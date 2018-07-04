«Не сработает и в этот раз»: зачем сенат США заявил о «русском вмешательстве в выборы» накануне встречи Трампа и Путина

Комитет сената по разведке США заявил, что данные американских спецслужб о «вмешательстве России в выборы 2016 года» с целью способствовать избранию Дональда Трампа обоснованны. Накануне был опубликован соответствующий документ, ссылающийся как на секретные, так и на открытые источники. При этом сенаторы признают, что спецслужбы так и не смогли представить конкретную информацию «о подрывной деятельности RT и Sputnik», а также отмечают другие недостатки обнародованных ранее докладов разведсообщества. По мнению экспертов, налицо попытка повлиять на исход готовящейся встречи российского и американского лидеров.

«Очень своевременно»

Представленные в 2016 году разведывательным сообществом выводы о «вмешательстве России» в американские президентские выборы обоснованны. Об этом говорится в опубликованном накануне докладе комитета сената США по разведке. Также утверждается, что российские кибероперации якобы имели более широкую направленность, «чем взлом серверов национального комитета Демократической партии, и продолжались на протяжении всей выборной кампании 2016 года».

«Комитет в течение 16 месяцев исследовал источники, методы сбора разведданных и аналитические работы, которые лежат в основе оценок разведывательного сообщества, и не видит причин для оспаривания этих выводов», — заявил глава спецкомитета республиканец Ричард Бёрр.

Он также отметил, что американские сенаторы продолжат расследование, по итогам которого представят дополнительные отчёты о «деятельности России в отношении американских выборов».

По словам его заместителя, демократа Марка Уорнера, «российские действия были масштабны». Их целью якобы был подрыв доверия к демократическим процессам, а также помощь Дональду Трампу и нанесение политического ущерба Хиллари Клинтон.

«Комитет считает, что разные степени уверенности АНБ, ЦРУ и ФБР в том, что «Путин и российское правительство стремились способствовать повышению шансов Дональда Трампа на победу на выборах», адекватно отражают различия в анализе фактов и что эти оценки были получены профессиональными и прозрачными способами», — подчёркивается в опубликованном 3 июля докладе.

«Очень «своевременно» этот доклад был опубликован, — заявил в интервью RT профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин. — Сегодня в США День независимости, когда патриотические чувства обострены. Американцам как бы говорят, что независимости, которую они завоевали в ходе войны, теперь угрожают «злые русские», сделавшие Трампа своей марионеткой».

Доклад разведки

6 января 2017 года на сайте офиса директора Национальной разведки США (ODNI) была опубликована незасекреченная версия доклада о «вмешательстве России» в президентские выборы США.

Согласно документу, американские спецслужбы «с высокой степенью уверенности» утверждают, что президент России Владимир Путин распорядился организовать кампанию по вмешательству в президентские выборы в Соединённых Штатах в 2016 году. При этом в пояснительной записке подчёркивалось, что даже подобная формулировка не имеет подтверждающих свидетельств и положения доклада вполне могут оказаться ложными.

«Мы считаем, что российский президент Владимир Путин распорядился провести кампанию влияния в 2016 году, нацеленную на президентские выборы в США. Россия намеревалась подорвать доверие общественности к демократическому процессу в США, опорочить госсекретаря Клинтон и нанести ущерб её шансам быть избранной, а также её потенциальному пребыванию на посту президента. Мы также считаем, что Путин и российское правительство предпочитали, чтобы избранным президентом стал Трамп. У нас есть высокая степень уверенности в этих выводах», — говорится в тексте документа.

Хиллари Клинтон

Reuters

© Shannon Stapleton

Также в докладе с «высокой уверенностью» отмечается, что Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба РФ якобы использовало хакера Guccifer 2.0 и сайт DCLeaks.com, чтобы обнародовать данные, украденные в ходе кибератак.

Кроме того, примерно семь страниц документа было отведено телеканалу RT и агентству Sputnik, которые упоминаются в подразделе «кампании влияния на выборы». В частности, отмечено интервью с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем в октябре 2013 года. Добавим, что для обоснования «влияния RT» в большинстве своём использовались данные 2012 года.

«Российская машина пропаганды, составленная из аппарата местных СМИ, ориентирующихся на глобальную аудиторию, таких как RT и Sputnik, и сеть квазиправительственных троллей способствовали кампании по влиянию», — подчёркивалось в докладе.

«Рука руку моет»

При этом обоснование американскими спецслужбами вмешательства со стороны RT и Spuntik серьёзно хромает. Это признают в самом комитете сената по разведке.

«Оценка разведывательного сообщества (ОЦР) содержит сводку активности российских государственных СМИ в 2012 году, обращая внимание на то, что RT (бывш. Russia Today) и Sputnik — это платформы, координируемые российским государством. В ОЦР не приводится обновлённой оценки подобной деятельности в 2016 году, что комитет считает недостатком со стороны ОЦР», — подчёркивают американские сенаторы.

