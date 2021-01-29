Не спрятаться даже в пустыне: ВКС России утюжит боевиков, напавших на конвой в Сирии

В Сирии началась крупномасштабная военная операция ВКС России против террористов, скрывающихся в сирийской пустыне. Российская авиация находит и безжалостно уничтожает силы боевиков.

Сообщается, что российские военные самолёты постоянно поднимаются в воздух на поиск вылезших из подполья террористов, пытающихся снова собрать армию ИГ*. На данный момент удалось уничтожить уже десятки боевиков.

На эксклюзивных кадрах видно, как российские бомбардировщики взрывают убежища террористов на участке между городами Пальмира и Дейр-эз-Зор. Скопления сил, техника и базы боевиков за секунды превращаются в море огня и пепла.

Промежуточные итоги операции пока подводить рано, однако известно, что уже десятки боевиков настигла заслуженная расплата,

- сообщает портал "Русская весна".

Напомним, что несколькими днями ранее террористы совершили дерзкую атаку на транспортные колонны сирийской армии, двигавшиеся по республиканской трассе № 7. В результате нападения погибли несколько сирийских военнослужащих.