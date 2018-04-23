Не сотвори в Армении Майдан

• 67 • Аналитика

Восприятие реальности становится частью реальности. Этот тезис в очередной раз подтвердился на фоне прошедших в Армении протестов. Некоторые российские политики и ура-политологи не смогли упустить прекрасную возможность промолчать, и назвали армянские протесты «Майданом», позиционируя их как антироссийскую акцию, спонсированную «Вашингтонским обкомом». Реальность же такова, что армянский протест — ни разу не майдан, и тем более не антироссийское сборище. Да, у него были некоторые «антироссийские» черты в лице спонсоров и самопровозглашенного руководителя, однако целью армянского протеста являлся сам Серж Саргсян, нарушивший взятые на себя обязательства и вообще доставший значительную часть населения страны. К счастью, в последний момент он решил взять на себя ответственность и уйти в отставку.

Два армянина – три мнения – четыре руководителя

Серж Саргсян является, одним из, мягко говоря, самых нелюбимых политиков страны. Это может узнать каждый россиянин, который приедет в Ереван и поговорит с местными жителями. Автор в Ереване был не раз, говорил со многими людьми, и ни от одного не услышал положительной характеристики Сержа Саргсяна. Люди возмущались разгулом коррупции, Сашиком (Александр Саргсян – брат Сержа Саргсяна и, по мнению населения, большой любитель отжимать чужое), а также общей атмосферой бесперспективности, которая существовала в стране. За 10 лет правления Сержа Саргсяна экономика в долларовом выражении практически не выросла, как, в общем-то, и численность населения. Инвестиционный климат оставляет желать лучшего — многие бизнесмены предпочитают работать в Грузии или в России. На внешнеполитической арене тоже особых успехов не наблюдается.

И тем не менее, с таким антирейтингом Серж Саргсян все равно удержался у власти два положенных ему по конституции президентских срока. Объяснить такую усидчивость можно не только его талантом удерживать власть. Во-первых, президент пользовался тем, что в оппозиции действует принцип «два армянина — три мнения — четыре руководителя». Противников Сержа Саргсяна было очень много, однако среди них было критически малое количество адептов командной игры, и вообще ни одного яркого, умного, умеренного и в то же время харизматичного лидера, который смог бы подгрести всю оппозицию под себя. Во-вторых, президенту очень помогала традиционная пассивность армянского населения.

Да, жители Армении очень любят протестовать. «В постсоветской армянской политической культуре массовый протест — это неотъемлемый элемент. В новейшей истории Армении практически все избирательные кампании сопровождались оспариванием их итогов на ереванских улицах», — пишет один из ведущих российских специалистов по Кавказу Сергей Маркедонов. Кристаллизация протестных настроений происходила спорадически, когда возникают катализаторы в виде каких-то конкретных событий (голосование за Сержа, убийство в Гюмри и т.п.). Однако за ней не стояла системность, поэтому в подавляющем количестве случаев протест ни к чему не приводил — люди выпускали пар и расходились.

Возможно, некоторые из них надеялись, что от Сержа их избавит не протест, а время. Президент в Армении имеет право находиться у власти лишь два срока. Поэтому когда в Армении началась конституционная реформа, превращавшая президентскую республику в парламентскую, люди заволновались. Многие подозревали о том, что она нужна лишь для того, чтобы сохранять власть в руках Сержа Саргсяна (чьи разрешенные президентские сроки подходили к концу). Однако тогдашний президент развеял их опасения. «Официально заявляю, что я, Серж Саргсян, никогда больше не буду выдвигаться на пост президента Армении. И если в результате окончательных обсуждений будет выбран вариант, не соответствующий моим желаниям — я имею в виду модель парламентского правления, то я не буду претендовать и на должность премьер-министра. Уверен, что один и тот же человек не должен больше двух раз в своей жизни претендовать на то, чтобы быть у руля власти в Армении», — заявил он в далеком, но всем памятном 2014 году.

