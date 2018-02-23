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«Не справился с управлением и выехал на тротуар»: названа причина повлёкшего гибель женщины и ребёнка ДТП в Новосибирске
23 февраля 2018, 22:24 • 92 • В России
В пятницу в Новосибирске водитель Honda CR-V выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов. В результате погибли женщина и её трёхлетний сын, ещё двое, в том числе отец ребёнка, пострадали. По предварительным данным, виновник ДТП не справился с управлением. Очевидцы сообщают, что мужчина засмотрелся на праздничный салют.
vk.com © Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В Новосибирске водитель выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов. Как сообщает РИА Новости, в результате инцидента погибли два человека: женщина и трёхлетний ребёнок.
По данным агентства, инцидент произошёл в 21:00 по местному времени (17:00 мск). В районе площади Лыщинского автомобиль Honda CR-V выехал на тротуар, где находились пешеходы.
Ещё два человека получили травмы, сообщили ТАСС в пресс-центре регионального главка МВД. Сотрудник ГИБДД уточнил, что погибшие и пострадавшие — члены одной семьи: ребёнок, его родители и дядя.
«Один из них (пострадавших. — RT), 1967 года рождения, получил ушиб, он был осмотрен врачами и отпущен домой. Второй, 1978 года рождения, госпитализирован с переломом», — заявили в полиции.
По словам представителя ГУМВД по региону, сбивший пешеходов водитель не справился с управлением.
Как сообщили РЕН ТВ очевидцы, водитель засмотрелся на праздничный салют и потерял управление.
В ближайшее время будет инициирован вопрос о передаче материалов проверки в СК для дальнейшего расследования обстоятельств происшествия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России.
ДТП с автобусами
Один из самых резонансных случаев наезда на пешеходов произошёл в декабре прошлого года в Москве. Автобус въехал в подземный переход недалеко от станции метро «Славянский бульвар». Тогда погибли четыре человека, более десяти пострадали.
Следственный комитет предъявил обвинение водителю автобуса «в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России» (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть двух и более лиц).
В то же время сам водитель автобуса отрицает свою вину. В интервью RT он рассказал, что непосредственно перед инцидентом он высадил людей у станции развернулся и встал на остановке, поставив машину на ручник. Посадив пассажиров, он увидел, как подъехала «газель» и поморгала фарами, чтобы он уступил ей место.
«Я снимаю ручной тормоз. Автобус должен был медленно ехать, но он сразу рванул, у меня резко стали нарастать обороты, я уже выскочил на тротуар. Я давил на тормоз, но это не помогало, педаль словно колом стояла. Я приподнялся, правой рукой держал руль, чтобы сильнее надавить на педаль, и тянул ручной тормоз. Он дошёл только до середины и дальше не шёл, автобус продолжал двигаться», — рассказал он.
Он отметил, что на другие действия — выключить зажигание или произвести экстренную остановку двигателя — у него времени и расстояния не было.
«Я просто сделал всё, что смог. Это техническая неисправность автобуса... То ли это электроника, может, масло попало в двигатель, поэтому сзади чёрный дым шёл из выхлопной трубы», — предположил водитель.
Он также извинился перед родственниками погибших: «Я, конечно, очень сожалею о том, что произошло. Я не сплю ночами — это всё перед моими глазами. Я прошу прощения. Надо искать, почему это случилось, а не обвинять одного меня».
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Похожий инцидент произошёл спустя несколько дней у метро «Сходненская». 29 декабря 2017 года рейсовый автобус врезался в остановку в районе Южное Тушино. Тогда травмы получили три человека.
В Департаменте транспорта Москвы заявили, что тормозная система и рулевое управление автобуса были в норме. По словам заместителя мэра Москвы, руководителя столичного департамента транспорта Максима Ликсутова, оба происшествия с автобусами связаны с человеческим фактором.
«В автобусе предусмотрено как минимум три способа остановить транспортное средство, и возникает вопрос, были ли они использованы. Ответят следственные органы, я не хочу выступать здесь экспертом. В конструкции современного автобуса есть несколько дублирующих систем, позволяющих достаточно легко предотвратить подобные вещи», — цитирует Ликсутова «Коммерсантъ».
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