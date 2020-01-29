Не способны и не понимают. Эстонский генерал врезал по армии Латвии

Автор фельетона Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия

На эстонский телеканал позвали военных, чтобы расспросить об угрозах. Неискушенный зритель узнал много нового, искушенный и того больше. Но об этом потом. Выяснилось, что слабое звено в мощном защитном поясе прибалтийских астероидов – это Латвия. А все почему? А потому что там упорно не хотят вводить обязательный призыв.

Экс-командующий вооруженными эстонцами Антс Лаанеотс врезал по соседям. Обидно, говорит, мы тут готовимся, окопы роем, стволы смазываем, кусты шевелим, а рядом – не чешутся. Обойдут русские, как пить дать, обойдут. Я, говорит, латышам говорю, неужели вы не понимаете, что ваши 6 тысяч кальсон страну не удержат? Но они, как все, кто не понимает – не понимают, что не понимают. У нас, говорят латыши, армия профессиональная, без всяких призывных. Там только монстры обороны, которые не числом, так уменьем. И вообще, если будет чего – сколько ни призывай, все равно – того. Ну так и чего кривляться?

Спросили, конечно, военных и про русских. Но не про тех, что по ту сторону границы – там-то все ясно. Предполагается, что общество натренировано так, что если российский пограничник даже нечаянно оступится и наступит на эстонскую территорию, то все коренное население резко вскочит с мест и пойдет защищать родную страну, кто чем может. А вот как поведут себя понаехавшие за сотни лет местные русские – большой вопрос. Может, тоже вскочат, да не так, как следует.

Но военные Эстонии полны оптимизма (ну а что еще делать, вы себя-то на их место поставьте). Замком ВС даже с места вскочил: так, говорит, и запишите – "я уверен в наших русских!" Потом чуть подумал и уверенно добавил: "если они, конечно, понимают и чувствуют, что так надо". Потом еще чуть-чуть подумал и еще чуть-чуть неуверенно добавил: запишите, говорит, что "я думаю, что я уверен". Так точнее будет. Вышло: "я думаю, что я уверен, если они, конечно". Гости студии уверенно согласились на том, что "если русские пришли в эстонскую армию, то…" Развивать тему "придут ли они на войну и в качестве кого" – не стали.

Попутно выяснили, почему к призывникам ослабили требования по здоровью. Ну, тут все просто: мужик нынче хил да вял. В армейских ботинках спотыкается, гранаты роняет, в простых ситуациях теряется и плывет. На автомате ищет экран, в танке – диван. И все время норовит уйти в себя. Бдителен, только когда орут. Да и вообще людей нынче мало. Здоровых – единицы. А если еще начать проверять...

Экс-командующий продолжил срывать покровы. В 2014-м, говорит, хорошие русские знакомые мне сказали: "Ребята, когда мы покончим с Украиной, следующими будете вы!". Что тут можно сказать? Хорошие знакомые у вас, господин Лаанеотс, вот ребятами вас зовут. А вы всегда их слушаете? А что они сейчас говорят? Жаль, об этом не спросили.

Рассказал и как русские наступать будут. Возьмут все танки, перережут спасительный перешеек с Польшей, затем повернут вправо, нажмут на газ и помчатся к Таллину. Там с юга перед Эстонией как раз Латвия. А там не понимают. И не способны. Понимать.