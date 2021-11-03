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Не спешите нас хоронить. Системные либералы укрепляют позиции в правительстве

03 ноября 2021, 19:15  •  12 • Политика
Научный руководитель Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов назначен главой экспертного совета при правительстве. В его руки попадёт вся информация о состоянии отечественного национального хозяйства. Кроме того, он, скорее всего, сможет инициировать дополнительные обследования русской экономики по интересующим вопросам. Это назначение говорит о резком усилении позиций системных либералов в экономическом блоке правительства.
Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл рабочую встречу с научруком Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ярославом Кузьминовым, на которой предложил ему возглавить экспертный совет при кабмине. По словам главы правительства, такое решение принято, учитывая большой опыт научного руководителя ВШЭ в деле экспертизы и анализа нормативно-правовых документов и различных проектов, инициируемых на Краснопресненской набережной.
Правительство сейчас активно работает над достижением национальных целей развития, которые были поставлены президентом. Работает над реализацией национальных проектов, государственных программ. Конечно, для нас важно, чтобы каждое принятое решение было эффективным на практике, учитывало особенности, в том числе и ситуацию в экономике, отраслевые нюансы,
- отметил Михаил Мишустин.
Координацию работы экспертного совета будет осуществлять заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко. Кузьминов попросил Мишустина не только предоставить доступ к информационным ресурсам, которые использует кабмин, но и дать право консультативному органу инициировать новые обследования, если потребуется. Таким образом, это назначение отнюдь не является проходным.
Фактически Ярослав Кузьминов и компания получают в свои руки довольно весомый рычаг, каковым является доступ к служебной информации экономического характера. А это говорит лишь об одном: системные либералы усиливают свои позиции в экономическом блоке руководства нашей страны. То, что Высшая школа экономики является рассадником леволиберализма, не новость. И немалый вклад в это внёс Ярослав Иванович - персона, выдвинутая в своё время одиозным "реформатором" Егором Гайдаром. Увы, кадровая политика продолжает оставаться самым слабым местом нашей власти.

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