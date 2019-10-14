«Не справился с управлением и допустил съезд в кювет»: мэр Абакана Булакин погиб в ДТП в Красноярском крае

Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП. Инцидент произошёл на трассе «Енисей» на территории Красноярского края. По информации МВД, Булакин находился за рулём собственного автомобиля и не справился с управлением. Его машина вылетела в кювет и столкнулась с деревом, в результате чего глава Абакана скончался на месте. По предварительной информации, у чиновника возникли проблемы с сердцем.

Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП. Об этом сообщили в правительстве Хакасии.

«Сегодня Хакасия понесла невосполнимую утрату. От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования... Мужества и сил родным и близким», — заявил в обращении к жителям региона глава Хакасии Валентин Коновалов.

ГИБДД Красноярского края сообщает, что трагедия произошла на 433-м км трассы Р257. По информации ведомства, Булакин находился за рулём автомобиля Ford Explorer. РИА Новости уточняет, что мэр Абакана двигался в сторону города Кызыл.

«По предварительным данным, в дневное время, двигаясь по 433-му км автодороги Р257 «Енисей», Николай Булакин, управляя автомобилем Ford, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП он скончался на месте», — сообщается на сайте краевого ГИБДД.

Согласно имеющимся у полиции данным, причиной ДТП могли стать проблемы с сердцем. Проводится доследственная проверка.

Как свидетельствует опубликованная ГИБДД видеозапись работы экстренных служб на месте ДТП, удар автомобиля главы Булакина о дерево пришёлся в ту часть кузова, где расположены места водителя и переднего пассажира. Судя по ролику, сотрудникам МЧС в процессе работы с повреждённой машиной пришлось воспользоваться специальным инструментом.

Агентство Интерфакс со ссылкой на собственный источник сообщает, что утром 14 октября мэр Абакана принял участие в открытии в городе лицея на 1 тыс. учащихся, а затем один на личном автомобиле направился в Красноярский край и попал в ДТП в районе деревни Топольки недалеко от Минусинска.

В связи с гибелью главы города его обязанности будет выполнять первый заместитель мэра Владимир Жуковский, отмечает агентство.

Досрочные выборы руководителя Абакана пройдут в течение полугода, заявил председатель избиркома Хакасии Александр Чуманин​​​.

«По закону выборы должны пройти в течение полугода. Решение принимает представительный орган», — приводит его слова РИА Новости.

Экстренные службы работают на месте ДТП, в котором погиб мэр Абакана

Николай Булакин родился в 1952 году в Томске. Он отучился на механико-математическом факультете Московского государственного института им. Ломоносова в 1976 году, а в 1982 году Булакин закончил аспирантуру Московского авиационного технологического института.

В 1976 году он начал работу в качестве инженера конструкторского бюро НПО «Энергия» (в наши дни — РКК «Энергия» имени С. П. Королёва). В 1982-1991 годах Булакин вёл преподавательскую работу в вузах Хакасии, в частности работал заведующим кафедрой высшей математики в Абаканском филиале Красноярского политехнического института, а также заведующим кафедрой информатики и вычислительной техники Абаканского государственного педагогического института.

Политическая деятельность бывшего главы Абакана началась в 1989 году. В период с 1990 по 1995 годы он был депутатом Хакасского областного совета народных депутатов, а также депутатом Верховного совета Республики Хакасия первого созыва. Кроме того, в 1992 года Булакина избрали на пост первого заместителя председателя Верховного Совета Республики Хакасия.

В 1995 году он стал главой муниципального образования город Абакан и впоследствии переизбирался на эту должность пять раз: в 1999, 2004, 2008, 2013 и 2018 годах. Получил ряд государственных наград, в частности, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I (2018 год) и II степеней (2003 год), а также орден «За заслуги перед Хакасией».

В 2018 году Булакин утверждал, что его рассматривали в качестве будущего главы Хакасии, однако, по его собственным словам, от соответствующего предложения он отказался. Об этом бывший мэр Абакана заявил в октябре 2018 года на местном телевидении.

Как рассказал градоначальник в программе «Час мэра» на хакасском телевидении, ему предложили согласиться на исполняющего обязанности с широкими полномочиями в принятии решений по кадровым вопросам, финансам и вопросам организации новой структуры правительства.

«Я отказался… Чтобы президент своим указом меня назначил исполняющим обязанности, я должен уйти в отставку с должности главы города, а это меня не устраивает. Этого я не хочу. Я только что избрался, и горожане оказали мне доверие», — приводит РИА Новости слова бывшего мэра Абакана.