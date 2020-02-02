Не стареют душой репарации. Польша вновь напоминает России о себе

Автор фельетона Петр Малеев, радио Sputnik

Было недавно такое определение – евроскептик. Граждане из этой когорты из западных стран еще лет 15 назад, когда Евросоюз искренне был готов раздавать деньги в обмен на присоединившиеся территории, искренне морщились, когда речь заходила о Польше. То ли историю учили, то ли еще по каким-то мотивам уговаривали они денег Варшаве не давать. Объясняли это с трудом, в основном намеками – "вы увидите, вырастет явно не то, что сеете". Но из-за общего оптимистичного гула слушали их плохо.

Теперь страна, нахапавшая кредитов, заколосилась и расправила плечи. Интересы Евросоюза оказались не самыми главными, более того – интересы Вашингтона – важнее. Впрочем, пусть там, в Брюсселе теперь сами гадают, что с этим деревцем делать. А яблонька, распустив листики, вдруг осознала, что у нее есть законные претензии к соседям, которые жить не давали, кормили невкусно, заставляли читать книжки и спать.

Польша, насмотревшись на вечно виноватое лицо немца, а заодно и на вечно гордящееся лицо русского, поняла, что тут можно и поиметь выгоду. Вмиг ощутила себя главной жертвой Второй мировой. Что, товарищи немцы, все извиняетесь и извиняетесь – а деньги где? Что, граждане русские, чем вы там гордитесь, когда мы уже начнем делить ваши деньги? Пока вы воевали – мы плакали, где компенсация?

Впрочем, на Германию, которая деньги дает и так, громко лаять опасно. А вот на Россию – в рамках моды – самое то. Очередной плод яблоньки, замглавы МИД Польши, гражданин Павел Яблоньский напомнил про должок в виде военных репараций. Именно от России, поскольку у немцев демократия, а в Москве черт знает что творится.

Надо, говорит, русским постоянно об этом напоминать, а то они что-то вообще плохо понимают, о чем речь. Нет, они понимают, чего нам надо, но почему за их счет – понять не могут. А что тут непонятного? Пока вы тут воевали (кстати, нас почему-то не спрашивая), мы сидели и плакали. Нам было тогда больно, а сейчас – еще больнее из-за несправедливости и ваших невиноватых морд. И не надейтесь, что мы когда-нибудь успокоимся – вы негодники без срока годности. Мы всегда будем от вас требовать деньги. Даже после того, как вы заплатите.

Конечно, Россия, как всегда, спрячется за своим бугром. И воспользуется стандартным рекламным в отношении Польши: если нет разницы, зачем платить больше. Более того – зачем вообще платить. Ничего, ничего, Польша еще больше окрепнет и всем покажет. После того, как снова у кого-нибудь денег возьмет.