«Не стать игрушкой в руках больших держав»: Макрон заявил о попытках оттеснить Европу на второй план мировой политики

Европа не должна соглашаться на второстепенные роли в мировой политике. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что цель европейских стран — не допустить погружения мира «в хаос», однако они не справятся с этой задачей, если «станут игрушками в руках некоторых больших держав» и не будут уделять больше внимания обороне и безопасности. По мнению экспертов, слова Макрона в первую очередь адресованы Вашингтону. Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал призыв французского лидера создать единую европейскую армию. Глава Белого дома назвал эту инициативу «очень оскорбительной» и предложил Парижу внести «справедливую долю» в финансирование НАТО.

Европа должна стать более сильной и уверенной, а также отнестись с большей ответственностью к своей обороне. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления перед депутатами бундестага в Берлине, куда он прибыл для участия в памятных мероприятиях по случаю Дня народной скорби.

Французский лидер подчеркнул, что Европа и входящий в неё франко-немецкий дуэт обязаны не допустить погружения мира «в хаос». Однако, по его словам, Европа не сможет сыграть «надлежащую ей роль», если станет «игрушкой в руках некоторых больших держав».

«Новая обязанность Франции и Германии состоит в том, чтобы дать Европе инструменты для (обеспечения. — RT) своей суверенности», — сказал Макрон. Он также упомянул о необходимости создания общих систем обороны, проведения единой миграционной политики и превращения евро в «международную валюту, у которой будет свой бюджет».

«Этот новый этап нас пугает, поскольку каждый должен будет делиться с остальными и обобществлять свою возможность принимать (независимые) решения, свою политику в области иностранных дел, миграции и содействия развитию, всё большую долю своего бюджета и даже свои налоговые ресурсы», — добавил президент Франции.

По его мнению, есть несколько стремящихся потеснить Европу держав, которые «вмешиваются в наши общественные дебаты, наши открытые демократии, сея раздор».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и президент Франции Эммануэль Макрон в Нойе Вахе — главном мемориале жертвам войны и тирании в Германии

Reuters

© Axel Schmidt

Армия Европы

В начале ноября Макрон заявил о необходимости создания общеевропейской армии, которая сможет защитить страны региона от «Китая, России и даже США».

«Мы не сможем защитить европейцев, если не примем решение создать настоящую общеевропейскую армию. У нас должна быть Европа, которая защищает себя преимущественно самостоятельно, без того, чтобы полностью полагаться на Соединённые Штаты», — сказал он в эфире радиостанции Europe 1.

Эту инициативу, в частности, поддержали в Германии (канцлер Ангела Меркель и министр обороны Урсула фон Дер Ляйен) и в Испании.

О положительных аспектах данной идеи также говорил и президент РФ Владимир Путин. Он напомнил, что с подобными предложениями Париж выступал и раньше — в частности, об этом говорил Жак Ширак, занимавший пост президента Франции с 1995 по 2007 год.

«В принципе, Европа — мощное экономическое образование, мощный экономический союз, и в целом вполне естественно, что они хотят быть независимыми, самодостаточными, суверенными в сфере обороны и безопасности», — пояснил российский лидер в интервью RT France.

При этом с критикой концепции объединённой армии Европы высказались в США, Нидерландах и НАТО. Ряд жёстких замечаний сделал глава Белого дома Дональд Трамп. По его мнению, такая инициатива «очень оскорбительна». К тому же, считает американский лидер, Европе следовало бы увеличить взносы в бюджет Североатлантического альянса.

«Европейская армия — это один из главных атрибутов единого государственного организма. Оперируя своей армией, ЕС сможет не опираться на такую структуру, как военно-политический блок НАТО. ЕС сможет решать свои собственные задачи в мире и не зависеть от альянса. Он будет тратить деньги на свою армию, а не на НАТО», — заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Макрон нацелен на вывод Франции в лидеры Европы»

После прихода к власти в Вашингтоне Дональда Трампа Европа вступила в конфронтацию с США, в связи с чем в вопросах внешней политики и безопасности европейские страны всё больше ориентируются на собственные силы и ресурсы. Так считает директор Института инструментов политического анализа, профессор Высшей школы экономики Александр Шпунт.

При этом, по его словам, Франция имеет реальные шансы выйти на первую позицию в европейской политике в связи с ослаблением позиций Ангелы Меркель.

«Я не знаю (и вряд ли кто-то точно сможет сказать), получится это у Парижа или нет. Но то, что эта попытка очевидна и что именно Макрон этой попыткой озабочен и пытается её реализовать, — это факт», — заметил эксперт в беседе с RT.

Между тем член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько отметил, что благодаря ЕС Европа стала экономически развитым сообществом, однако в структуре союза нет чёткой иерархии и эффективных объединительных структур.

«Думаю, что Макрон в данной ситуации озвучил желание тех политиков ЕС, которые стремятся к повышению роли ЕС в мире. Но для этого ЕС действительно следует отказаться от статуса сателлита США. Евросоюзу следует самому стать субъектом международной политики и не бояться вступать в противоречия даже с такими мощными державами, как США», — сказал Безпалько в беседе с RT.

По его мнению, французский лидер обладает достаточными амбициями, чтобы стать главным политиком Европы и вывести Францию на передовые роли в ЕС. Способствует этому и скорый уход Ангелы Меркель.

«Макрон пытается вывести Францию на первые роли, в то время как основным экономическим двигателем ЕС, конечно, всегда выступала Германия. Соответственно, именно мнение лидеров ФРГ было первичным в вопросе выбора дальнейшего курса», — пояснил эксперт.

Как добавил руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер, Макрон прежде всего пытается противостоять Трампу, который ранее призвал «Сделать Францию снова великой» на фоне внутренних проблем в этой европейской стране. Кроме того, эксперт считает, что послание также адресовано Москве и Пекину.

«Эти сообщения направлены по трём адресам. У Макрона на первом месте стоят США, на втором — Китай, естественно, по экономическим соображениям, на третьем — Россия, которую он тоже не очень любит из-за якобы «агрессивного» поведения. Но, конечно, самый главный адресат всей этой его эскапады — Трамп с его линией «Сделаем Америку снова великой», — заявил Швейцер RT.