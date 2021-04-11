«Не справился с управлением на обледеневшей дороге»: в ДТП с туристическим автобусом в Турции погибла россиянка

Одна россиянка погибла и ещё 26 граждан РФ пострадали в ДТП в центральной Турции, сообщили в Ростуризме. Перевозивший туристов автобус потерял управление и перевернулся. По предварительным данным, водитель на обледенелой трассе допустил съезд в кювет. Пострадавших доставили в ближайшие больницы. По меньшей мере троим потребовалась госпитализация из-за ушибов и переломов разной степени тяжести, согласно данным российского диппредставительства в Турции.

Утром 10 апреля автобус с группой из 32 российских туристов в Турции съехал в кювет и перевернулся. По данным Федерального агентства по туризму РФ в результате ДТП одна россиянка погибла, 26 человек пострадали. Их доставили в ближайшие больницы.

«Ростуризм держит ситуацию на постоянном контроле и находится в постоянном взаимодействии со всеми участниками процесса», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Там отметили, что, по имеющимся данным, 19 туристов не получили серьёзных травм. После оказания всей необходимой медицинской помощи они будут доставлены в отель. Состояние остальных уточняется, им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объёме, добавили в Ростуризме.

ДТП произошло утром 10 апреля в Центральной Турции на трассе Конья — Аксарай. Группа направлялась на автобусе на экскурсию в Каппадокию. На опубликованной видеозаписи с места ДТП виден автобус, опрокинувшийся на заснеженную обочину. При этом пассажиры покидали салон машины через разбитые окна.

По предварительной информации правоохранительных органов, «водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге». Автобус съехал в кювет и перевернулся.

Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы в населённых пунктах Конья и Сельчук.

Ранее российское посольство в Турции сообщало только о пяти туристах, обратившихся за медпомощью, и троих госпитализированных «с ушибами и переломами разной степени тяжести».

«По уточнённой информации, полученной сотрудниками посольства на месте у представителей жандармерии и туркомпании, пятеро российских туристов, пострадавших сегодня утром в ДТП на трассе Конья — Аксарай, обратились за медицинской помощью», — подчеркнули в диппредставительстве.

«Остальные российские туристы находятся в одном из отелей Коньи, откуда выедут в гостиницы по месту отдыха, как только завершатся процедуры по выяснению обстоятельств ДТП и позволят метеоусловия», — добавляли в посольстве.

В дальнейшем стало известно, что погибшая в ДТП россиянка проживала в Хакасии. Эту информацию обнародовал глава региона Валентин Коновалов. Он заявил, что республика окажет семье погибшей всю необходимую поддержку.

Вместе с погибшей женщиной в автобусе находился её муж, ему потребовалась госпитализация, сообщает «Москва 24». Мужчина также рассказал подробности инцидента. По словам супруга погибшей, туристов забрали из отеля на экскурсию в 03:20 по местному времени, и в начале поездки он и его жена спали в автобусе.

«Проснулись только перед перевалом. Там шёл снег, видимости абсолютно никакой, автобус несколько раз останавливался. С горем пополам мы этот перевал всё-таки переехали и доехали до Коньи. Там в 8 часов мы пообедали и двинулись дальше», — рассказал мужчина.

Он уточнил, что авария произошла на выезде из города. При этом мужчина затруднился определить, заносило ли автобус перед происшествием.

«Занесло автобус или не занесло — я не почувствовал. Мы почувствовали в тот момент, когда начали уходить с дороги. Перепугались сильно. Перевернулись», — рассказал он.

По словам собеседника телеканала, его супругу зажало сиденьем несмотря на пристёгнутые ремни безопасности.

«На нашем сидении почему-то был сломан один подлокотник. Я не знаю, с чем это связано, не знаю, как она попала между сидениями. Ребята помогали те, которые были в автобусе, пытались убрать землю, которая была под ней, но было поздно уже», — рассказал он.

Отметим, что осенью 2020 года в Турции произошло два ДТП, в которые оказались вовлечены российские туристы. В октябре в Анталье на дороге на встречном направлении столкнулись легковой автомобиль и автобус с россиянами. В инциденте не пострадал один человек.

В сентябре автобус с туристами попал в аварию в районе Аланьи. В результате этой аварии травмы получили 11 человек.

Несколько схожих инцидентов также произошли в 2019 году. В октябре в провинции Анталья в районе Кумлуджа перевернулся автобус с туристами. В аварии пострадали два россиянина, которые были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В сентябре того же года группа путешественников, направлявшихся из отеля в аэропорт Антальи, попала в аварию в районе посёлка Аксу. Пострадали 22 туриста из РФ, госпитализация понадобилась 11 людям.

В августе 2019 года произошло ДТП с участием российских туристов в Аланье. Водитель не справился с управлением на горной дороге. В результате аварии пострадали шестеро россиян, им понадобилась госпитализация.

В июне того же года двое туристов из России, муж и жена, погибли в ДТП в районе Аланьи. Они попали под автомобиль и скончались от полученных травм, виновника аварии задержали.