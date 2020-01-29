Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сталина и Гитлера изучили по минутам: Вассерман устроил Кравчуку исторический ли...
Порошенко решил подать 14 исков против государственных органов Украины
Песков прокомментировал инициативу о введении термина «верховный правитель»
Теплый блог о нацистах
Главная / Аналитика

Не способны и не понимают. Эстонский генерал врезал по армии Латвии

29 января 2020, 18:09  •  205 • Аналитика
© Flickr / Latvijas armija
Автор фельетона Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия
На эстонский телеканал позвали военных, чтобы расспросить об угрозах. Неискушенный зритель узнал много нового, искушенный и того больше. Но об этом потом. Выяснилось, что слабое звено в мощном защитном поясе прибалтийских астероидов – это Латвия. А все почему? А потому что там упорно не хотят вводить обязательный призыв.
Экс-командующий вооруженными эстонцами Антс Лаанеотс врезал по соседям. Обидно, говорит, мы тут готовимся, окопы роем, стволы смазываем, кусты шевелим, а рядом – не чешутся. Обойдут русские, как пить дать, обойдут. Я, говорит, латышам говорю, неужели вы не понимаете, что ваши 6 тысяч кальсон страну не удержат? Но они, как все, кто не понимает – не понимают, что не понимают. У нас, говорят латыши, армия профессиональная, без всяких призывных. Там только монстры обороны, которые не числом, так уменьем. И вообще, если будет чего – сколько ни призывай, все равно – того. Ну так и чего кривляться?
Спросили, конечно, военных и про русских. Но не про тех, что по ту сторону границы – там-то все ясно. Предполагается, что общество натренировано так, что если российский пограничник даже нечаянно оступится и наступит на эстонскую территорию, то все коренное население резко вскочит с мест и пойдет защищать родную страну, кто чем может. А вот как поведут себя понаехавшие за сотни лет местные русские – большой вопрос. Может, тоже вскочат, да не так, как следует.
Но военные Эстонии полны оптимизма (ну а что еще делать, вы себя-то на их место поставьте). Замком ВС даже с места вскочил: так, говорит, и запишите – "я уверен в наших русских!" Потом чуть подумал и уверенно добавил: "если они, конечно, понимают и чувствуют, что так надо". Потом еще чуть-чуть подумал и еще чуть-чуть неуверенно добавил: запишите, говорит, что "я думаю, что я уверен". Так точнее будет. Вышло: "я думаю, что я уверен, если они, конечно". Гости студии уверенно согласились на том, что "если русские пришли в эстонскую армию, то…" Развивать тему "придут ли они на войну и в качестве кого" – не стали.
Попутно выяснили, почему к призывникам ослабили требования по здоровью. Ну, тут все просто: мужик нынче хил да вял. В армейских ботинках спотыкается, гранаты роняет, в простых ситуациях теряется и плывет. На автомате ищет экран, в танке – диван. И все время норовит уйти в себя. Бдителен, только когда орут. Да и вообще людей нынче мало. Здоровых – единицы. А если еще начать проверять...
Экс-командующий продолжил срывать покровы. В 2014-м, говорит, хорошие русские знакомые мне сказали: "Ребята, когда мы покончим с Украиной, следующими будете вы!". Что тут можно сказать? Хорошие знакомые у вас, господин Лаанеотс, вот ребятами вас зовут. А вы всегда их слушаете? А что они сейчас говорят? Жаль, об этом не спросили.
Рассказал и как русские наступать будут. Возьмут все танки, перережут спасительный перешеек с Польшей, затем повернут вправо, нажмут на газ и помчатся к Таллину. Там с юга перед Эстонией как раз Латвия. А там не понимают. И не способны. Понимать.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



205
Источник
Похожие новости
29 января 2020, 08:24
Тупиковый путь. В Счётной палате не оценили программы Банка России
29 января 2020, 14:54
«Все ушли, Чубайс остался»: о завсегдатае политической и экономической элиты РФ
29 января 2020, 11:39
Борис Джонсон тянет из прошлого подзабытое «дело Скрипалей»: возможные причины
29 января 2020, 14:54
«Танк — это же птица, ему простор нужен». Размышления о танковом вопросе в современной российской армии
29 января 2020, 11:39
А дальше – сами: ситуация с газопроводом «Северный поток-2»
29 января 2020, 18:09
Просроченное ракетное топливо может поднять на воздух пять областей Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 января 2020, 01:54
Сванидзе возразил Зеленскому, обвинившему СССР в начале Второй мировой войны
29 января 2020, 06:39
Семь отличий команды Мишустина от правительства Медведева
29 января 2020, 01:54
Нидерланды отменили первый за 12 лет визит делегации в Россию из-за одного депутата
29 января 2020, 05:09
Один из тех, кого сдал Потеев: Как полковника-"супершпиона" предали ради СШ...
29 января 2020, 11:39
Флаг мести спущен: Иран отомстил за убийство генерала Сулеймани?
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 января 2020, 03:09
"Скоро будете ссылаться на СБУ": Скандальный украинский нардеп сцепился с журналистами в коридоре ПАСЕ
24 января 2020, 01:39
"Удар под дых всей той русофобской клоаке": Польша, Литва и Украина "слились" с форума памяти жертв холокоста
26 января 2020, 18:39
Допрыгался?
28 января 2020, 19:24
"Мы на распутье": Главы Евросоюза рассказали, кто на самом деле освобождал Освенцим
28 января 2020, 03:09
Госпереворот для отторжения кусков России и Белоруссии: Марков раскрыл план Польши
28 января 2020, 03:09
Новый коронавирус "сбежал" из лаборатории? В России разработана секретная программа
26 января 2020, 15:24
"Укрусь или Русукра": Захарова повеселила Сеть рекомендациями для украинского МИДа
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.