куб. м в этом направлении. И под угрозой возможность импорта газа виртуальным реверсом из Венгрии», — сказал Макогон в интервью ТСН.

Напомним, в октябре Владимир Путин высказался о перспективах увеличения объёмов прокачки газа через украинскую территорию. По его словам, это возможно при соблюдении экономических и технологических условий. Вместе с тем российский лидер предупредил, что дальнейшее повышение объёма поставок сопряжено с рисками на фоне износа ГТС Украины. Президент привёл данные, согласно которым этот показатель превышает 80%.

«Нам все намекают: увеличьте ещё поставки через Украину. Опасно увеличивать, там десятилетиями не ремонтировалась ГТС, там, может, если давление увеличишь, оно лопнет вообще, Европа совсем лишится этого маршрута», — отметил президент в ходе выступления на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





77
Источник
Похожие новости
26 октября 2021, 04:10
Пираты обратились в бегство, увидев русских моряков возле берегов Африки
26 октября 2021, 21:05
Молдавия за день до переговоров с Россией нашла нового поставщика газа
26 октября 2021, 10:30
«Предотвратили захват гражданского судна»: как российские моряки спасли контейнеровоз от пиратов у берегов Африки
26 октября 2021, 05:55
Два человека погибли, ранен полицейский в результате стрельбы в американском торговом центре
26 октября 2021, 10:00
ЕС не даст денег странам Балтии на строительство «стены»
26 октября 2021, 22:50
"Захват в серой зоне": Украинские военные выдали опровержение
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 октября 2021, 23:20
«В связи с обращением ветеранской организации»: Бастрыкин поручил проверить высказыва...
26 октября 2021, 23:55
Исчерпанные возможности: как Латвия ответила на призыв ООН изменить отношение к мигра...
27 октября 2021, 01:10
"В момент сдали": Сатановский объяснил, почему Запад прогибается перед Турц...
27 октября 2021, 01:10
На Украине рассказали о потерях после прекращения транзита газа в Венгрию
27 октября 2021, 01:10
"Не посоветовались с Украиной": Глава "Нафтогаза" обрушился с кри...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 октября 2021, 05:25
МИД Афганистана отреагировал на слова Владимира Путина о талибах*
23 октября 2021, 20:45
Игру в "костяшки" у берегов Крыма сорвали русские Су-30СМ
21 октября 2021, 04:35
По заветам Вацлава Гавела: Чехия пересмотрит отношения с Россией
23 октября 2021, 03:50
Политолог объяснил бесполезность слов Зеленского о скидке на транзит газа в Европу
25 октября 2021, 03:05
Русские асы на МиГ-31 заставили американских военных "разинуть рты" - Sohu
23 октября 2021, 13:45
В России объяснили смысл слов Тимошенко о "большом обмане" по российскому газу
24 октября 2021, 21:50
Все профессиональные "укры" в одном фото: Денег российского ТВ хватило на банкет
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.