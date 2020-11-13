Не Sputnik, а Covichok: Англичане поиздевались над русской вакциной, но были высмеяны своими же

Читатели The Times не без сарказма отреагировали на опубликованную в издании статью под заголовком "Россия утверждает, что вакцина "Спутник V" эффективна более чем на 90%". В материале приводится ряд оптимистических комментариев британских экспертов по поводу российского препарата.

Это довольно редкий случай для западной прессы, в которой традиционно принято критиковать всё, что приходит из России. Авторы пишут, что русские применяют "правильные с научной точки зрения методы", а потому "есть надежда на успех".

Но консервативно настроенные и воспитанные в духе ненависти ко всему российскому читатели не удержались от ехидства. Так, один из комментаторов считает, что название Sputnik заведомо обрекает вакцину на провал, поскольку ассоциируется у общества с "отлётом в небеса". Это как минимум не понравится пожилым, которым "ещё пожить бы хотелось".

Автор комментария предложил свой вариант - главное, чтобы было сложно и красиво, например, "Римдиврисир" или "Аванорниб". На что другой читатель тут же предложил свой вариант: "Не Sputnik, а Covichok". Он намекнул на то, что название яда Novichok известно на весь мир, а уж вакцина с таким названием точно будет "бить наповал".

Однако его тут же высмеяли, напомнив, что уж у "Новичка"-то эффективность пониже будет - не 90%, а от силы 10%. Мол, "жертвы всё выживают и выживают".