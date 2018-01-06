«Не спрячутся даже новейшие самолёты»: как Россия совершенствует радиолокационную разведку

В 2017 году Воздушно-космические силы России получили 70 новейших радиолокационных станций, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Принятые на вооружение радары отличает помехоустойчивость и максимальная автоматизация всех процессов. Современные РЛС способны более эффективно мониторить воздушное пространство, отслеживая передвижение самолётов иностранных государств и пуски ракет противника. Как новейшие радиолокационные станции могут усилить национальную оборону России — выяснял RT.

По информации Минобороны РФ, в 2017 году в Воздушно-космические силы (ВКС) России было поставлено 70 новейших радиолокационных станций (РЛС). Радары необходимы для проведения радиолокационной разведки, в задачи которой входит своевременное обнаружение различных динамических целей.

«В подразделения радиотехнических войск ВКС поступило более 70 новейших РЛС в 2017 году. Среди них радиолокационные комплексы средних и больших высот «Небо-М», РЛС средних и больших высот «Противник», «Всевысотный обнаружитель», «Сопка-2», РЛС малых высот «Подлёт-К1» и «Подлёт-М», «Каста-2-2», «Гамма-С1», а также современные комплексы средств автоматизации «Фундамент» и другие средства», — говорится в сообщении Минобороны.

Как отмечают в ведомстве, главной особенностью новейших отечественных РЛС является то, что они созданы на современной элементной базе. Все процессы и операции, которые выполняют эти машины, максимально автоматизированы.

При этом системы управления и техническое обслуживание радиолокационных станций стали более простыми.

Элемент обороны

Радиолокационные станции в ВКС России предназначены для обнаружения и сопровождения воздушных целей, а также для целеуказания зенитным ракетным комплексам (ЗРК). РЛС являются одним из ключевых элементов противовоздушной, противоракетной и космической обороны России.

Радиолокационный комплекс «Небо-М» способен обнаруживать цели на дальности от 10 до 600 км (круговой обзор) и от 10 до 1800 км (секторный обзор). Станция может отслеживать как крупные, так и малоразмерные объекты, выполненные по стелс-технологии. Время развёртывания «Небо-М» составляет 15 минут.

Для определения координат и сопровождения самолётов стратегической и тактической авиации и обнаружения американских ракет «воздух — поверхность» типа ASALM ВКС России используют радиолокационную станцию «Противник-ГЕ». Характеристики комплекса позволяют ему сопровождать не менее 150 целей на высоте от 100 м до 12 км.

Мобильный радиолокационный комплекс 96Л6-1/96Л6Е «Всевысотный обнаружитель» применяется в Вооружённых силах РФ для выдачи целеуказания средствам ПВО. Уникальная машина может определять широкий спектр аэродинамических целей (самолётов, вертолётов и беспилотников) на высотах до 100 км.

РЛС «Подлёт-К1» и «Подлёт-М», «Каста-2-2», «Гамма-С1» используются для мониторинга воздушной обстановки на высотах от нескольких метров до 40—300 км. Комплексы распознают все виды авиационной и ракетной техники и могут эксплуатироваться при температурах от -50 до +50 °C.

Мобильный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на средних и больших высотах «Небо-М»

© Министерство обороны Российской Федерации

Основной задачей радиолокационного комплекса «Сопка-2» является получение и анализ информации о воздушной обстановке. Самым активным образом Минобороны использует эту РЛС в Арктике. Высокая разрешающая способность «Сопки-2» позволяет распознавать отдельные воздушные цели, которые летят в составе группы. «Сопка-2» способна обнаруживать до 300 объектов в пределах 150 км.

Практически все вышеперечисленные радиолокационные комплексы обеспечивают безопасность Москвы и Центрального промышленного региона. К 2020 году доля современного вооружения в частях ПВО московской зоны ответственности должна достичь 80%.

На стадии перевооружения

Все современные РЛС состоят из шести основных компонентов: передатчик (источник электромагнитного сигнала), антенная система (фокусировка сигнала передатчика), радиоприёмник (обработка принятого сигнала), выходные устройства (индикаторы и ЭВМ), аппаратура помехозащиты и источники электропитания.

Отечественные РЛС могут засекать самолёты, беспилотники и ракеты, отслеживая их передвижение в режиме реального времени. Радары обеспечивают своевременное поступление информации о ситуации в воздушном пространстве вблизи рубежей РФ и за сотни километров от госграниц. На военном языке это называется радиолокационной разведкой.

Стимулом для совершенствования радиолокационной разведки РФ являются усилия иностранных государств (прежде всего США) по созданию малозаметных самолётов, крылатых и баллистических ракет. Так, на протяжении последних 40 лет Соединённые Штаты активно развивают стелс-технологии, которые призваны обеспечить незаметный для РЛС подлёт к рубежам противника.

Огромный военный бюджет (свыше $600 млрд) даёт возможность американским конструкторам экспериментировать с радиопоглощающими материалами и геометрическими формами летательных аппаратов. Параллельно с этим США совершенствуют средства радиолокационной защиты (обеспечение помехозащищённости) и аппараты радиолокационного подавления (создание помех для приёмников РЛС).

Военный эксперт Юрий Кнутов убеждён, что радиолокационная разведка РФ способна обнаруживать практически все виды воздушных целей, включая американские истребители пятого поколения F-22 и F-35, самолёты-невидимки (в частности, стратегический бомбардировщик B-2 Spirit) и объекты, летящие на предельно малых высотах.

Экран РЛС, который показывает изображение цели, синхронизированное с движением антенны

© Министерство обороны Российской Федерации

Пентагон показал перехват российских Су-30 над Балтикой «От станции «Небо-М» не спрячутся даже новейшие американские самолёты. Минобороны придаёт огромное значение развитию РЛС, ведь это глаза и уши ВКС. Преимуществами новейших станций, поступающих сейчас на вооружение, являются большая дальность, высокая помехозащищённость и мобильность», — сообщил в беседе с RT Кнутов.

Эксперт отметил, что США не прекращают работы по развитию систем радиолокационного подавления, осознавая уязвимое положение перед российскими радарами. Кроме того, на вооружении американской армии стоят специальные противорадиолокационные ракеты, которые наводятся по излучению станций.

«Новейшие российские РЛС отличает невероятный уровень автоматизации по сравнению с предыдущим поколением. Поразительный прогресс был достигнут в улучшении мобильности. В советские годы на то, чтобы развернуть и свернуть станцию, требовались чуть ли не сутки. Сейчас это делается в пределах получаса, а иногда и в течение нескольких минут», — рассказал Кнутов.

Собеседник RT полагает, что радиолокационные комплексы ВКС приспособлены к противодействию высокотехнологичному противнику, снижая вероятность его проникновения в воздушное пространство РФ. По словам Кнутова, сегодня радиотехнические войска России находятся на стадии активного перевооружения, но к 2020 году современными РЛС будет укомплектовано большинство частей.