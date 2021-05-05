«Не способствует выправлению ситуации»: дипмиссия России назвала вызов посла в МИД Франции частью демарша ЕС

В российской дипмиссии в Париже заявили, что вызов посла в МИД Франции — часть согласованного странами Евросоюза демарша. Дипломаты отметили, что озвученная представителю Москвы позиция совпадает с тем, что было ранее сказано постпреду России при ЕС. Наряду с этим в посольстве подчеркнули, что подобные действия не способствуют выправлению непростой ситуации в отношениях Москвы и Брюсселя.

Вызов посла России Алексея Мешкова в МИД Франции в связи с санкциями Москвы против европейских официальных лиц — часть согласованного странами Евросоюза демарша. Такое мнение высказали в российском посольстве в Париже.

Ранее во французском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что российского посла в Париже вызвали в МИД в связи с введением Россией контрсанкций в отношении представителей ЕС. Наряду с этим французские дипломаты отметили, что выразили послу озабоченность недавним принятием Россией решений, ограничивающих наём сотрудников в дипломатические представительства на местах.

Российское посольство прокомментировало действия МИД Франции, назвав их «частью согласованного демарша».

«Вызов посла России во Франции в МИД страны является, на наш взгляд, частью согласованного странами ЕС демарша и во многом повторяет то, что было заявлено представителю России при ЕС», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что российский дипломат дал разъяснения по этому вопросу, отметив, что ответные меры были продиктованы решениями ЕС о закрытии въезда целому ряду российских официальных лиц.

В ходе беседы во французском МИД Мешков также подчеркнул, что Брюссель неоднократно игнорировал призывы Москвы отказаться от санкционных списков.

В диппредставительстве РФ добавили, что «антироссийская истерия... отнюдь не способствует выправлению и так непростой ситуации в отношениях России и Евросоюза».

Алексей Мешков

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Говоря об ограничениях по найму сотрудников в дипломатические представительства на местах, в российском посольстве подчеркнули, что подобные меры принимаются в ответ на недружественные действия соответствующих государств.

«Проводить или не проводить недружественную в отношении России линию — зависит от них самих», — заключили российские дипломаты.

Напомним, что в конце апреля Россия в ответ на санкции Евросоюза опубликовала список невъездных в страну чиновников стран ЕС и структур союза. В перечень вошли восемь человек.

Среди них председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ Иварс Аболиньш, директор Центра государственного языка Латвии Марис Балтиньш, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр, руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах и председатель Европейского парламента Давид Мария Сассоли.

Кроме того, в список также вошли глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт, глава языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск и зампредседателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова.

В МИД РФ подчеркнули, что список подготовлен в ответ на введённые ЕС 2 и 22 марта ограничительные меры в отношении шести граждан РФ. Российские дипломаты отметили, что все попытки решить проблемные вопросы между Москвой и Брюсселем игнорируются или отвергаются европейской стороной. В министерстве также подчеркнули, что Евросоюз продолжает политику нелегитимных односторонних санкций в отношении России, что идёт вразрез с Уставом ООН.

«Подобные действия Евросоюза не оставляют сомнений, что их истинная цель — любой ценой сдержать развитие нашей страны. Навязать свою однобокую концепцию «миропорядка, основанного на правилах», подрывающую международное право. Бросить неприкрытый вызов самостоятельности российской внешней и внутренней политики. Делается это открыто и преднамеренно», — говорилось в сообщении МИД.

В дальнейшем ЕС выразил недовольство принятыми российской стороной мерами. В совместном заявлении главы Европейского совета Шарля Мишеля, председателей Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Европарламента Давида Сассоли говорилось, что решение Москвы якобы демонстрирует выбор России в пользу «конфронтации» с Евросоюзом вместо стремления исправить двусторонние отношения.

В дальнейшем постпред России при ЕС Владимир Чижов провёл встречу с представителями ЕС и дал разъяснения об ответных санкционных мерах Москвы против восьми европейских граждан.

«Была отмечена важность дипломатических усилий по выправлению нынешней нездоровой ситуации в диалоге между Москвой и Брюсселем. Российская сторона вновь подтвердила свою готовность к этой работе», — говорится в сообщении дипмиссии.