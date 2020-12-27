Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России • 481 • Аналитика © РИА Новости / Алексей Майшев Британские СМИ разделились в оценке соглашения, достигнутого в последний момент перед разводом с Евросоюзом. Так, если мы взглянем на официальный рупор Великобритании — Би-би-си, то увидим, что она пытается создать у читателей картину так называемого обоюдного выигрыша, или win-win, и даже усиленно намекает на то, что победила-то Англия. В качестве основного эмоционального аргумента фигурирует указание на то, что Борис Джонсон, британский премьер, выпустил мегатриумфальное заявление, а официальные лица ЕС были сдержанны и малоэмоциональны. Но есть один нюанс: европейские СМИ все поголовно довольно малоэмоциональны и, выражая некоторую грусть по поводу прецедентного ухода одного из членов из Европы, одновременно ехидно отмечают, как германская государственная "Дойче Велле", что Британия в долгосрочной перспективе потеряет без Европы примерно четыре процента своего экономического роста. А вот в Великобритании единодушия нет и близко. Например, авторитетная The Guardian выходит с заголовками типа "Ну вот и пришла сделка по Brexit — и все именно настолько плохо, как вы думали". И перечисляет: "Британии станет намного труднее продавать Европе услуги, на которых мы некогда процветали. Британцы потеряют право свободно путешествовать по Европе и селиться там. Британский экспорт впервые за десятилетия столкнется с проверкой происхождения своих товаров и их соответствия европейским стандартам". Это заставляет предположить, что триумфальные заявления Джонсона заслуживают доверия лишь в довольно ограниченном масштабе. Как минимум половина страны скорее в трауре, а одна из ее давних частей — Шотландия — напомним, из-за Brexit всерьез собирается отчалить от Англии в первое за много веков независимое плавание. Но самое интересное для нас с вами тут — вовсе не эмоции далеких от нас британцев и европейцев. Для нас интересен аспект, имеющий отношение к России — и даже к ее собственной, внутренней жизни. Дело в том, что у нас очень давно существует учение, объединяющее многих патриотов, либералов и граждан смешанных мировоззрений, — учение о Британском Величии. Вкратце оно сводится к тому, что если не весь мир, то значительная его часть — и мы в том числе — является явной или скрытой колонией Британии; что все происходящее с участием Британии идет ей на пользу, что в любой Большой Игре Британия всегда выигрывает и что Лондон был, остается и будет вовек столицей мира. В практическом смысле это учение выливается, помимо прочего, в забавный феномен: множество наших преуспевших соотечественников включают в свой список "признаков успеха" приобретение дома в Лондоне, и они покупают его, и владеют им, и понятия не имеют, что с ним делать и зачем он им нужен, кроме как для того, чтобы понтоваться перед такими же счастливцами. Уже вторым и третьим эшелонами идут люди, весь год копящие деньги на то, чтобы слетать в свой любимый Лондон и исступленно оттуда постить свои фотки в инсту (туризм в массовом сознании вообще есть временное обладание, то есть фотографирование на фоне Вестминстерского аббатства — это что-то вроде сигнализирования подружкам и приятелям о том, что ты хоть кое-как, хоть в какой-то форме, но купил себе столицу мира). Так вот: все эти люди, наблюдая сегодня очевидный британский бардак и перспективу снижения рыночной стоимости британства, испытывают нешуточный когнитивный диссонанс. Это ведь на мировом рынке престижа лихорадит их актив, их Британию, их столицу планеты. Их понты, говоря просто. Особенно болезненно, наверное, этим гражданам читать многочисленные публикации вроде форбсовского "Россия получила то, что хотела", заменяющие представления о великой ужасной Британии, управляющей миром исподтишка, на такую же, управляющую миром через своих хакеров и агентов, великую ужасную Россию. Тут есть еще один нюанс. Дело в том, что у нас имеется своеобразная дофаминово-кортизоловая культура, охватывающая миллионы российских граждан. Она стоит на двух обязательных столпах: — во-первых, нужно жить в постоянном дофаминовом предвкушении новых триумфов воображаемого (то есть не соответствующего реальному) Передового Мира. В роли последнего раньше выступали только Европа с Америкой, но в последнее время к ним прибавились и розово-левые поклонники КНР. — во-вторых, нужно быть в постоянном кортизоловом стрессе от всего, что совершается дома, и впадать в периодическое отчаяние, из которого человека способны извлечь только очередные триумфальные новости о Передовом Мире. По факту это приводит иногда к совершенно идиотским нескладушкам, когда с интервалом в четыре дня наши дофамино-кортизолозависимые празднуют триумфальное крушение очередного масковского прототипа "Старшипа", плача от радости, ведь это такой гигантский скачок для человечества — и тут же игнорируют либо обкладывают своим депрессивным нытьем запуск "Ангары". Характерно также религиозное, априорное, фанатическое неверие в отечественные коронавирусные вакцины (они не могут быть лучшими, потому что они не могут быть лучшими никогда, их вообще не может быть) — и лишенные какой бы то ни было критичности восторженные репосты новостей о том, что вау, вот-вот Настоящая Вакцина начнет раздаваться американцам. Обычно это объясняется плаксивой формулой "нам столько врали, что мы уже ничему не верим" — но ничтожность данной формулы очевидна по тому, как без проблем пролетают в их сознание новости: — от страны, ранее сообщавшей миру "Мы побеждаем во Вьетнаме", "У Хусейна есть оружие массового поражения", "Мы принесли в Афганистан мир и демократию", "Экономика России порвана в клочья", "Сирийский тиран Асад применил химическое оружие" и "Русские взломали наши выборы, это доказано";

от страны, ранее сообщавшей миру "Мы побеждаем во Вьетнаме", "У Хусейна есть оружие массового поражения", "Мы принесли в мир и демократию", "Экономика России порвана в клочья", "Сирийский тиран Асад применил химическое оружие" и "Русские взломали наши выборы, это доказано"; — от гения, для отслеживания невыполненных обещаний которого занудами создан специальный сайт https://elonmusk.today ;

от гения, для отслеживания невыполненных обещаний которого занудами создан специальный сайт ; — и так далее. Новость о том, что в России чиновника посадили на 15 лет, конфисковав у него и связанных с ним лиц имущества на несколько миллиардов, нарушает "кортизоловую", стрессовую и унылую часть биполярного мира таких наших сограждан, и потому должна либо игнорироваться, либо подаваться как "еще один разовый случай", либо по возможности нивелироваться безнадежным "все равно все растащат". Новости о том, что великие американские корпорации, прометеи прогресса, ни черта не платят налогов, а то и сидят на сильнейшем государственном финансировании, присосавшись к казенному вымени, — обязаны пролетать мимо умов наших биполярнозависимых сограждан. ...Так вот: как представляется, эти люди должны сейчас страдать от несоответствия реального мира их модели вселенной, в которой налажен восторженно-депрессивный баланс между сверкающим Настоящим Миром и непрерывно гибнущей, проигрывающей все и растаскиваемой Родиной. И это неплохая новость сама по себе: люди, душевно бездарные настолько, что не имеют даже сил верить в собственную страну, — должны страдать. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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