«Не спустят на тормозах»: Кремлинологи США боятся мести России за отмену встречи Путина и Трампа

Демонстративный отказ президента США Дональда Трампа встречаться с президентом России Владимиром Путиным не останется без ответа, считают американские эксперты-кремлинологи. Со ссылкой на озвученные ими мнения издание Washington Examiner предупреждает, что Вашингтону следует подготовиться к «ответному удару» Москвы по завершении саммита G20. В Кремле «не спустят на тормозах» данную ситуацию.

Так, к примеру, бывший посол США в Москве Александр Вершбоу считает, что теперь пребывание украинских моряков в российском СИЗО затянется, равно как и задержание Россией украинских кораблей. Президент Путин, уверен политический эксперт и дипломат, «покажет, что он жестче», чем Трамп.

Нина Хрущева, эксперт по международным отношениям Новой школы в Нью-Йорке и правнучка советского лидера, обратила внимание на то, что отмена встречи Трампа с Путиным последовала вскоре после того, как Трамп решил «не наказывать» наследного принца Саудовской Аравии в связи с делом Джамаля Хашкаджи. По ее мнению, это делает данный выпад в сторону Кремля и того более острым.

Как указывает «Утро.ру», в целом американские эксперты сходятся в том, что после случившегося «Кремль не будет спускать на тормозах» всю эту ситуацию. С другой стороны, информресурс также отмечает, что ранее представитель МИД России Мария Захарова выдвинула предположение, что встреча президентов была отменена, скорее, по внутриполитическим причинам, а не из-за ситуации с украинскими кораблями.