Не сойти с дистанции: Путин призвал «Транснефть» сохранить инвестиции

Несмотря на нынешний кризис, «Транснефти» удастся сохранить запланированный объем инвестпрограммы в 2020 году на уровне 257 млрд рублей. В этом уверены эксперты, которые прокомментировали «Известиям» итоги встречи Владимира Путина с главой компании Николаем Токаревым . Руководство «Транснефти» рассчитывает достичь поставленной цели, несмотря на то, что по предварительным расчетам объемы выручки и грузооборота могут просесть примерно на 10%. Президент призвал собеседника уделить именно этому вопросу особое внимание.

Миллиардные цели

С учетом относительного улучшения эпидемиологической обстановки в стране Владимир Путин в последнее время всё чаще покидает резиденцию «Ново-Огарево», проводя очные встречи в Кремле. В четверг глава государства продолжил обсуждать вопросы, связанные с энергетической сферой, которые он затронул днем ранее в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом .

Во время беседы стороны подтвердили важность совместных усилий, благодаря которым в апреле были достигнуты договоренности в формате ОПЕК+ об ограничении добычи нефти.

28 мая в разговоре с Николаем Токаревым президента в первую очередь интересовали итоги работы компании за прошедший год и дальнейшие перспективы развития . Одной из основных тем встречи стали инвестиционные планы. Владимир Путин подчеркнул, что для российской экономики этот вопрос чрезвычайно важен, поскольку «Транснефть» — один из крупных заказчиков на наших промышленных предприятиях». При этом он отметил, что на рынке углеводородов сейчас происходят непростые события.

Николай Токарев сообщил, что за последние 10 лет компания инвестировала 2,5 трлн рублей в создание новых магистральных нефтепроводов и заводов, а также в капитальный ремонт и модернизацию действующих сетей. Тем не менее сейчас на фоне пандемии и недавней сделки ОПЕК+ приходится прорабатывать новые стресс-варианты бюджета, чтобы не сокращать инвестпрограмму на 2020 год в размере 257 млрд рублей, уточнил руководитель «Транснефти».

В компании рассчитывают достичь поставленной цели, несмотря на то, что «объемы по выручке, по грузообороту проседают где-то на 10%», пояснил Николай Токарев . Он добавил, что это предварительный расчет. В кабмин уже направлены предложения, как избежать дефицита средств и оставить программу в первоначальном виде.

— Это очень важно. Я вас прошу уделить этому особое внимание, — отреагировал Владимир Путин.

Сейчас основная задача «Транснефти» заключается в модернизации и реконструкции действующей инфраструктуры, так как примерно 40% сетей находятся на пределе своих технических ресурсов. Именно на этой работе компания намерена сосредоточиться в ближайшие пять лет, отметил Николай Токарев.

Он также доложил президенту, что за 10 лет «Транснефть» освоила 25 видов продукции, которая раньше закупалась за границей.

— Сегодня у нас импортозамещение 96%, 4% — то, что реально не производится у нас в России, — подчеркнул он.

Деньги в сохранности

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что компании удастся сохранить инвестпрограмму.

— Восточная часть рынка углеводородов восстанавливается достаточно быстро. Особенно Китай. Кроме того, в ближайшем будущем начнется спрос со стороны Европы. Это делает возможным быструю распродажу накопленных за время кризиса излишних запасов нефти и относительно скорое возвращение к нормальным уровням потребления и производства черного золота, — отметил он.

А это уже может привести к увеличению грузооборота в рамках деятельности «Транснефти», заметил он.

Компания ранее уже заявляла, что не намерена сокращать инвестиции, запланированные на 2020 год, напомнил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев . Средства она планирует потратить на техническое перевооружение и реконструкцию. При этом снижение сдачи нефти в систему «Транснефти» на 10%, а также сокращение грузотранспортных работ компании на эту же величину, по его словам, не должны привести к существенному уменьшению инвестиций.

Наиболее крупные проекты «Транснефти» уже завершены, а те, что по плану должны быть закончены в 2022–2025 годах, вероятно и не придется переносить, считает заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

По прогнозам, в том числе и Минэнерго РФ, нефтяная отрасль сможет вернуться к прежним параметрам добычи к концу этого года , так как спрос на сырье в мире будет восстанавливаться понемногу и постепенно, напомнил Артем Деев.

Восстановление цен на черное золото может начаться в IV квартале 2020 года, добавила Наталья Мильчакова . К декабрю, по ее словам, можно будет увидеть Brent по $50 за баррель и даже выше. Реализация такого сценария будет возможна, если не только ОПЕК++ будет прилагать усилия, но и новые участники соглашения, заметила эксперт.

Если предложение сбалансируется, то повысится и прокачка нефти в системе «Транснефти», и будут расти объемы, отметила она.