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Не справедливость, а чистая политика: Отец Бутиной пока не готов праздновать освобождение дочери

25 октября 2019, 01:54  •  49 • Политика
Отец Марии Бутиной пока не готов праздновать преждевременно освобождение дочери, указывая на то, что могут возникнуть проблемы с депортацией.
Отец Марии Бутиной просит пока не поздравлять семью с освобождением дочери из тюрьмы в США. Об этом он заявил телеканалу "360".
Согласно предварительным данным, гражданку России американские власти отпустят 25 октября. Как рассказал Валерий Бутин, процесс депортации пока все еще покрыт тайной, ибо неизвестно, сколько он займет времени.
"Конечно, мы очень рады, что срок подошел к концу, но беспокоимся, чтобы не затянулся процесс депортации", - пояснил он.
Валерий Бутин считает все обвинения в адрес девушки несправедливыми, ибо вся ее деятельность была на виду.
Напомним, в 2018 году гражданка России Мария Бутина признала себя виновной в участии в сговоре с целью нанести вред Соединенным Штатам Америки. Власти страны обвиняли ее в сговоре с целью работы в качестве иноагента.
Как заявил РИА ФАН правозащитник Александр Ионов, в документах у девушки стоит пометка "немедленная депортация". Это позволяет Бутиной немедленно покинуть территорию Штатов. Иначе ей бы пришлось находиться в стране дополнительные три месяца.
Власти США утверждают, что не станут чинить препятствий гражданке России. Ей достаточно будет пройти формальные процедуры в миграционной службе. После этого девушка через Нью-Йорк вернется в Москву.

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