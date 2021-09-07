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«Не справляются с ситуацией»: как Варшава пытается урегулировать миграционный кризис на польско-белорусской границе

07 сентября 2021, 22:05  •  43 • В мире
Сейм Польши поддержал действие режима чрезвычайного положения на приграничных с Белоруссией территориях. На такой шаг ранее пошёл президент республики из-за ситуации с наплывом нелегальных мигрантов. Между тем польский премьер-министр заявил, что якобы в Москве и Минске уже написаны сценарии, которые представляют угрозу суверенитету и безопасности его страны. По словам главы кабмина, Варшава имеет дело «с провокацией в широких масштабах», касающейся переброса мигрантов. По мнению экспертов, введение режима ЧП в Польше из-за ситуации вокруг нелегалов — свидетельство неспособности государства решить свои проблемы. А обвинениями в адрес России и Белоруссии польская сторона хочет снять с себя ответственность за происходящее, считают аналитики.
 
Сейм Польши / мигранты на польско-белорусской границе © globallookpress.com / AFP
 

Сейм Польши поддержал введение режима чрезвычайного положения на приграничных с Белоруссией территориях. Такое решение ранее принял президент республики из-за ситуации с наплывом нелегальных мигрантов.

«Не получив безоговорочного большинства голосов, сейм не отклонил распоряжения президента Польши Анджея Дуды касательно введения ЧП приграничной полосы с Белоруссией», — говорится в сообщении сейма, опубликованном в его официальном Twitter.

✅ 168 posłów za
❌ 247 posłów przeciw

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