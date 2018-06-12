«Не совсем значительные гарантии»: о чём договорились лидеры США и Северной Кореи

В Сингапуре состоялся исторический саммит США — КНДР. Американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын провели переговоры, по итогам которых подписали совместное заявление. Вашингтон взял на себя обязательство предоставить Пхеньяну гарантии безопасности в обмен на денуклеаризацию. Встречу приветствовали в других странах, задействованных в поиске способа разрешения ситуации на Корейском полуострове. В то же время эксперты уверены, что обсуждение ядерного вопроса займёт больше времени, чем один саммит.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп провели первые в истории двух стран переговоры в формате «один на один». Стороны договорились, что Вашингтон предоставит Пхеньяну гарантии безопасности в обмен на полную денуклеаризацию Северной Кореи.

«Президент Трамп взял на себя обязательство предоставить гарантии безопасности КНДР, а председатель Ким Чен Ын подтвердил твёрдую и непоколебимую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова», — отмечается в документе, подписанном лидерами двух стран по итогам саммита.

В итоговом документе говорится, что оба лидера «осуществили подробный, глубокий и искренний обмен взглядами на вопросы, связанные с установлением новых отношений США — КНДР и строительством продолжительного и жёсткого мирного режима на Корейском полуострове».

Встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в Сингапуре. Они прибыли на место переговоров 10 июня с промежутком в несколько часов. Историческое рукопожатие произошло в 04:04 по московскому времени.

JUST IN: President @realDonaldTrump and North Korean leader Kim Jong Un meet for the first time at the historic #TrumpKimSummit. https://t.co/oFtutBj1DVpic.twitter.com/5Vaeh2A0DW — Fox News (@FoxNews) June 12, 2018

Перед саммитом в расширенном составе стороны провели встречу в формате «один на один». После завершения второго этапа переговоров состоялся рабочий обед. Среди блюд на ланче были традиционный коктейль из креветок с салатом из авокадо, говяжьи рёбрышки с картофелем, брокколи с красным винным соусом, свинина с рисом под соусом из перца чили и тушёная треска с овощами, а также тарталетки с шоколадной глазурью, ванильное мороженое с вишнёвым пюре и торт на десерт.

Интересно, что Трамп попытался выступить в роли хозяина ланча, первым пригласив Ким Чен Ына присесть.

President Trump and Kim Jong Un sit down for a working lunch during the historic summit. pic.twitter.com/jdcEpoqyge — Veronica Rocha (@VeronicaRochaLA) June 12, 2018

Кроме того, во время прогулки президент США показал главе КНДР свой бронированный автомобиль «Зверь» (The Beast). Ким Чен Ын стал одним из немногих, кто смог увидеть, что находится внутри знаменитого лимузина.

Вашингтон снижает давление

Стремление к денуклеаризации Корейского полуострова стало далеко не единственным итогом саммита. В частности, согласно подписанному документу, США и КНДР обязались вернуть останки военнопленных, включая немедленную репатриацию уже идентифицированных.

Также американский лидер пообещал, что США прекратят военные учения в районе полуострова до тех пор, пока переговоры идут в правильном направлении.

«Мы остановим военные учения, что позволит нам сэкономить огромные деньги, если только не увидим, что переговоры будут идти не так, как они должны», — цитирует президента РИА Новости.

Между тем в Пентагоне уже заявили, что не получали указаний прекратить

проведение военных учений в регионе.

В то же время Трамп отметил, что пока не собирается снимать наложенные на Северную Корею санкции. «Тем временем санкции пока остаются в силе», — сказал он.

Оба лидера положительно оценили первые переговоры. Ким Чен Ын назвал саммит историческим.

«Мы провели историческую встречу и решили оставить прошлое позади… Мир увидит глобальные изменения», — сказал он.

Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о готовности открыть новую главу в истории отношений двух стран.

«Это первая встреча лидеров США и Северной Кореи, и это доказывает, что изменения возможны. Встреча была искренней, прямолинейной и плодотворной. И мы готовы открыть новую главу в нашей истории», — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам саммита.

