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Не спрятаться даже в пустыне: ВКС России утюжит боевиков, напавших на конвой в Сирии
29 января 2021, 05:30 • 190 • Политика
ВКС России подняты по тревоге и уничтожают силы врага в Сирии после нападения боевиков на военный конвой. Пустыня, где прячутся террористы, превратилась в море огня и пепла.
В Сирии началась крупномасштабная военная операция ВКС России против террористов, скрывающихся в сирийской пустыне. Российская авиация находит и безжалостно уничтожает силы боевиков.
Сообщается, что российские военные самолёты постоянно поднимаются в воздух на поиск вылезших из подполья террористов, пытающихся снова собрать армию ИГ*. На данный момент удалось уничтожить уже десятки боевиков.
На эксклюзивных кадрах видно, как российские бомбардировщики взрывают убежища террористов на участке между городами Пальмира и Дейр-эз-Зор. Скопления сил, техника и базы боевиков за секунды превращаются в море огня и пепла.
- сообщает портал "Русская весна".
Напомним, что несколькими днями ранее террористы совершили дерзкую атаку на транспортные колонны сирийской армии, двигавшиеся по республиканской трассе № 7. В результате нападения погибли несколько сирийских военнослужащих.
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