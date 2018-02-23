Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дипломатический балласт: как в российском посольстве в Буэнос-Айресе оказалось 1...
Эпидемия сальмонеллёза охватила 20 американских штатов
Трамп возмутился "чудовищной" дипломатией предшественника Тиллерсона
Глава британского МИД призвал сохранить санкции против РФ до возвращения Крыма У...
Главная / В России

«Не справился с управлением и выехал на тротуар»: названа причина повлёкшего гибель женщины и ребёнка ДТП в Новосибирске

23 февраля 2018, 22:24  •  92 • В России
В пятницу в Новосибирске водитель Honda CR-V выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов. В результате погибли женщина и её трёхлетний сын, ещё двое, в том числе отец ребёнка, пострадали. По предварительным данным, виновник ДТП не справился с управлением. Очевидцы сообщают, что мужчина засмотрелся на праздничный салют.
 
vk.com © Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
 

В Новосибирске водитель выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов. Как сообщает РИА Новости, в результате инцидента погибли два человека: женщина и трёхлетний ребёнок.

По данным агентства, инцидент произошёл в 21:00 по местному времени (17:00 мск). В районе площади Лыщинского автомобиль Honda CR-V выехал на тротуар, где находились пешеходы.

«По предварительным данным, на месте погиб трёхлетний мальчик, женщина умерла в машине скорой помощи», — сообщил источник.

Ещё два человека получили травмы, сообщили ТАСС в пресс-центре регионального главка МВД. Сотрудник ГИБДД уточнил, что погибшие и пострадавшие — члены одной семьи: ребёнок, его родители и дядя.

«Один из них (пострадавших. — RT), 1967 года рождения, получил ушиб, он был осмотрен врачами и отпущен домой. Второй, 1978 года рождения, госпитализирован с переломом», — заявили в полиции.

По словам представителя ГУМВД по региону, сбивший пешеходов водитель не справился с управлением.

«По предварительным данным, мужчина не справился с управлением, в результате чего выехал на тротуар. С ним работают сотрудники полиции», — уточнил он в беседе с РИА Новости.

Как сообщили РЕН ТВ очевидцы, водитель засмотрелся на праздничный салют и потерял управление.

  • vk.com
  • © Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В ближайшее время будет инициирован вопрос о передаче материалов проверки в СК для дальнейшего расследования обстоятельств происшествия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России.

ДТП с автобусами

Один из самых резонансных случаев наезда на пешеходов произошёл в декабре прошлого года в Москве. Автобус въехал в подземный переход недалеко от станции метро «Славянский бульвар». Тогда погибли четыре человека, более десяти пострадали.

Следственный комитет предъявил обвинение водителю автобуса «в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России» (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть двух и более лиц).

«Следствием были получены достаточные данные, свидетельствующие об исправности автобуса», — заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В то же время сам водитель автобуса отрицает свою вину. В интервью RT он рассказал, что непосредственно перед инцидентом он высадил людей у станции развернулся и встал на остановке, поставив машину на ручник. Посадив пассажиров, он увидел, как подъехала «газель» и поморгала фарами, чтобы он уступил ей место.

«Я снимаю ручной тормоз. Автобус должен был медленно ехать, но он сразу рванул, у меня резко стали нарастать обороты, я уже выскочил на тротуар. Я давил на тормоз, но это не помогало, педаль словно колом стояла. Я приподнялся, правой рукой держал руль, чтобы сильнее надавить на педаль, и тянул ручной тормоз. Он дошёл только до середины и дальше не шёл, автобус продолжал двигаться», — рассказал он.

«Сатрап США в Европе»: в России ответили главе МИД Британии Джонсону на обвинения в захвате Крыма

Он отметил, что на другие действия — выключить зажигание или произвести экстренную остановку двигателя — у него времени и расстояния не было.

«Я просто сделал всё, что смог. Это техническая неисправность автобуса... То ли это электроника, может, масло попало в двигатель, поэтому сзади чёрный дым шёл из выхлопной трубы», — предположил водитель.

Он также извинился перед родственниками погибших: «Я, конечно, очень сожалею о том, что произошло. Я не сплю ночами — это всё перед моими глазами. Я прошу прощения. Надо искать, почему это случилось, а не обвинять одного меня».

На страницу галереи
Путин вручил Звезду Героя России родственникам летчика Романа Филипова

Похожий инцидент произошёл спустя несколько дней у метро «Сходненская». 29 декабря 2017 года рейсовый автобус врезался в остановку в районе Южное Тушино. Тогда травмы получили три человека.

В Департаменте транспорта Москвы заявили, что тормозная система и рулевое управление автобуса были в норме. По словам заместителя мэра Москвы, руководителя столичного департамента транспорта Максима Ликсутова, оба происшествия с автобусами связаны с человеческим фактором.

«В автобусе предусмотрено как минимум три способа остановить транспортное средство, и возникает вопрос, были ли они использованы. Ответят следственные органы, я не хочу выступать здесь экспертом. В конструкции современного автобуса есть несколько дублирующих систем, позволяющих достаточно легко предотвратить подобные вещи», — цитирует Ликсутова «Коммерсантъ».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

92
Источник
Похожие новости
22 февраля 2018, 20:24
«Конфликт с директором»: в деле о насилии в челябинском интернате появились новые подробности
23 февраля 2018, 22:24
«Не справился с управлением и выехал на тротуар»: названа причина повлёкшего гибель женщины и ребёнка ДТП в Новосибирске
22 февраля 2018, 22:09
Украинец-русофоб Ковтун терпит унижение на российских ток-шоу за миллионный гонорар

23 февраля 2018, 17:39
Путин вручил Звезду Героя России родственникам летчика Романа Филипова
23 февраля 2018, 12:39
Век славы: как создавалась Красная армия
22 февраля 2018, 22:09
Владимир Путин: Сегодня можно с полной уверенностью сказать: безопасность России обеспечена
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
20 февраля 2018, 21:24
Порошенко подписал «закон о войне» на Донбассе
20 февраля 2018, 03:39
В Киеве нашли объяснение провальному выступлению Порошенко в Мюнхене
21 февраля 2018, 21:54
Готовы выстрелить, ждем денег: ПАРНАС поймали на продаже антироссийского доклада по MH17 в Европу
20 февраля 2018, 23:09
"Одна на Бали зависает, другой - простой и тупой" - Deutsche Welle оскорбила Собчак и Грудинина
18 февраля 2018, 01:28
Зачем Порошенко срывает переговоры?
23 февраля 2018, 12:54
Медальный зачет Олимпиады в Пхенчхане: 23 февраля 2018 года
17 февраля 2018, 12:09
Порошенко в Мюнхене вновь «достал из широких штанин»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.