Однако затем они отмечают, что такого рода информация якобы была в открытом доступе.

По словам Домрина, обращение к «открытым источникам» на самом деле говорит об отсутствии реальных доказательств российского вмешательства.

«Эти «открытые источники», так называемые независимые американские СМИ, финансируются одними и теми же магнатами, их около шести в Америке, которые поют одну и ту же песню, — подчеркивает эксперт. — Если эти открытые источники финансируются антитрамповцам, а потом на основе этих фейк-ньюс составляют доклад комитета сената по разведке, то это называется «рука руку моет». Никакой веры этим СМИ нет».

Отметим, что в июне члены Демократической партии из комитета по разведке палаты представителей США в рамках расследования «вмешательства России и RT» в президентские выборы опубликовали новый список твитов, которые телеканал продвигал в соцсети в 2016 году. Целью RT якобы был подрыв авторитета Хиллари Клинтон и сеяние вражды между жителями Америки. При этом конгрессмены в очередной раз сослались на отсутствие доказательств своих утверждений.

«Когда американским конгрессменам грустно и одиноко, они перечитывают наши рекламные твиты. И верят, что именно эти твиты выбрали им Трампа», — заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Маргарита Симоньян

Кроме того, по данным специального комитета сената по разведке, серьёзные недостатки есть и в обзоре попыток России влиять на политический процесс в Соединённых Штатах.

«Комитет находит поверхностной трактовку исторического контекста вмешательства России во внутреннюю политику США, представленную разведывательным сообществом», — подчёркивается в докладе комитета сената по разведке.

«Тема русского вмешательства снова поднимается, тема при этом абсолютно пуста. Доказательной базы нет», — констатировал в интервью RT доцент МГИМО Кирилл Коктыш.

Отношение России

Официальные лица России неоднократно отвергали не имеющие обоснований утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США в 2016 году.

Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что Соединённые Штаты якобы обладали «неопровержимыми доказательствами» — о чём публично заявлял экс-глава американского Госдепа Рекс Тиллерсон, но при личной встрече отказался предоставить их из-за боязни «раскрыть источники».

«Тот ответ, который я от него получил, я не могу назвать зрелым, это какое-то ребячество. Надеюсь, что те, кто пытается разыскать доказательства того, что это мы, действуя через какое-то интернет-агентство, определили будущее величайшей страны на планете, поймут, насколько это нелепо», — заявил Лавров в интервью телеканалу Channel 4.

На смехотворность американских обвинений также указывал президент России Владимир Путин, комментируя заявления о том, что бизнесмен Евгений Пригожин якобы мог повлиять на выборы в США.

«Как же низко пало всё, что происходит в информационной и политической сфере в странах объединённого Запада, если ресторатор из России может повлиять на выборы в какой-то из европейских стран либо в Соединённых Штатах! Это не смешно?» — сказал глава российского государства в интервью австрийскому телеканалу ORF.

Торпедировать саммит

Как отметили опрошенные RT эксперты, время обнародования доклада специального комитета сената США по разведке не оставляет сомнений, что документ будет использован, чтобы подорвать предстоящий саммит президентов России и США Дональда Трампа и Владимира Путина. Переговоры должны пройти 16 июля в Финляндии.

«Комитет согласен с мнением разведслужб и с оценками из открытых источников, что данная кампания по оказанию влияния была одобрена президентом Путиным», — подчёркивается в документе комитета сената по разведке.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите в Гамбурге 7 июля 2017 года

Reuters

© Carlos Barria

«Этот доклад приурочен к встрече Путина с Трампом, это попытка её торпедировать, — считает Домрин. — Комитет сената по разведке требует, чтобы Трамп признал, что он агент Кремля. А если нет, то пусть ведёт себя с Кремлем так, чтобы русским мало не показалось».

В то же время эксперты убеждены, что эти попытки обречены на провал.

«Сама встреча с Путиным приводит многих политиков в состояние неадекватности», — подчеркнул Кирилл Коктыш.

По словам эксперта, Трамп может использовать неубедительность аргументации тех, кто обвиняет его в сговоре с российским лидером, чтобы повысить шансы лояльных президенту кандидатов на промежуточных выборах в конгресс в ноябре 2018 года.

«Чем неадекватнее будут его соперники, тем убедительнее будет Трамп, — отметил Коктыш. — С одной стороны, цель — сорвать любые доверительные отношения между Путиным и Трампом, а с другой — Трампу в нынешних обстоятельствах это очень даже выгодно».

По мнению Домрина, в преддверии промежуточных выборов в конгресс антитрамповские силы не находят иных аргументов, кроме как использовать «российский след».

«Не срабатывало раньше, не сработает и в этот раз», — подытожил Домрин.