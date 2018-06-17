«Не справился с управлением»: что известно о наезде такси на пешеходов в центре Москвы

Несколько человек пострадали в результате наезда такси на пешеходов в центре Москвы. По предварительной версии, водитель не справился с управлением и выехал на тротуар. Виновником аварии оказался 28-летний гражданин Киргизии. По некоторым данным, он уснул за рулём. Медицинское освидетельствование показало, что таксист был трезв. По сообщению столичного департамента здравоохранения, восемь человек обратились за медицинской помощью. Семь из них находятся в удовлетворительном состоянии, одна женщина — в состоянии средней степени тяжести. Всем оказана необходимая медицинская помощь.

По различным данным, от семи до восьми человек получили травмы различной степени тяжести в результате дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы. Автомобиль такси въехал в группу пешеходов в районе дома номер 5/2 по улице Ильинка. Наезд произошёл вечером в субботу, 16 июня.

Около 18:20 мск водитель такси, принадлежащего ООО «Чекпоинт», не справился с управлением и внезапно выехал на тротуар, где сбил несколько человек. Сразу после ДТП прохожие заставили виновника инцидента выйти из машины, после чего он попытался сбежать, но был задержан.

Водителем оказался 28-летний гражданин Киргизии Анарбек уулу Чынгыз, по словам которого наезд не был преднамеренным.

Виновник аварии на Ильинке pic.twitter.com/VQDAZZXdQI — ЦОДД (@gucodd) 16 июня 2018 г.

По некоторым данным, причиной аварии стало то, что водитель уснул за рулём. Такую информацию сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

«Таксист, являющийся гражданином Киргизии, который совершил наезд на пешеходов, был трезв, он уснул за рулём», — заявил источник.

По словам собеседника агентства, мужчина легально находится в России и имеет все необходимые для работы в стране документы. Источник добавил, что, по словам водителя, он работал всю ночь и поэтому уснул, а скрыться с места происшествия он попытался, потому что испугался.

Аналогичную информацию сообщил Интерфаксу информированный источник, по словам которого водитель задремал в пробке и машинально нажал на газ, одновременно повернув руль вправо.

«Медицинское освидетельствование показало, что в организме водителя такси алкоголь отсутствовал», — рассказал источник.

По информации ГИБДД мужчина не был пьян. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали Чынгыза и доставили его в территориальный отдел полиции для выяснения всех обстоятельств ДТП. Позднее в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

«Столичной полицией по факту дорожно-транспортного происшествия на ул. Ильинка, в результате которого пострадали семь человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водитель автомобиля такси задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», — сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По предварительной версии водитель такси не справился с управлением транспортным средством. Виновник аварии также заявил, что совершил наезд на пешеходов непреднамеренно.

После дорожно-транспортного происшествия полиция временно перекрыла движение по Ильинке. Через несколько часов улицу вновь открыли для транспорта.

Reuters

Данные о точном числе пострадавших разнятся. В главном управлении МВД по Москве сообщили, что после ДТП за помощью обратились семь человек, тогда как в столичном Департаменте здравоохранения заявили о восьми потерпевших. По информации пресс-службы Депздрава, все они были доставлены в столичные больницы для проведения диагностики и оказания необходимой медицинской помощи.

«На место происшествия в течение семи минут прибыли бригады машин скорой помощи. На текущий момент пострадали восемь человек, семь из них в удовлетворительном состоянии, одна женщина в состоянии средней степени тяжести. Все пострадавшие в настоящее время госпитализируются в больницы Москвы для проведения диагностики и оказания медицинской помощи», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

По данным источника агентства в экстренных службах Москвы, среди пострадавших двое мексиканцев, двое азербайджанцев, один украинец и несколько россиян.

В посольстве Мексики подтвердили, что в результате инцидента два гражданина страны получили лёгкие ранения.

«В связи с инцидентом, произошедшим сегодня в центре Москвы, сообщаем, что двое мексиканских граждан получили лёгкие травмы, их состояние здоровья стабильное и вне опасности», — сообщили в Twitter-аккаунте диппредставительства.

En relación con el incidente ocurrido hoy en el centro de Moscú, se informa que dos ciudadanas mexicanas resultaron con lesiones leves y que su estado de salud se reporta como estable y fuera de peligro. — Embamex Rusia (@EmbaMexRus) 16 июня 2018 г.

В посольстве добавили, что находятся в контакте с пострадавшими и оказывают им всю необходимую консульскую помощь.

При этом в Центре организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) сообщили, что пострадавшие в результате инцидента мексиканцы получили незначительные ушибы и не были госпитализированы.

Ситуацию с инцидентом на Ильинке взял под личный контроль мэр Москвы Сергей Собянин. «На Ильинке произошёл неприятный инцидент с такси. Водитель не справился с управлением. Пострадали несколько человек, которым уже оказана необходимая помощь. Держу ситуацию на контроле», — заявил столичный градоначальник.