«Не справляются с ситуацией»: как Варшава пытается урегулировать миграционный кризис на польско-белорусской границе

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Сейм Польши поддержал действие режима чрезвычайного положения на приграничных с Белоруссией территориях. На такой шаг ранее пошёл президент республики из-за ситуации с наплывом нелегальных мигрантов. Между тем польский премьер-министр заявил, что якобы в Москве и Минске уже написаны сценарии, которые представляют угрозу суверенитету и безопасности его страны. По словам главы кабмина, Варшава имеет дело «с провокацией в широких масштабах», касающейся переброса мигрантов. По мнению экспертов, введение режима ЧП в Польше из-за ситуации вокруг нелегалов — свидетельство неспособности государства решить свои проблемы. А обвинениями в адрес России и Белоруссии польская сторона хочет снять с себя ответственность за происходящее, считают аналитики.