Хозяин слова

В итоге население проголосовало в 2015 году за реформу и в 2017 году избрало парламент, который должен был выбирать в апреле 2018 нового премьера. Победу на выборах тогда одержала правящая Республиканская партия, получив 58 из 105 мест в парламенте. Успеху способствовал, в частности, тогдашний премьер-министр Карен Карапетян, который не обещал кисельных берегов, однако за время своего правления с сентября 2016 года инициировал в Армении процесс реальных экономических реформ. И добился рекордного за 10 лет роста ВВП в 2017 году — 7,5%. Перед армянами замаячил призрак светлого будущего (около 28% населения хотели бы видеть Карена Карапетяна премьером по итогам апрельского голосования в парламенте), однако в ситуацию вмешалось надоевшее прошлое.

Серж Саргсян (который 9 апреля передал ставший номинальным президентский пост своему однофамильцу Армену Саркисяну) как истинный хозяин своего слова решил взять его обратно. Партия ответила «есть». Кандидатура Саргсяна на должность премьера была выставлена на голосование в парламенте и проголосована 17 апреля 77 голосами «за» (помимо правящей коалиции из 65 депутатов за него голосовала часть системной оппозиции). Причем сторонники Сержа Саргсяна уверены, что он ничего не нарушал — якобы политик не претендовал на пост премьера, однако его туда просто назначили по причине того, что «а кого еще?». Вот Саргсян нехотя и принял эту ношу.

Формально Саргсян действительно ничего не нарушал. Во-первых, он имел легальное право стать премьером. Во-вторых, такая схема применяется во многих странах. Например, в не к месту упомянутой в статье про Армению Турции. Там Реджеп Эрдоган тоже перенес власть с одной должности на другую (правда, в том случае с премьера на президента) для того, чтобы и дальше оставаться на посту главы государства. Однако различие турецкого и армянского примеров в личном рейтинге политиков. Эрдоган был и остается самым популярным деятелем Турции, чей рейтинг колеблется в районе 50%. Более того, электорат Эрдогана пассионарный, идейный, мобилизованный — в отличие от сторонников проевропейской оппозиции. Серж Саргсян таким уровнем поддержки похвастать не может. Да, Сержа Саргсяна хотели видеть на премьерском посту около 25% граждан Армении. Однако это а) пассивная часть электората и б) у Сержа Саргсяна колоссальный антирейтинг.

Звезды сошлись

Неудивительно, что премьерская эпопея бывшего президента стала катализатором протеста, причем катализатором очень мощным. Люди вышли на улицы, а вот дальше протест стал развиваться по сценарию, в котором некоторые российские политологи и усмотрели Майдан. Которого там не было.

Да, самопровозглашенным лидером протеста стал политик Никол Пашинян — ярый противник России. «Пашинян много и последовательно выступал против участия Армении в евразийском интеграционном проекте, и считается одним из самых радикальных антиевразийских политиков в стране. Он пытался агрессивно сорвать ратификацию Таможенного Кодекса ЕАЭС республикой и требовал немедленного выхода из Союза», — поясняет «Эксперт online» глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Однако нужно понимать, что пост лидера он получил не по причине своего влияния. Антироссийсктий блок, к которому он принадлежит – «Елк», что в переводе означает «выход», имеется в виду из Евразийского интеграционного проекта — набрал на выборах лишь 7,78% голосов и получил 9 мандатов. Такова реальная доля русофобского электората в Армении.

Пашинян же стал лидером исключительно из-за своей яркости и радикализма, и антисержевской повестки. Люди вышли на его «бархатную революцию» против премьера, а не против России. Да, история знает случаи консолидации разных людей вокруг спорного человека, который на волне протеста приходил к власти, а затем заставлял целые пласты людей, его поддержавших, сильно пожалеть об этом, однако Армения — это все-таки не тот случай. Население не готово к разрыву отношений с Москвой.

Да, сейчас — после отставки Сержа Саргсяна и при исполняющем обязанности премьер-министра Карене Карапетяне — ситуация может пойти по различным сценариям. Некоторые из них предполагают и приход Никола Пашиняна к власти, со всеми вытекающими для армяно-российских отношений последствиями. Однако для реализации такого протеста Пашиняну надо популяризовать свою антироссийскую повестку среди большинства населения Армении. А сделать это будет непросто — армяне понимают, чем для их страны чреват разрыв отношений с Москвой. И играть в эти игры не будут. В том числе и потому, что во всей нынешней истории Кремль мудро занял позицию над схваткой, уважая право армянского народа самому разобраться со своими делами.

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