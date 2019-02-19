«Не справился с управлением»: шесть человек погибли в крупной аварии на трассе «Дон»

На трассе М-4 «Дон» переполненный микроавтобус, следовавший из Ростова-на-Дону в Миллерово, столкнулся с грузовиком дорожных служб, которые производили очистку ограждений. От сильнейшего удара маршрутка отлетела на соседние полосы, где столкнулась с ещё двумя машинами и перевернулась набок. В результате аварии водитель и пятеро пассажиров микроавтобуса погибли, ещё не менее 14 человек пострадали. Силовые ведомства проводят доследственные проверки.

Смертельная авария произошла около 13:20 мск в Октябрьском районе Ростовской области недалеко от города Шахты, на 999-м километре трассы М-4 «Дон». Столкнулись в общей сложности четыре автомобиля: «КамАЗ», Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Multivan и Hyundai Elantra.

Водитель переполненного микроавтобуса, следовавшего по маршруту Ростов-на-Дону — Миллерово, въехал в грузовик рабочих, которые производили очистку металлического ограждения в левом ряду дороги.

После сильного удара Mercedes опрокинулся на правый бок на соседние полосы и задел Volkswagen Multivan и Hyundai Elantra.

При этом, как видно на фотографиях с места ДТП, на задней части кузова грузовика были установлены жёлтый проблесковый маячок и предупреждающие знаки о проведении дорожных работ.

После аварии на правой задней части «КамАЗа» остался висеть бампер микроавтобуса. По всей видимости, водитель Mercedes пытался уйти от столкновения, но не успел перестроиться на соседнюю полосу.

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В момент ДТП в микроавтобусе находилось 19 человек. Водитель и пять пассажиров получили не совместимые с жизнью травмы и погибли на месте до приезда медиков. Четырнадцать человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По предварительной информации, среди погибших детей нет.

11 взрослых направлены в Шахты, в местную больницу скорой медицинской помощи. Также госпитализированы трое детей — они помещены в детскую больницу. В региональном Минздраве уточнили, что в больницах находятся 14 пострадавших, трое из них находятся в крайне тяжёлом состоянии. На место происшествия выезжала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

При этом, по данным регионального управления МЧС России, всего для ликвидации последствий ДТП привлекались 53 человека и 20 единиц техники.

Как сообщили RT в ГУ МВД России по Ростовской области, по предварительным данным, водитель Mercedes не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «КамАЗ».

На месте ДТП работают сотрудники полиции и выясняют все обстоятельства произошедшего. Скорее всего, уже в ближайшее время полиция возбудит уголовное дело по стандартной в таких случаях ч.5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц»).

Кроме того, как сообщили RT в пресс-службе прокуратуры области, по факту ДТП проводится ещё одна проверка.

«По поручению и.о. прокурора области Андрея Сысоенкова организована проверка соблюдения федерального законодательства в сфере безопасности пассажирских перевозок. Результаты проводимой следственными органами проверки взяты прокуратурой на контроль», — сообщили в пресс-службе.

Представитель прокуратуры добавил, что на место аварии выезжали Красносулинский городской прокурор и прокурор Октябрьского сельского района.

Также в сети появилось видео очевидцев с места происшествия, на кадрах которого видно, как спасатели разрезают лежащий на боку микроавтобус, чтобы вызволить зажатых в нём пассажиров. Передняя часть Mercedes сильно разворочена. Таким образом, у водителя и сидящих спереди пассажиров фактически не было шансов выжить.

За кадром слышны разговоры водителей задетых иномарок, которые рассказывали, что «ещё чуть-чуть и их бы накрыло микроавтобусом». На обочине сидят пострадавшие, вещи раскиданы по дороге. Все стёкла микроавтобуса выбиты.

Как сообщили RT в ОАО «ДонАвтоВокзал», автобус следовал из Ростова-на-Дону в Миллерово.

«Автобус выехал в 12:25 с автовокзала. Все билеты были проданы. Водитель был отдохнувший, за сегодня это был его первый рейс. До этого он много раз ездил по этому маршруту и всё было в порядке», — сообщили на автовокзале.

Собеседница RT добавила, что водитель перед выездом медицинское освидетельствование не проходил, но чувствовал себя нормально. При этом директор ООО «РОУТ 161», которому принадлежит микроавтобус, Владимир Боженко рассказал РИА Новости, что погибший водитель имел более 30 лет стажа и не жаловался на здоровье.

Как сообщили RT в пресс-службе ГК «Автодор», никто из ремонтников в результате ДТП не пострадал.

«КамАЗ» — это была так называемая машина прикрытия. Перед ней ехала «Газель», которая и осуществляла уборку барьерных ограждений. Никто из ремонтников не пострадал», — сообщили в пресс-службе госкомпании.

В ведомстве также сообщили, что движение по направлению в Москву в районе города Шахты было перекрыто на несколько часов. Движение по обеим полосам было возобновлено около 18:30.