На пресс-конференции по итогам встречи он пообещал, что в будущем посетит Пхеньян с визитом.

«В какой-то момент обязательно приеду в Пхеньян, я с нетерпением жду того момента», — сказал он.

«Факт встречи позитивен»

Лидеры других стран поприветствовали саммит США — КНДР. Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин назвал встречу «великой победой» трёх стран.

«Это победа, которой США и две Кореи добились вместе, и прогресс для людей всего мира... Мы оставим позади тёмные времена войн и конфликтов и вместе напишем новую главу мира и сотрудничества», — говорится в заявлении президента, опубликованном в Twitter.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил надежду, что саммит будет способствовать решению проблем, волнующих Токио.

«Надеюсь, он (саммит. — RT) принесёт прогресс по ядерным и ракетным вопросам, а также по вопросу похищения японских граждан, который является важнейшим для Японии. У Северной Кореи есть богатые ресурсы и трудолюбивая рабочая сила. Если они на правильном пути, их ждёт светлое будущее», — цитирует Абэ NHK.

Диалог также поддержали в Пекине. Глава МИД КНР Ван И выразил надежду, что стороны продвинутся в денуклеаризации Корейского полуострова.

В МИД России положительно оценили заявление Трампа об отмене военных учений во время переговоров.

«Исходим из того, что нормализация американо-северокорейских отношений, стремление к которой отражено в итоговом совместном заявлении сторон, является неотъемлемой частью комплексного урегулирования проблем Корейского полуострова, включая ядерную… Убеждены, что прекращение провокационных действий является необходимым шагом в направлении снижения уровня напряжённости вокруг полуострова, создания там атмосферы доверия», — подчеркнули в министерстве.

«Сдвиг в сторону большего прагматизма»

Комментируя итоги саммита, в Совфеде отметили, что первая встреча носила ознакомительный характер, а гарантии денуклеаризации нельзя назвать надёжными. Сенатор Игорь Морозов в беседе с RT напомнил, что американские лидеры уже не раз нарушали данные ими обещания.

«Самое главное, чтобы после этого саммита и подписания необходимых соглашений американцы выполняли взятые на себя гарантийные обязательства. Вся проблема заключается в том, что весь мир знает: в США один президент может подписать соглашение, а второй — его дезавуировать. Так произошло с северокорейской сделкой в 1994 году, точно так же Буш вышел в одностороннем порядке из договора по ПРО, а Трамп — из соглашения по климату и из иранской ядерной сделки. Поэтому гарантии, что денуклеаризация КНДР дойдёт до конца, не совсем значительные», — отметил Морозов.

Такого же мнения придерживается американист, политолог Михаил Синельников-Оришак. По его словам, будет странным, если Ким Чен Ын поверит американскому президенту.

«Каждая последующая власть в США может отменить действия предыдущей. Все эти разговоры выгодны Ким Чен Ыну. Он заставил говорить о себе весь мир, и он будет продолжать эту линию. Но ему нужен мирный договор — это минимум. Если бы американцы хотели по-серьёзному договориться, в окружении Трампа не было бы таких людей, как Джон Болтон (советник по национальной безопасности. — RT) и Майк Помпео (госсекретарь США. — RT)», — сказал эксперт в беседе с RT.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов сравнил саммит с боксёрским поединком.

«Судя по фотографиям, когда оба улыбаются — это как азарт после хорошего боксёрского спарринга. У меня было ощущение, что Трампу было реально интересно проверить на Ким Чен Ыне как на сложном партнёре свои способности в переговорах. Для него это был личный вызов. До определённого времени речь шла о мате в один ход», — считает эксперт.

По мнению Асмолова, в начале июня стало понятно, что обсуждение ядерного вопроса займёт больше времени, чем один саммит. При этом сейчас, несмотря на заявления Вашингтона о полном ядерном разоружении КНДР, речь идёт «о сдвиге в сторону большего прагматизма», заметил эксперт.

«Это первый шаг, притирка. Важно то, как Трамп сможет «продать» итоги мероприятия общественному мнению США», — заключил он.