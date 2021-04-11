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«Не справился с управлением на обледеневшей дороге»: в ДТП с туристическим автобусом в Турции погибла россиянка
11 апреля 2021, 00:35 • 27 • В мире
Одна россиянка погибла и ещё 26 граждан РФ пострадали в ДТП в центральной Турции, сообщили в Ростуризме. Перевозивший туристов автобус потерял управление и перевернулся. По предварительным данным, водитель на обледенелой трассе допустил съезд в кювет. Пострадавших доставили в ближайшие больницы. По меньшей мере троим потребовалась госпитализация из-за ушибов и переломов разной степени тяжести, согласно данным российского диппредставительства в Турции.
Instagram © Кадр видео
Утром 10 апреля автобус с группой из 32 российских туристов в Турции съехал в кювет и перевернулся. По данным Федерального агентства по туризму РФ в результате ДТП одна россиянка погибла, 26 человек пострадали. Их доставили в ближайшие больницы.
Там отметили, что, по имеющимся данным, 19 туристов не получили серьёзных травм. После оказания всей необходимой медицинской помощи они будут доставлены в отель. Состояние остальных уточняется, им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объёме, добавили в Ростуризме.
ДТП произошло утром 10 апреля в Центральной Турции на трассе Конья — Аксарай. Группа направлялась на автобусе на экскурсию в Каппадокию. На опубликованной видеозаписи с места ДТП виден автобус, опрокинувшийся на заснеженную обочину. При этом пассажиры покидали салон машины через разбитые окна.
По предварительной информации правоохранительных органов, «водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге». Автобус съехал в кювет и перевернулся.
Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы в населённых пунктах Конья и Сельчук.
Ранее российское посольство в Турции сообщало только о пяти туристах, обратившихся за медпомощью, и троих госпитализированных «с ушибами и переломами разной степени тяжести».
«По уточнённой информации, полученной сотрудниками посольства на месте у представителей жандармерии и туркомпании, пятеро российских туристов, пострадавших сегодня утром в ДТП на трассе Конья — Аксарай, обратились за медицинской помощью», — подчеркнули в диппредставительстве.
«Остальные российские туристы находятся в одном из отелей Коньи, откуда выедут в гостиницы по месту отдыха, как только завершатся процедуры по выяснению обстоятельств ДТП и позволят метеоусловия», — добавляли в посольстве.
В дальнейшем стало известно, что погибшая в ДТП россиянка проживала в Хакасии. Эту информацию обнародовал глава региона Валентин Коновалов. Он заявил, что республика окажет семье погибшей всю необходимую поддержку.
Вместе с погибшей женщиной в автобусе находился её муж, ему потребовалась госпитализация, сообщает «Москва 24». Мужчина также рассказал подробности инцидента. По словам супруга погибшей, туристов забрали из отеля на экскурсию в 03:20 по местному времени, и в начале поездки он и его жена спали в автобусе.
«Проснулись только перед перевалом. Там шёл снег, видимости абсолютно никакой, автобус несколько раз останавливался. С горем пополам мы этот перевал всё-таки переехали и доехали до Коньи. Там в 8 часов мы пообедали и двинулись дальше», — рассказал мужчина.
Он уточнил, что авария произошла на выезде из города. При этом мужчина затруднился определить, заносило ли автобус перед происшествием.
По словам собеседника телеканала, его супругу зажало сиденьем несмотря на пристёгнутые ремни безопасности.
«На нашем сидении почему-то был сломан один подлокотник. Я не знаю, с чем это связано, не знаю, как она попала между сидениями. Ребята помогали те, которые были в автобусе, пытались убрать землю, которая была под ней, но было поздно уже», — рассказал он.
Отметим, что осенью 2020 года в Турции произошло два ДТП, в которые оказались вовлечены российские туристы. В октябре в Анталье на дороге на встречном направлении столкнулись легковой автомобиль и автобус с россиянами. В инциденте не пострадал один человек.
В сентябре автобус с туристами попал в аварию в районе Аланьи. В результате этой аварии травмы получили 11 человек.
Несколько схожих инцидентов также произошли в 2019 году. В октябре в провинции Анталья в районе Кумлуджа перевернулся автобус с туристами. В аварии пострадали два россиянина, которые были госпитализированы в состоянии средней тяжести.
В сентябре того же года группа путешественников, направлявшихся из отеля в аэропорт Антальи, попала в аварию в районе посёлка Аксу. Пострадали 22 туриста из РФ, госпитализация понадобилась 11 людям.
В августе 2019 года произошло ДТП с участием российских туристов в Аланье. Водитель не справился с управлением на горной дороге. В результате аварии пострадали шестеро россиян, им понадобилась госпитализация.
В июне того же года двое туристов из России, муж и жена, погибли в ДТП в районе Аланьи. Они попали под автомобиль и скончались от полученных травм, виновника аварии задержали.
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