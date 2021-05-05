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«Не способствует выправлению ситуации»: дипмиссия России назвала вызов посла в МИД Франции частью демарша ЕС
05 мая 2021, 13:10 • 199 • В мире
В российской дипмиссии в Париже заявили, что вызов посла в МИД Франции — часть согласованного странами Евросоюза демарша. Дипломаты отметили, что озвученная представителю Москвы позиция совпадает с тем, что было ранее сказано постпреду России при ЕС. Наряду с этим в посольстве подчеркнули, что подобные действия не способствуют выправлению непростой ситуации в отношениях Москвы и Брюсселя.
Здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже © РИА Новости / Ирина Калашникова
Вызов посла России Алексея Мешкова в МИД Франции в связи с санкциями Москвы против европейских официальных лиц — часть согласованного странами Евросоюза демарша. Такое мнение высказали в российском посольстве в Париже.
Ранее во французском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что российского посла в Париже вызвали в МИД в связи с введением Россией контрсанкций в отношении представителей ЕС. Наряду с этим французские дипломаты отметили, что выразили послу озабоченность недавним принятием Россией решений, ограничивающих наём сотрудников в дипломатические представительства на местах.
Российское посольство прокомментировало действия МИД Франции, назвав их «частью согласованного демарша».
Отмечается, что российский дипломат дал разъяснения по этому вопросу, отметив, что ответные меры были продиктованы решениями ЕС о закрытии въезда целому ряду российских официальных лиц.
В ходе беседы во французском МИД Мешков также подчеркнул, что Брюссель неоднократно игнорировал призывы Москвы отказаться от санкционных списков.
В диппредставительстве РФ добавили, что «антироссийская истерия... отнюдь не способствует выправлению и так непростой ситуации в отношениях России и Евросоюза».
Говоря об ограничениях по найму сотрудников в дипломатические представительства на местах, в российском посольстве подчеркнули, что подобные меры принимаются в ответ на недружественные действия соответствующих государств.
«Проводить или не проводить недружественную в отношении России линию — зависит от них самих», — заключили российские дипломаты.
Напомним, что в конце апреля Россия в ответ на санкции Евросоюза опубликовала список невъездных в страну чиновников стран ЕС и структур союза. В перечень вошли восемь человек.
Среди них председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ Иварс Аболиньш, директор Центра государственного языка Латвии Марис Балтиньш, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр, руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах и председатель Европейского парламента Давид Мария Сассоли.
Кроме того, в список также вошли глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт, глава языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск и зампредседателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова.
В МИД РФ подчеркнули, что список подготовлен в ответ на введённые ЕС 2 и 22 марта ограничительные меры в отношении шести граждан РФ. Российские дипломаты отметили, что все попытки решить проблемные вопросы между Москвой и Брюсселем игнорируются или отвергаются европейской стороной. В министерстве также подчеркнули, что Евросоюз продолжает политику нелегитимных односторонних санкций в отношении России, что идёт вразрез с Уставом ООН.
«Подобные действия Евросоюза не оставляют сомнений, что их истинная цель — любой ценой сдержать развитие нашей страны. Навязать свою однобокую концепцию «миропорядка, основанного на правилах», подрывающую международное право. Бросить неприкрытый вызов самостоятельности российской внешней и внутренней политики. Делается это открыто и преднамеренно», — говорилось в сообщении МИД.
В дальнейшем ЕС выразил недовольство принятыми российской стороной мерами. В совместном заявлении главы Европейского совета Шарля Мишеля, председателей Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Европарламента Давида Сассоли говорилось, что решение Москвы якобы демонстрирует выбор России в пользу «конфронтации» с Евросоюзом вместо стремления исправить двусторонние отношения.
В дальнейшем постпред России при ЕС Владимир Чижов провёл встречу с представителями ЕС и дал разъяснения об ответных санкционных мерах Москвы против восьми европейских граждан.
«Была отмечена важность дипломатических усилий по выправлению нынешней нездоровой ситуации в диалоге между Москвой и Брюсселем. Российская сторона вновь подтвердила свою готовность к этой работе», — говорится в сообщении дипмиссии.
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